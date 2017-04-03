Источник: отставка премьер-министра Татарстана не связана с Татфондбанком

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Отставка Ильдара Халикова с поста премьер-министра Татарстана не связана с проблемами Татфондбанка, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики, знакомый с ситуацией.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Исполнение обязанностей премьер-министра до утверждения парламентом республики новой кандидатуры возложено на первого заместителя премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. По информации пресс-службы президента Татарстана, с 4 апреля Халиков назначен генеральным директором АО "Управляющая компания "Татэнерго".
Как прокомментировал свою отставку местному интернет-изданию "Бизнес Online" сам Халиков, это целиком и полностью его собственное желание, решение было принято задолго до Нового года, а ситуация с Татфондбанком только задержала уход с должности. "Конечно, я чувствую в том числе и свою ответственность за эту ситуацию. И, наверное, многие так и подумают, что моя отставка вызвана последними событиями. Но не буду врать: решение было принято давно. Случившееся только задержало мой уход, так как мы пытались сделать все возможное для предотвращения краха Татфондбанка", — цитирует издание слова экс-премьера Татарстана.
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.
Президент Татарстана отмечал ранее, что проблемы в Татфондбанке появились после кризиса 2014 года, именно после просьбы руководства банка о помощи в совет директоров кредитной организации вошел премьер-министр республики Халиков, были предприняты шаги по повышению финансовой устойчивости банка. Однако принятые меры не принесли нужного результата, глубина проблем в банке, по словам Минниханова, оказалась значительно больше, чем предполагалось.
АО "Управляющая компания "Татэнерго" действует с 2002 года, основным видом деятельности является управление долгосрочными финансовыми вложениями. Единственный акционер компании — АО "Связьинвестнефтехим". На момент назначения Халикова должность генерального директора компании была вакантна.