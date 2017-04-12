Белый дом: Россия вмешивалась в выборы в Черногории

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия вмешивалась в выборы президента в Черногории, заявил в среду высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
"Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов", — сказал чиновник, ничем не подтвердив свои слова.
При этом он отметил, что Вашингтон оказывает поддержку правительству Черногории в расследовании обстоятельств произошедшего.
Правоохранительные органы республики заявили, что в попытке переворота были замешаны некоторые "российские государственные органы". В МИД РФ подобные высказывания назвали безосновательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в адрес Москвы со стороны властей Черногории слишком серьезны и безответственны без предоставления соответствующих фактов.