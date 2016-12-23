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Политика

Сигналы, которые Путин послал Америке

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (170)
18:5723.12.2016
(обновлено: 19:10 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В ходе своей двенадцатой по счету большой ежегодной пресс-конференции в пятницу президент России Владимир Путин сделал заявления, содержащие вполне конкретные сигналы как лидерам, политикам, так и народу США. Они касались ситуации в Соединенных Штатах и взаимоотношений с Россией.

Двенадцатая большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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"Если Трамп пригласит, приеду" и другие ответы Путина о внешней политике

Сигнал № 1: Россия не считает США страной-агрессором

Журналиста The Wall Street Journal заинтересовало, что имел в виду Владимир Путин, говоря накануне об укреплении боевого потенциала стратегических ядерных сил России. Он попросил также оценить слова избранного президента США Дональда Трампа, который высказался на ту же тему.

"Что касается вновь избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он и в ходе своей предвыборной программы говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов, о необходимости укрепления вооруженных сил. Здесь нет ничего необычного", — ответил Владимир Путин.

Однако он тут же заметил, что его несколько удивили высказывания некоторых представителей действующей администрации, которые начали доказывать, что вооруженные силы США являются самыми мощными в мире.

Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
Президент имел в виду заявление официального представителя Государственного департамента США Джона Кирби, которого журналисты попросили на брифинге прокомментировать слова Путина о том, что российские вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора. Об этом президент России сказал, выступая в четверг, 22 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас", — заявил Джон Кирби.

Путин сказал, что "с этим никто не спорит", однако его заявление было немного о другом.

"Я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора. Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы – сильнее любого потенциального агрессора. Я могу сейчас повторить это", — подчеркнул Владимир Путин.

© РИА Новости
Путин объяснил, почему Россия сильнее любого потенциального агрессора

Таким образом, президент дал ясно понять, что российское руководство не считает США потенциальным агрессором, способным напасть на Россию.

Путин подтвердил: действительно в РФ проделана большая работа по модернизации ракетно-ядерного потенциала страны. Это касается как РВСН, так и морской составляющей — вводятся в строй новые подводные лодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту. Это касается и авиационной составляющей. При этом Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3, — особо отметил Путин.

"В 2003 году Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО). Этот договор являлся краеугольным камнем всей системы международной безопасности", — напомнил президент.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
Президент РФ Владимир Путин и журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в ГТРК Калининград
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
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Сигнал № 2: России и США надо дружить в интересах народов

Корреспондент ВГТРК спросил Владимира Путина, как он чувствует себя в роли одной из самых влиятельных фигур в мире, которой, по словам Барака Обамы, симпатизируют 37% процентов американцев, поддерживающих республиканскую партию. В том числе, в роли того, кто способен, по утверждениям другого – демократического — американского лагеря, влиять даже на выборы в США.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Nation объяснил, почему американские СМИ зациклены на "российских хакерах"

Неоднократные заявления штаба Демократической партии о том, что его сервера были взломаны российскими хакерами, а также заявление ЦРУ о том, что российские кибератаки могли повлиять на ход президентских выборов в США, Путин охарактеризовал как безосновательные попытки демпартии свалить все свои неудачи на внешние факторы.

"Мы знаем, что демпария проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где у республиканцев большинство, в конгресс, где у республиканцев большинство, — это что, тоже моя работа? ", — спросил российский президент.

"Всё это не так. Всё это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации. Есть определенный, на мой взгляд, разрыв между представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, у элит и у широких народных масс, как у нас было принято говорить в прежние времена", — продолжил Владимир Путин.

Президент Барак Обама во время пресс-конференции в Белом доме
© REUTERS/ Carlos Barria
Обама: Рейган перевернулся бы в гробу, узнав о поддержке Путина в США
По его словам, то, что больше трети республиканских избирателей поддерживают президента России, он относит не на свой личный счет. По его мнению, это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем должны заниматься лидеры обеих стран, в чем состоят общие опасности и проблемы.

"Это очень хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в наших традиционных ценностях. Потому что это хорошая предпосылка выстраивать отношения между двумя такими мощными странами, как Россия и Соединенные Штаты вот на этой базе – базе взаимной симпатии народов друг к другу", — сказал российский президент.

© РИА Новости
Рейган бы порадовался – Путин о победе Трампа на выборах в США

Дональда Трампа Владимир Путин охарактеризовал как политика, который тонко почувствовал настроения общества, и это позволило ему одержать победу на президентских выборах. Он также пожалел о том, что действующая администрация разделяет американское общество – именно так, по его словам, можно оценить призывы к выборщикам не голосовать за набравшего большинство кандидата в президенты.

"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались деловые, конструктивные отношения. Чтобы это шло на пользу и Соединенным Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств", — подчеркнул Владимир Путин.

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