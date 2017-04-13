Лавров объяснил, почему Белый дом вынужден голословно обвинять Россию

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Белый дом вынужден выдвигать голословные обвинения в адрес Москвы из-за давления противников президента США Дональда Трампа, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы сожалеем о том, что так происходит, но сделать с этим ничего не можем, кроме того, что мы просим, если нас в чем-то обвиняют, предъявить факты. Ни одного факта нет", — сказал министр.

В качестве примеров Лавров привел заявление высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в Черногории, а также утверждения о причастности Москвы к некой информационной кампании, призванной помочь президенту Сирии Башару Асаду избежать ответственность за химическую атаку.

В среду Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, по их итогам он сообщил, что стороны договорились выделить от внешнеполитических ведомств двух стран спецпредставителей, которые проанализируют разногласия между Москвой и Вашингтоном. "Я считаю, что если будет проявлен с обеих сторон прагматичный подход к этой работе, то она, безусловно, принесет результаты и позволит оздоровить наши отношения", — отметил российский министр.

Тиллерсон, со своей стороны, подчеркнул, что его встреча с Лавровым позволит "объяснить и выразить те точки", по которым расходятся Москва и Вашингтон. "Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу, для того чтобы мы сделали все, чтобы продвигать отношения между нашими странами в положительном направлении", — сказал госсекретарь США.

Отношения России и Соединенных Штатов обострились после того, как американский лидер Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в ответ на химатаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвиняет Дамаск. В Москве эти действия расценили как агрессию против суверенного государства.