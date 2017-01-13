России нужно начать реформы с государственного управления, считает Кудрин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Российская экономика является государственно-центричной, поэтому начинать реформы нужно с системы государственного управления, считает экс-министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Значит мы должны настроить себя на те реформы, которые позволят нам перейти к новому качеству и к решению этой задачи. С чего начать? Мы конечно государственно-центричная экономика, мы все-таки еще во многом начинаем с государства, у нас государство над всем пока довлеет. Поэтому мы должны начать эту реформу с государства. Прежде всего, с реформы государственного управления", — заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
Кудрин обратил внимание на необходимость кадровой реформы в стране. "У нас большие проблемы с набором кадров, их компетенции. Некомпетентные кадры, не обладающие этими современными технологиями, не могут принимать те решения. Поэтому обучение, подбор и подготовка, соответствующие процедуры должны быть поставлены на новый уровень и в государственной системе", — отметил он.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.