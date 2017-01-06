Эксперт оценил, как оппозиция может воспользоваться юбилеем революции

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Несистемная оппозиция предпримет попытки расколоть общество в предвыборный 2017 год, в который будет отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции, и постарается использовать эти исторические события в свою пользу, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Многие из несистемной оппозиции попытаются провести параллели между 1917 годом, когда произошел перелом существовавшего тогда государственного устройства, политической системы, и нынешним временем, чтобы заявить, что и сейчас может произойти подобная революция", — заявил он РИА Новости.

По словам сенатора, использование несистемной оппозицией, в частности, "некоторыми националистическими группами", числа "2017" уже началось в период прошедшей думской избирательной кампании для попыток расколоть общество в предвыборный год столетия Октябрьской революции.

"По замыслу "оранжевых" политтехнологов, число "2017" должно ассоциироваться с революцией и применяться в качестве политического маркера, отличающего и объединяющего противников существующей в России власти, с одной стороны и, с другой стороны, – в конечном итоге, способствующего расколу социума. Поэтому не исключены исторические фальсификации и провокационные интерпретации этапов истории", — полагает Озеров.

Вместе с тем, парламентарий отметил, что прошедшие в 2016 году парламентские выборы показали, что современное состояние российского общества характеризуется в целом согласием по ключевым проблемам развития, и в данном контексте значимых рисков для национальной безопасности России в целом нет.

"Тем не менее, несистемная оппозиция, несомненно, активизируется. Известно, что самое благодатное время для использования "оранжевых" технологий разрушения государства – это избирательные кампании", — считает Озеров.