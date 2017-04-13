США
13.0413 апреля16:09МСК
USD56.60-0.15
EUR60.29+0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Участков больше, волокиты меньше: выборы 2018 года пройдут по-новому

15:3913.04.2017
0880
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2017 года
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В среду, 12 апреля, Государственная дума одобрила в первом чтении проект поправок к закону "О выборах Президента Российской Федерации". По словам авторов законопроекта, изменения приведут процедуру выборов главы государства в соответствие с базовыми законодательными нормами, упростят ее для избирателей и послужат либерализации всего процесса выборов.

Принятие поправок позволит менять дату выборов в зависимости от производственного календаря на конкретный год, отказаться от практики голосования по открепительным удостоверениям, даст возможность наблюдателям перемещаться между избирательными участками, а также упростит процедуру сбора подписей для кандидатов.

Авторы законопроекта — члены Совета Федерации Анатолий Широков и Андрей Клишас.

© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2017 года

Заявление вместо удостоверения

Отказ от голосования по открепительным удостоверениям — пожалуй, наиболее радикальное изменение, вносимое в закон о выборах президента. Избирателю более не понадобится обращаться в участковую избирательную комиссию по месту постоянной регистрации, чтобы получить документ, дающий ему право проголосовать на любом участке страны или за рубежом.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Совфеде считают грубые нарушения законов о выборах "уровнем госизмены"

Обновленным законом предусмотрен обратный порядок: избиратель, не имеющий возможности проголосовать на "своем" участке, заранее обращается в подразделение ЦИК с заявлением, после чего обретает право проголосовать на том участке, где ему удобно. Куда, как и по какой процедуре можно будет подавать заявление, а также какие меры будут предусмотрены для того, чтобы избежать повторных или множественных голосований, предстоит установить Центризбиркому — он обещает сообщить об этом ко второму чтению законопроекта, то есть до середины мая 2017 года.

"Могу заверить, что нынешний состав Центральной избирательной комиссии не пропустит такой порядок обеспечения голосования избирателей, который будет допускать возможность повторного голосования", — утверждает член Центризбиркома Николай Левичев.

"Я зарегистрирован по постоянному месту жительства в Магаданской области, но живу и работаю в Москве, — рассказывает один из авторов законопроекта сенатор Анатолий Широков. — Для того чтобы мне в Москве пойти проголосовать, мне надо съездить в Магадан за открепительным удостоверением. Таких людей в нашей необъятной стране очень много, но всем надо дать возможность беспрепятственно реализовать свое конституционное право. Именно на это и направлен отказ от открепительных удостоверений".

По словам Анатолия Широкова, создание системы дополнительной верификации избирателей (к примеру, единой базы сканов паспортов тех, кто подают заявления о переносе места своего голосования) предусматривается в рамках действующего объема финансирования избирательных комиссий — как, впрочем, и реализация всех нововведений, предусмотренных законопроектом.

Николай Левичев полагает, что задача хоть и достаточно сложна, но вполне разрешима — в том числе и без дополнительных бюджетных затрат.

© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 4 марта 2012 года

Подальше от 8 Марта

Законопроект предусматривает возможность переноса даты выборов. Согласно действующему закону, они проводятся во второе воскресенье марта, и, к примеру, в 2018 году этот день из-за празднования Международного женского дня является замыкающим в четырехдневной череде выходных.

"Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента Российской Федерации, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье", — говорится в документе.

В том случае, если поправки к закону будут приняты, ближайшие президентские выборы состоятся неделей позже — не 11-го, а 18 марта. В ЦИК такое новшество считают вполне обоснованным.

"Последняя суббота перед выборами — "день тишины", тогда как на предшествующие ей дни всегда приходятся наиболее активные агитационные кампании кандидатов. Но если они совпадают с праздниками, то возможности для таких кампаний значительно сужаются. Потому перенос дня голосования на свободную от праздников неделю — совершенно правильное решение", — говорит Николай Левичев.

При этом тут же появившиеся в СМИ утверждения о том, что выборы в будущем году "специально" переносятся на день присоединения Крыма, член ЦИК считает голословными, а само совпадение дат — чистой случайностью.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Во время презентации Информационного центра ЦИК России "Выборы-2012" для иностранных наблюдателей и представителей дипломатического корпуса. 2012 год

Избирательных участков будет больше

Поправки к закону о выборах президента предоставят избиркомам возможность увеличивать число избирательных участков. Действующим законом предусмотрено, что в границах каждого участка могут проживать не более трех тысяч избирателей. В законопроекте эта цифра уменьшена вдвое — до полутора тысяч.

Предварительное голосование за кандидатов от партии Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ЕР предложила оппонентам отбирать кандидатов на выборы с помощью праймериз

"Никто не предлагает перекраивать всю карту избирательных участков, — поясняет Анатолий Широков. — Речь идет только о таких районах, где такая численность избирателей необходима. В городе снижать число избирателей на участке нет никакой необходимости, тогда как на территориях с низкой плотностью населения это — насущная потребность. Ведь в районах Восточной Сибири, к примеру, чтобы набрать три тысячи человек, надо создавать участок, включающий несколько населенных пунктов, расстояние между которыми может исчисляться сотнями километров. И его избирателям надо преодолеть, чтобы проголосовать".

Снижение "лимита" числа избирателей на участке, по словам сенатора, позволит решить эту проблему.

Свободу наблюдателям!

Изменения в законе сделают наблюдателей на выборах более мобильными. Нормы, согласно которым кандидаты и партии должны заранее предоставлять списки своих наблюдателей, которым в ходе голосования запрещается перемещаться между участками, предлагается исключить. Кроме того, наблюдателям предлагается разрешить вести видео- и фотосъемку на участках для голосования, уведомив об этом председателя участковой комиссии.

Однако перемены не коснутся журналистов, которым по-прежнему придется получать аккредитацию от своих СМИ. Николай Левичев считает это правильной мерой, поскольку эффект от публичного слова журналиста может быть значительно сильнее, и, следовательно, ответственность должна быть выше.

Это сладкое слово "либерализация"

Создавая законопроект, его авторы исходили из того, что отношение к избирателю должно строиться на презумпции его добросовестности.
"Нельзя изначально относиться к избирателю как к подозреваемому в том, что он непременно собирается нарушить закон. Исходя из этого, необходимо устранить из закона все преграды, мешающие ему реализовать свое конституционное право голоса", — говорит Анатолий Широков.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуму внесут поправки о реальных сроках за нарушения на выборах

Основной комплекс мер, предложенных законопроектом, по его словам, направлен на либерализацию процесса выборов. Например, предлагается сделать менее жесткими требования к подписным листам, сдаваемым кандидатами. Сегодня, если в адресе подписанта указаны дом, улица, город, но не указан муниципальный район, такая подпись выбраковывается и признается недействительной. Хотя тот же муниципальный район может быть не указан даже в штампе о регистрации в паспорте. От такой практики предложено отказаться.

© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2017 года

В то же время поправки предусматривают ужесточение ответственности за нарушения избирательных процедур. Скажем, за неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию подобных махинаций предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей.

Увеличиваются и штрафы за незаконную выдачу бюллетеня для предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу и получение заполненного бланка — до 30 тысяч рублей. Повторное правонарушение повлечет штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, в ближайшее время в парламент может быть внесен закон о введении уголовной ответственности за нарушения во время выборов, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена