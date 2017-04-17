Ъ: Полтавченко предложил упростить визовый режим для гостей Петербурга

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о готовности ввести систему бесплатных электронных виз для гостей города, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо руководителя региона на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Либерализация визового режима в первую очередь может коснуться иностранных туристов, посещающих спортивные мероприятия, выставки и конгрессы.

Уже в первые месяцы после упрощения выдачи виз туристический поток в Петербург может увеличиться до 30 процентов, указал губернатор со ссылкой на данные Всемирной туристской организации.

В пресс-службе Совета Федерации и аппарате губернатора от комментариев на эту тему отказались, сообщает "Коммерсант".

В марте 2017 года президент Владимир Путин подписал закон об упрощении визового режима для иностранцев, посещающих свободный порт Владивосток. Согласно документу, граждане ряда стран, список которых определит правительство, смогут приехать в город на срок до восьми дней, заранее оформив бесплатную электронную визу. Первые пункты пропуска заработают во Владивостоке в августе 2017 года.