Источник: отставка премьер-министра Татарстана не связана с Татфондбанком

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Отставка Ильдара Халикова с поста премьер-министра Татарстана не связана с проблемами Татфондбанка, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики, знакомый с ситуацией.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Исполнение обязанностей премьер-министра до утверждения парламентом республики новой кандидатуры возложено на первого заместителя премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. По информации пресс-службы президента Татарстана, с 4 апреля Халиков назначен генеральным директором АО "Управляющая компания "Татэнерго".

"Насколько я знаю, Ильдар Шафкатович решение принял уже давно, и оно не связано с проблемами в Татфондбанке", — сказал собеседник агентства.

Как прокомментировал свою отставку местному интернет-изданию "Бизнес Online" сам Халиков, это целиком и полностью его собственное желание, решение было принято задолго до Нового года, а ситуация с Татфондбанком только задержала уход с должности. "Конечно, я чувствую в том числе и свою ответственность за эту ситуацию. И, наверное, многие так и подумают, что моя отставка вызвана последними событиями. Но не буду врать: решение было принято давно. Случившееся только задержало мой уход, так как мы пытались сделать все возможное для предотвращения краха Татфондбанка", — цитирует издание слова экс-премьера Татарстана.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.

Президент Татарстана отмечал ранее, что проблемы в Татфондбанке появились после кризиса 2014 года, именно после просьбы руководства банка о помощи в совет директоров кредитной организации вошел премьер-министр республики Халиков, были предприняты шаги по повышению финансовой устойчивости банка. Однако принятые меры не принесли нужного результата, глубина проблем в банке, по словам Минниханова, оказалась значительно больше, чем предполагалось.

Халиков родился в 1967 году в Татарстане. В 1987 году после прохождения службы в армии поступил в Казанский государственный университет по специальности "правоведение". С 1993 по 1995 годы работал на разных должностях в акционерном коммерческом банке "Челны-банк". В 1995-1996 годах — заместитель начальника правового управления ОАО "КамАЗ", 1996-2003 — директор по финансам, заместитель генерального директора по корпоративной стратегии ОАО 'КамАЗ". С 2003 по 2005 годы — глава администрации города Набережные Челны, с 2006 по 2019 годы — глава муниципального образования город Набережные Челны, мэр города. С 22 апреля 2010 года занимал должность премьер-министра Татарстана. Имеет многочисленные государственные и общественные награды. Женат, трое детей.

АО "Управляющая компания "Татэнерго" действует с 2002 года, основным видом деятельности является управление долгосрочными финансовыми вложениями. Единственный акционер компании — АО "Связьинвестнефтехим". На момент назначения Халикова должность генерального директора компании была вакантна.