В пресс-службе Эрдогана назвали дату его визита в Россию

АНКАРА, 21 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган нанесет визит в Россию 3 мая, заявила в пятницу РИА Новости представительница пресс-службы турецкого лидера.

"Наш уважаемый президент Тайип Эрдоган 3 посетит Россию с визитом", — сказала собеседница агентства.

Она не сообщила никаких дополнительных подробностей.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что президенты РФ и Турции обсуждали возможность встречи в ближайшее время в ходе телефонного разговора. Диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Эрдоган в начале мая может посетить РФ, возможны переговоры с российским президентом в Сочи.

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