Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума приняла в среду в первом чтении пакет законопроектов, позволяющий перенести выборы президента России в 2018 году с 11 на 18 марта и предполагающий отмену открепительных удостоверений на этих выборах.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков 3 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков.

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. В данном пакете поправок есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта, а на 11 марта выпадает послепраздничный день.

Законопроектом предлагается исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ, упростив гражданам возможность голосовать по месту фактического пребывания. Сейчас для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо заранее взять открепительное удостоверение. Предполагается, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, могут быть включены в список избирателей по месту пребывания на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления определяются Центральной избирательной комиссией РФ, а информация о включении гражданина в список избирателей по месту его нахождения будет передаваться, в том числе с использованием системы ГАС "Выборы", в территориальную или участковую избирательную комиссию по месту его постоянной регистрации для исключения его из соответствующего списка.

Кроме того, с целью исключения возможности подачи одним избирателем нескольких заявлений, будет создана единая база данных с информацией обо всех поданных заявлениях. Предполагается, что ЦИК РФ разместит на своем сайте сведения о числе избирателей, подавших заявление об их включении в список избирателей по месту нахождения.