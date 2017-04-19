Куйвашев заявил о планах участвовать в выборах главы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства заявил, что пойдет на предстоящие выборы главы региона, сообщают власти Свердловской области.
"Считаю, что это доверие оказано не только мне, как главе региона, но и всем членам моей команды, вам, уважаемые коллеги. Уверен, что на предстоящие выборы мы с вами идем как единая команда. Действующий состав правительства продолжит работу без приставки "и.о" до вступления в должность избранного губернатора Свердловской области осенью 2017 года", — цитируют региональные власти заявление Куйвашева на заседании кабмина Свердловской области.