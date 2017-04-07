Либеральная платформа "Единой России" сосредоточится на вопросах коррупции

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Либеральная платформа "Единой России" сосредоточится на таких вопросах, как правила проведения массовых мероприятий, борьба с коррупцией и защита прав собственности, заявил РИА Новости новый председатель платформы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Президиум генерального совета "Единой России" в четверг утвердил Клишаса председателем либеральной платформы.

"В центре нашего внимания в ближайшее время будут такие вопросы как правила проведения массовых мероприятий, вопросы борьбы с коррупцией, уголовно-правовая политика и защита прав собственности. План работы платформы мы подготовим и представим в ближайшее время", — сообщил сенатор.

По словам Клишаса, в центре внимания платформы будут также права человека и механизмы восстановления нарушенных прав граждан, поскольку либеральный подход предполагает особое внимание к этим вопросам.

"Хочу отметить, что нельзя противопоставлять вопросы защиты прав человека и государство, поскольку только сильное и эффективное государство может гарантировать и защитить права своих граждан, тем более что функция защиты прав и свобод человека в основном лежит на национальных институтах", — сказал парламентарий.

Клишас убеждён, что либеральная платформа как дискуссионная площадка важна тем, что позволит нам сформировать актуальную повестку исходя из реально существующего общественного запроса. "Для данных целей мы планируем активно привлекать институты гражданского общества, адвокатское сообщество, взаимодействовать с советом по правам человека при президенте и с уполномоченным по правам человека в России", — сообщил он.