Госдеп назвал американскую армию самой сильной в истории человечества

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Госдепартамент США не согласился с заявлением президента РФ Владимира Путина, что российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора.

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас", — сказал в рамках брифинга представитель госдепартамента США Джон Кирби в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова российского президента.

Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин заявил в четверг, что российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но, чтобы сохранить это положение, нельзя расслабляться, недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск.