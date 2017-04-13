Участков больше, волокиты меньше: выборы 2018 года пройдут по-новому

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В среду, 12 апреля, Государственная дума одобрила в первом чтении проект поправок к закону "О выборах Президента Российской Федерации". По словам авторов законопроекта, изменения приведут процедуру выборов главы государства в соответствие с базовыми законодательными нормами, упростят ее для избирателей и послужат либерализации всего процесса выборов.

Принятие поправок позволит менять дату выборов в зависимости от производственного календаря на конкретный год, отказаться от практики голосования по открепительным удостоверениям, даст возможность наблюдателям перемещаться между избирательными участками, а также упростит процедуру сбора подписей для кандидатов.

Авторы законопроекта — члены Совета Федерации Анатолий Широков и Андрей Клишас.

Заявление вместо удостоверения

Отказ от голосования по открепительным удостоверениям — пожалуй, наиболее радикальное изменение, вносимое в закон о выборах президента. Избирателю более не понадобится обращаться в участковую избирательную комиссию по месту постоянной регистрации, чтобы получить документ, дающий ему право проголосовать на любом участке страны или за рубежом.

Обновленным законом предусмотрен обратный порядок: избиратель, не имеющий возможности проголосовать на "своем" участке, заранее обращается в подразделение ЦИК с заявлением, после чего обретает право проголосовать на том участке, где ему удобно. Куда, как и по какой процедуре можно будет подавать заявление, а также какие меры будут предусмотрены для того, чтобы избежать повторных или множественных голосований, предстоит установить Центризбиркому — он обещает сообщить об этом ко второму чтению законопроекта, то есть до середины мая 2017 года.

"Могу заверить, что нынешний состав Центральной избирательной комиссии не пропустит такой порядок обеспечения голосования избирателей, который будет допускать возможность повторного голосования", — утверждает член Центризбиркома Николай Левичев.

"Я зарегистрирован по постоянному месту жительства в Магаданской области, но живу и работаю в Москве, — рассказывает один из авторов законопроекта сенатор Анатолий Широков. — Для того чтобы мне в Москве пойти проголосовать, мне надо съездить в Магадан за открепительным удостоверением. Таких людей в нашей необъятной стране очень много, но всем надо дать возможность беспрепятственно реализовать свое конституционное право. Именно на это и направлен отказ от открепительных удостоверений".

По словам Анатолия Широкова, создание системы дополнительной верификации избирателей (к примеру, единой базы сканов паспортов тех, кто подают заявления о переносе места своего голосования) предусматривается в рамках действующего объема финансирования избирательных комиссий — как, впрочем, и реализация всех нововведений, предусмотренных законопроектом.

Николай Левичев полагает, что задача хоть и достаточно сложна, но вполне разрешима — в том числе и без дополнительных бюджетных затрат.

© РИА Новости. Алексей Никольский Перейти в фотобанк Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 4 марта 2012 года

Подальше от 8 Марта

Законопроект предусматривает возможность переноса даты выборов. Согласно действующему закону, они проводятся во второе воскресенье марта, и, к примеру, в 2018 году этот день из-за празднования Международного женского дня является замыкающим в четырехдневной череде выходных.

"Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента Российской Федерации, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье", — говорится в документе.

В том случае, если поправки к закону будут приняты, ближайшие президентские выборы состоятся неделей позже — не 11-го, а 18 марта. В ЦИК такое новшество считают вполне обоснованным.

"Последняя суббота перед выборами — "день тишины", тогда как на предшествующие ей дни всегда приходятся наиболее активные агитационные кампании кандидатов. Но если они совпадают с праздниками, то возможности для таких кампаний значительно сужаются. Потому перенос дня голосования на свободную от праздников неделю — совершенно правильное решение", — говорит Николай Левичев.

При этом тут же появившиеся в СМИ утверждения о том, что выборы в будущем году "специально" переносятся на день присоединения Крыма, член ЦИК считает голословными, а само совпадение дат — чистой случайностью.

Избирательных участков будет больше

Поправки к закону о выборах президента предоставят избиркомам возможность увеличивать число избирательных участков. Действующим законом предусмотрено, что в границах каждого участка могут проживать не более трех тысяч избирателей. В законопроекте эта цифра уменьшена вдвое — до полутора тысяч.

"Никто не предлагает перекраивать всю карту избирательных участков, — поясняет Анатолий Широков. — Речь идет только о таких районах, где такая численность избирателей необходима. В городе снижать число избирателей на участке нет никакой необходимости, тогда как на территориях с низкой плотностью населения это — насущная потребность. Ведь в районах Восточной Сибири, к примеру, чтобы набрать три тысячи человек, надо создавать участок, включающий несколько населенных пунктов, расстояние между которыми может исчисляться сотнями километров. И его избирателям надо преодолеть, чтобы проголосовать".

Снижение "лимита" числа избирателей на участке, по словам сенатора, позволит решить эту проблему.

Свободу наблюдателям!

Изменения в законе сделают наблюдателей на выборах более мобильными. Нормы, согласно которым кандидаты и партии должны заранее предоставлять списки своих наблюдателей, которым в ходе голосования запрещается перемещаться между участками, предлагается исключить. Кроме того, наблюдателям предлагается разрешить вести видео- и фотосъемку на участках для голосования, уведомив об этом председателя участковой комиссии.

Однако перемены не коснутся журналистов, которым по-прежнему придется получать аккредитацию от своих СМИ. Николай Левичев считает это правильной мерой, поскольку эффект от публичного слова журналиста может быть значительно сильнее, и, следовательно, ответственность должна быть выше.

Это сладкое слово "либерализация"

Создавая законопроект, его авторы исходили из того, что отношение к избирателю должно строиться на презумпции его добросовестности.

"Нельзя изначально относиться к избирателю как к подозреваемому в том, что он непременно собирается нарушить закон. Исходя из этого, необходимо устранить из закона все преграды, мешающие ему реализовать свое конституционное право голоса", — говорит Анатолий Широков.

Основной комплекс мер, предложенных законопроектом, по его словам, направлен на либерализацию процесса выборов. Например, предлагается сделать менее жесткими требования к подписным листам, сдаваемым кандидатами. Сегодня, если в адресе подписанта указаны дом, улица, город, но не указан муниципальный район, такая подпись выбраковывается и признается недействительной. Хотя тот же муниципальный район может быть не указан даже в штампе о регистрации в паспорте. От такой практики предложено отказаться.

В то же время поправки предусматривают ужесточение ответственности за нарушения избирательных процедур. Скажем, за неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию подобных махинаций предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей.

Увеличиваются и штрафы за незаконную выдачу бюллетеня для предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу и получение заполненного бланка — до 30 тысяч рублей. Повторное правонарушение повлечет штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, в ближайшее время в парламент может быть внесен закон о введении уголовной ответственности за нарушения во время выборов, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.