Белый дом: Россия вмешивалась в выборы в Черногории

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия вмешивалась в выборы президента в Черногории, заявил в среду высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

"Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов", — сказал чиновник, ничем не подтвердив свои слова.

При этом он отметил, что Вашингтон оказывает поддержку правительству Черногории в расследовании обстоятельств произошедшего.

16 октября 2016 года, в день президентских выборов в Черногории, власти страны заявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. В декабре в международный розыск по линии Интерпола объявили россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича.

Правоохранительные органы республики заявили, что в попытке переворота были замешаны некоторые "российские государственные органы". В МИД РФ подобные высказывания назвали безосновательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в адрес Москвы со стороны властей Черногории слишком серьезны и безответственны без предоставления соответствующих фактов.