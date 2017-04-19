Медведев о нападках Навального: "лживые продукты политических проходимцев"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал нападки Алексея Навального в свой адрес "абсолютно лживыми продуктами политических проходимцев".

В среду Медведев представляет в Госдуме отчет о деятельности правительства России за 2016 год.

"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться", — сказал Медведев, отвечая на вопрос депутата от КПРФ.

"Кстати, один раз страна уже от этого пострадала, в первую очередь, КПСС, поэтому выводы надо делать", — сказал, в свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ответ премьер-министра.

Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Медведев, в свою очередь, сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".