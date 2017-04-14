Члены СФ задекларировали дома в Англии, Болгарии, Эстонии и Швейцарии

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ряд российских сенаторов задекларировал недвижимость в Англии, Болгарии, Эстонии и Швейцарии.

Представитель Ненецкого АО Евгений Алексеев задекларировал квартиру в Болгарии общей площадью 49,5 квадратных метров.

Глава комитета по законодательству, представитель Красноярского края Андрей Клишас уже несколько лет декларирует дом с участком в Швейцарии. Площадь участка составляет 543 квадратных метра, дома — 432 квадратных метра.

Олимпийская чемпионка, сенатор Татьяна Лебедева задекларировала участок и дом в Эстонии. Площадь участка составляет 1050 квадратных метров, жилого дома — 175 квадратных метров.

Представитель Тульской области в Совфеде Дмитрий Савельев указал, что в пользовании у членов его семьи — супруги и четырех детей — находится жилой дом в Англии площадью 248 квадратных метров.