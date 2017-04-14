Жена коммуниста Некрасова стала самой богатой супругой депутата ГД

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самой богатой супругой парламентария за прошлый год стала жена депутата от КПРФ Александра Некрасова, свидетельствуют данные деклараций за 2016 год, опубликованные в пятницу на сайте Госдумы.

Некрасов задекларировал доход жены в размере 645,99 миллионов рублей. Также, согласно данным официального сайта, супруга коммуниста является владельцем 27 объектов недвижимого имущества, в том числе находящихся в долевой собственности, и четырех легковых автомобилей. При этом Александр Некрасов задекларировал собственный доход в размере 4,9 миллиона рублей.

Второе место занимает супруга эсера Сергея Петрова. Петров задекларировал доходы жены в размере 220,89 миллиона рублей. Согласно декларации, ей принадлежат 60 объектов недвижимого имущества, большая часть из которых находится в долевой собственности. Также ей принадлежат два легковых автомобиля: Lexus PX450H и Mercedes-Benz GLE 350 D 4 Matic.

Третье место занимает жена единоросса Владимира Синяговского. Ее доход задекларирован в размере 187,79 миллионов рублей. Ей также принадлежат катер "Амур-М" и мотолодка "Мерлин-440". Состояние самого Синяговского задекларировано в размере 3,55 миллиона рублей.