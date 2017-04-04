Путин назначил и.о. главы Удмуртии секретаря Общественной палаты Бречалова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин принял Бречалова и в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего руководителя республики Александра Соловьева предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии", — сказал Песков.

По его словам, Путин отметил вклад Бречалова в развитие Общественной палаты и Общероссийского народного фронта, а также объединения предпринимателей "Опора России".

Александр Соловьев был отправлен в отставку после возбуждения уголовного дела. Его подозревают в получении крупных взяток от компании, которая занималась строительством мостов в Удмуртии. Сейчас экс-чиновник задержан и находится в Москве.

Александр Бречалов занимает пост секретаря Общественной палаты с 2014 года. Кроме того, он является сопредседателем Центрального штаба ОНФ и первым вице-президентом "Опоры России".

О случаях отрешения глав регионов от должности в связи с утратой доверия читайте в справке >>