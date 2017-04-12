В парламент внесут проект об уголовном наказании за нарушения на выборах

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения во время выборов может быть внесен на рассмотрение парламента, сказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире телеканала "Россия 24".

"Например, мы планируем не только ответственность в административный кодекс ввести, как сейчас это есть в пакете (законов). Но также и, возможно, подготовим предложения об уголовной ответственности за нарушения на выборах. Это сейчас очень актуальный вопрос. И в течение ближайших буквально недель определимся, будем ли мы вносить этот законопроект. Велика вероятность, что будем", — сказал Клишас.