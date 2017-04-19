Куйвашев заявил о планах участвовать в выборах главы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства заявил, что пойдет на предстоящие выборы главы региона, сообщают власти Свердловской области.

Президент Владимир Путин в понедельник подписал указ о досрочном прекращении полномочий Куйвашева, он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

"Считаю, что это доверие оказано не только мне, как главе региона, но и всем членам моей команды, вам, уважаемые коллеги. Уверен, что на предстоящие выборы мы с вами идем как единая команда. Действующий состав правительства продолжит работу без приставки "и.о" до вступления в должность избранного губернатора Свердловской области осенью 2017 года", — цитируют региональные власти заявление Куйвашева на заседании кабмина Свердловской области.