Госдеп назвал американскую армию самой сильной в истории человечества

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Госдепартамент США не согласился с заявлением президента РФ Владимира Путина, что российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора.
Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин заявил в четверг, что российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но, чтобы сохранить это положение, нельзя расслабляться, недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск.