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Политика

России нужно начать реформы с государственного управления, считает Кудрин

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
10:4313.01.2017
(обновлено: 10:50 13.01.2017)
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VIII Гайдаровский форум Россия и мир: выбор приоритетов. День второй
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Российская экономика является государственно-центричной, поэтому начинать реформы нужно с системы государственного управления, считает экс-министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве. 13 января 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Кудрин рассказал о главных вызовах для России
По его словам, состояние институтов государственного управления, государственных институтов, предпринимательской среды, готовность к риску и к инвестированию в настоящее время на таком уровне, который не позволяет решать поставленные задачи.

"Значит мы должны настроить себя на те реформы, которые позволят нам перейти к новому качеству и к решению этой задачи. С чего начать? Мы конечно государственно-центричная экономика, мы все-таки еще во многом начинаем с государства, у нас государство над всем пока довлеет. Поэтому мы должны начать эту реформу с государства. Прежде всего, с реформы государственного управления", — заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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При этом он подчеркнул, что в РФ нужна, во-первых, современная система управления изменениями. "Мир меняется, и мы должны меняться так же быстро. Мы не можем рассматривать некоторые предложения по улучшению нашей работы, будь то в исполнительной власти, законодательной, месяцами, годами. Это должно сжаться до месяцев, недель, часов. Изменения, которые мы сегодня должны в своей системе проводить и совершенствовать эту систему — мы должны быть намного быстрее, в десятки раз быстрее", — считает экс-министр финансов.

Кудрин обратил внимание на необходимость кадровой реформы в стране. "У нас большие проблемы с набором кадров, их компетенции. Некомпетентные кадры, не обладающие этими современными технологиями, не могут принимать те решения. Поэтому обучение, подбор и подготовка, соответствующие процедуры должны быть поставлены на новый уровень и в государственной системе", — отметил он.

Заседание кабинета министров. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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"Проектный офис правительства — это первый шаг. Я бы сказал, что это пока 10% выполненных задач по переходу к управлению изменениями, пока это еще робкий шаг. 11 проектов, которые назначены, это мизер по сравнению с тем, что нужно сделать. Соответственно, мы должны изменениями управления оптимизировать те процессы, которые существуют", — добавил Кудрин.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.

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Политика
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9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Евгений Павловский
    Реформу нужно начинат так. Для начала собрать всех жидов скопом и связать веревкой. Потом заглянуть к ним "в амбар" и выгрести все наворованное...ну а уже потом к основной реформе переходить. По другому "оркестр" играть не сможет......)))))))))))))
    11:52
    13.01.2017
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  • Дмитрий Вогма в ответ пользователю Евгений Павловский(показатьскрыть)
    Вы взяли не верный тон, как мне кажется. То мироустройство, в котором мы с Вами живём, успешно начали лепить ВСЕ наши западные друзья. PERESTROIKA и дальше, и больше. Нет никакой необходимости описывать здесь все нынешние реалии, как и нет сомнений, что дядя одномоментно ставший владельцем заводов, газет, пароходов не собирается никому и ничего отдавать. Я думаю, что основная проблема современной России - это дармоеды, тут за примерами далеко ходить не нужно, откройте любую новостную ленту. Исправить ситуацию может политическая воля руководства страны. Если уже говорить про "оркестр", вспомним ГКЧП, но тогда не нашлось решительного мужика. Нынешний президент страны легко может начать выправлять всё в нужную сторону, но почему-то тянет, кружит ... А время то идёт, растёт ВТОРОЕ поколение, которое убеждено что вся "рашка" им должна и что за их окнами копошиться человеческий мусор
    13:57
    13.01.2017
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