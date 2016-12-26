Вопрос о новом генсеке ОДКБ будет рассмотрен в апреле, заявил Бордюжа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Вопрос о генеральном секретаре ОДКБ будет рассмотрен на следующей сессии совета ОДКБ в апреле, заявил в понедельник журналистам генсек организации Николай Бордюжа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что о причинах отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должна говорить белорусская сторона.

"Договорились, что в апреле месяце пройдёт очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала ", – сказал Бордюжа журналистам.

В Санкт-Петербурге в понедельник проходит саммит ОДКБ. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа. В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.