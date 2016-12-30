Песков рассказал, на какой вопрос Путина он не знал, что ответить

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в эфире шоу-программы "Международная пилорама" рассказал, на какой вопрос Владимира Путина он не смог ответить и что при этом чувствовал.

Как рассказал Песков, во время послания президента Федеральному собранию, камера поймала его с закрытыми глазами. До этого, отвечая на шутку о том, что на различных заседаниях фотографы часто ловят Пескова с закрытыми глазами, он заявил, что в этот момент у него наступает "максимальная концентрация" восприятия и иногда он закрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного главой государства.

По словам Пескова, в середине послания президента Федеральному собранию, у него наступил момент "максимальной концентрации". Оператор не успел убрать камеру, и она это зафиксировала.

"Через два часа звонит Путин. Я, как положено, встаю, мы говорим, может быть, какие указания, команды. Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории". И после небольшой паузы вдруг прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?" — рассказал Песков.

Он признался, что не знал, что ответить: "Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич".

Отвечая на вопрос, какое при этом было состояние, Песков сказал: "Суицидальное".