В Кремле прокомментировали видео против Навального

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Администрация президента РФ не имеет отношения к появившемуся в интернете ролику, где оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не могу прокомментировать, администрация президента такими делами не занимается",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать появившийся в интернете ролик, в котором Навальный сравнивается с Гитлером, и утверждения о том, что за созданием подобных видеоматериалов стоит АП.

"Палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, и задаться примитивным вопросом: а зачем и для кого это нужно",- сказал Песков.

Песков подчеркнул, что в Кремле подобным не занимаются. "Не совсем наша повестка дня, мы не занимаемся изготовлением роликов",- добавил пресс-секретарь президента