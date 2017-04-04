Путин назначил и.о. главы Удмуртии секретаря Общественной палаты Бречалова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин отметил вклад Бречалова в развитие Общественной палаты и Общероссийского народного фронта, а также объединения предпринимателей "Опора России".
Александр Бречалов занимает пост секретаря Общественной палаты с 2014 года. Кроме того, он является сопредседателем Центрального штаба ОНФ и первым вице-президентом "Опоры России".
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