Премьер-министр Татарстана ушел в отставку

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба президента Татарстана в понедельник.

Исполнение обязанностей премьер-министра Татарстана до утверждения Государственным советом республики новой кандидатуры премьер-министра возложено на первого заместителя премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Согласно информации пресс-службы, решением совета директоров АО "Управляющая компания "Татэнерго" Халиков назначен генеральным директором компании. При этом Халиков, как отмечается, продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора Республики Татарстан.