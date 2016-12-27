В Кремле прокомментировали сообщения о назначении Бабича послом в Турции

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы возможном назначении полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Турции, заявив, что в первый раз об этом слышит.
"Первый раз слышу", — цитирует сайт телеканала слова Пескова, которого попросили прокомментировать информацию о переводе Бабича в Турцию.
В августе сообщалось, что Россия запрашивала у Киева агреман на назначение послом Михаила Бабича. Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что власти страны не рассматривают этот вопрос и намерены пока ограничиться временным поверенным.
В российском МИД нападение на посла расценили как теракт. Ответственность за убийство Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (включает боевиков из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра").
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