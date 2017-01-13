России нужно начать реформы с государственного управления, считает Кудрин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Российская экономика является государственно-центричной, поэтому начинать реформы нужно с системы государственного управления, считает экс-министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По его словам, состояние институтов государственного управления, государственных институтов, предпринимательской среды, готовность к риску и к инвестированию в настоящее время на таком уровне, который не позволяет решать поставленные задачи.

"Значит мы должны настроить себя на те реформы, которые позволят нам перейти к новому качеству и к решению этой задачи. С чего начать? Мы конечно государственно-центричная экономика, мы все-таки еще во многом начинаем с государства, у нас государство над всем пока довлеет. Поэтому мы должны начать эту реформу с государства. Прежде всего, с реформы государственного управления", — заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

При этом он подчеркнул, что в РФ нужна, во-первых, современная система управления изменениями. "Мир меняется, и мы должны меняться так же быстро. Мы не можем рассматривать некоторые предложения по улучшению нашей работы, будь то в исполнительной власти, законодательной, месяцами, годами. Это должно сжаться до месяцев, недель, часов. Изменения, которые мы сегодня должны в своей системе проводить и совершенствовать эту систему — мы должны быть намного быстрее, в десятки раз быстрее", — считает экс-министр финансов.

Кудрин обратил внимание на необходимость кадровой реформы в стране. "У нас большие проблемы с набором кадров, их компетенции. Некомпетентные кадры, не обладающие этими современными технологиями, не могут принимать те решения. Поэтому обучение, подбор и подготовка, соответствующие процедуры должны быть поставлены на новый уровень и в государственной системе", — отметил он.

"Проектный офис правительства — это первый шаг. Я бы сказал, что это пока 10% выполненных задач по переходу к управлению изменениями, пока это еще робкий шаг. 11 проектов, которые назначены, это мизер по сравнению с тем, что нужно сделать. Соответственно, мы должны изменениями управления оптимизировать те процессы, которые существуют", — добавил Кудрин.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.