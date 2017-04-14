Среди лидеров думских фракций больше всех в 2016 году заработал Жириновский

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самым богатым среди председателей фракций Госдумы по уровню дохода по итогам 2016 года стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заработал в прошлом году 79,14 миллиона рублей, что почти в 16 раз больше его прошлогоднего заработка.

В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев указал в декларации доход в 5,9 миллиона рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов — 5,5 миллиона рублей, а председатель "Справедливой России" Сергей Миронов — 4,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в 2015 году самым богатым из лидеров думских фракций был Зюганов, его заработок тогда составил 6,53 миллиона рублей. Жириновский же в 2015 году заработал 5,3 миллиона рублей, Васильев — 5,68 миллиона рублей, а Миронов — 4,73 миллиона рублей.