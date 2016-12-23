Сигналы, которые Путин послал Америке

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В ходе своей двенадцатой по счету большой ежегодной пресс-конференции в пятницу президент России Владимир Путин сделал заявления, содержащие вполне конкретные сигналы как лидерам, политикам, так и народу США. Они касались ситуации в Соединенных Штатах и взаимоотношений с Россией.

Сигнал № 1: Россия не считает США страной-агрессором

Журналиста The Wall Street Journal заинтересовало, что имел в виду Владимир Путин, говоря накануне об укреплении боевого потенциала стратегических ядерных сил России. Он попросил также оценить слова избранного президента США Дональда Трампа, который высказался на ту же тему.

"Что касается вновь избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он и в ходе своей предвыборной программы говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов, о необходимости укрепления вооруженных сил. Здесь нет ничего необычного", — ответил Владимир Путин.

Однако он тут же заметил, что его несколько удивили высказывания некоторых представителей действующей администрации, которые начали доказывать, что вооруженные силы США являются самыми мощными в мире.

Президент имел в виду заявление официального представителя Государственного департамента США Джона Кирби, которого журналисты попросили на брифинге прокомментировать слова Путина о том, что российские вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора. Об этом президент России сказал, выступая в четверг, 22 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас", — заявил Джон Кирби.

Путин сказал, что "с этим никто не спорит", однако его заявление было немного о другом.

"Я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора. Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы – сильнее любого потенциального агрессора. Я могу сейчас повторить это", — подчеркнул Владимир Путин.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Путин объяснил, почему Россия сильнее любого потенциального агрессора

Таким образом, президент дал ясно понять, что российское руководство не считает США потенциальным агрессором, способным напасть на Россию.

Путин подтвердил: действительно в РФ проделана большая работа по модернизации ракетно-ядерного потенциала страны. Это касается как РВСН, так и морской составляющей — вводятся в строй новые подводные лодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту. Это касается и авиационной составляющей. При этом Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3, — особо отметил Путин.

"В 2003 году Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО). Этот договор являлся краеугольным камнем всей системы международной безопасности", — напомнил президент.

Сигнал № 2: России и США надо дружить в интересах народов

Корреспондент ВГТРК спросил Владимира Путина, как он чувствует себя в роли одной из самых влиятельных фигур в мире, которой, по словам Барака Обамы, симпатизируют 37% процентов американцев, поддерживающих республиканскую партию. В том числе, в роли того, кто способен, по утверждениям другого – демократического — американского лагеря, влиять даже на выборы в США.

Неоднократные заявления штаба Демократической партии о том, что его сервера были взломаны российскими хакерами, а также заявление ЦРУ о том, что российские кибератаки могли повлиять на ход президентских выборов в США, Путин охарактеризовал как безосновательные попытки демпартии свалить все свои неудачи на внешние факторы.

"Мы знаем, что демпария проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где у республиканцев большинство, в конгресс, где у республиканцев большинство, — это что, тоже моя работа? ", — спросил российский президент.

"Всё это не так. Всё это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации. Есть определенный, на мой взгляд, разрыв между представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, у элит и у широких народных масс, как у нас было принято говорить в прежние времена", — продолжил Владимир Путин.

По его словам, то, что больше трети республиканских избирателей поддерживают президента России, он относит не на свой личный счет. По его мнению, это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем должны заниматься лидеры обеих стран, в чем состоят общие опасности и проблемы.

"Это очень хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в наших традиционных ценностях. Потому что это хорошая предпосылка выстраивать отношения между двумя такими мощными странами, как Россия и Соединенные Штаты вот на этой базе – базе взаимной симпатии народов друг к другу", — сказал российский президент.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Рейган бы порадовался – Путин о победе Трампа на выборах в США

Дональда Трампа Владимир Путин охарактеризовал как политика, который тонко почувствовал настроения общества, и это позволило ему одержать победу на президентских выборах. Он также пожалел о том, что действующая администрация разделяет американское общество – именно так, по его словам, можно оценить призывы к выборщикам не голосовать за набравшего большинство кандидата в президенты.

"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались деловые, конструктивные отношения. Чтобы это шло на пользу и Соединенным Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств", — подчеркнул Владимир Путин.