Медведев о фильме Навального: это попытка добиться шкурных целей

СЕЛО БОРЩЕВКА (Тамбовская область), 4 апр — РИА Новости. За "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, это "бесчестная позиция".

Ранее Алексей Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что комментировать это "расследование" не имеет смысла, подчеркнув, что материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

"Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей", — сказал Медведев на встрече с рабочими Русагро.

По словам премьера, "эти все сюжеты, которые снимают, кстати, снимают за большие деньги, и причем эти деньги собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры частные, которые за этим всем стоят, они направлены на достижение вполне конкретного политического результата".

"Причем делается все по принципу "компота": берут всякую разную муть, чушь всякую собирают: если касается это меня, то про моих знакомых людей, про людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду и потом создают вот такой продукт и предъявляют его", — отметил Медведев, уточнив, что зрителю в этом разобраться довольно сложно, "а если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный".

Несовершеннолетние заложники политической программы

Политические цели такой деятельности, полагает премьер, совершенно очевидны.

"Тот персонаж, о котором вы говорите, он открыто говорит: все плохие и изберите меня президентом. Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних. Что, на мой взгляд, вообще практически преступление. И делает их заложниками собственной политической программы", — сказал он.

Медведев подчеркнул судимость Навального, которого суд в ходе повторного процесса признал виновным по делу "Кировлеса" и приговорил к пяти годам условно.

"В этом плане никаких иллюзий быть не должно. Тем не менее через социальные сети молодежь вытаскивают, эта молодежь выходит с определенными лозунгами. Причем выходит, к сожалению, с нарушением закона. То есть по сути их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция. Это просто способ достичь собственных шкурных целей. Я по-другому охарактеризовать это не могу", — продолжил премьер.

Ответственность перед гражданами в продолжении работы

Медведев также высказал свое персональное отношение к фильму Навального.

"Знаете, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работаю. Я и президентом работал, и в правительстве когда я работаю, если я каждый раз бы реагировал на подобного рода нападки, на подобного рода провокации, то меня просто бы не хватило на нормальную работу", — сказал он.

"Я продолжаю работать, делать свое дело. Это моя ответственность пред гражданами РФ", — заключил Медведев, отметив, что провокации — это самое простое, что можно сделать.

В центре Москвы 26 марта прошла несанкционированная властями акция. В районе Тверской улицы, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этой ситуации органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности.