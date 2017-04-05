Бречалов назвал главные задачи на посту врио главы Удмуртии

УФА, 5 апр – РИА Новости. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов одной из главных задач на этом посту назвал исполнение майских указов президента России, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

"Удмуртия — самобытная республика с высоким потенциалом, историей и культурой. Основная задача — это исполнение майских указов президента", — сказал Бречалов.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты Александра Бречалова и.о. главы Удмуртии вместо отправленного в отставку Александра Соловьева, который подозревается в получении взяток на 140 миллионов рублей. В среду полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе представил Бречалова правительству Удмуртии.

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