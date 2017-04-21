Песков рассказал о темах предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

ПУТИН И ЭРДОГАН 3 МАЯ ВСТРЕТЯТСЯ В СОЧИ, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТ СИТУАЦИИ В СИРИИ — ПЕСКОВ

РИА НОВОСТИ

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