Бречалов назвал новым вызовом для себя назначение врио главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов назвал свое назначение временно исполняющим обязанности главы Удмуртии "большой ответственностью и новым вызовом" для себя.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. После того как было возбуждено уголовное дело, Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Бречалова врио исполняющим обязанности главы Удмуртии.

"Назначение временно исполняющим главы Республика Удмуртия — большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе", — сказал журналистам Бречалов.