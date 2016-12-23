Российские политологи назвали победителей антипремии "Провал года"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Обладателем антипремией "Провал года", которая присуждается политологами в рамках политической премии "Гамбургский счет" за худшее технологическое решение предвыборной кампании, стала Партия Роста "за провал самого потенциально выигрышного либерального проекта из-за непрофессиональной кампании".

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) в 2016 году учредила политическую премию "Гамбургский счет", в рамках которой эксперты оценивают результативность, технологичность и креативность политиков, партии, политических групп и кандидатов в России и за рубежом, проявленные в ходе конкурентных политических кампаний.

В рамках премии было учреждено несколько номинаций: политик года, лучшая партийная кампания по выборам в Госдуму, лучшая кампания по выборам президента, лучшая зарубежная избирательная кампания, зарубежный политик года и другие. Кроме этого, эксперты определили номинантов и в двух антипремиях "Провал года" и "Провал года за рубежом".

"В отличие от других номинантов антипремии, Партия Роста воспринималась на старте избирательной кампании как самый перспективный партийный проект 2016 года. Однако с момента запуска вплоть до единого дня голосования в сентябре партийное руководство совершало одну за другой стратегические ошибки", — отмечается в документе с результатами премии, который находится в распоряжении РИА Новости.

Среди стратегических ошибок партии эксперты указали такие, как замена узнаваемого бренда "Правое дело" на невыразительную "Партию Роста", отсутствие системной работы с информационной повесткой, неумение выбрать политическую нишу и ставку партии в регионах на местные отделения "Деловой России".

Среди других номинантов этой антипремии были партия "Яблоко" ("за потерю государственного финансирования вследствие рекордно слабого результата") и партия ПАРНАС ("за провальную организацию праймериз и проигрыш в столицах из-за технологически безграмотной кампании").

При этом победителем в номинации "Лучшая кампания по выборам в Государственную думу (партийный список)" стала партия ЛДПР "за самую яркую и креативную избирательную кампанию".

Зарубежный провал года



На антипремию "Зарубежный провал года" политологи номинировали кампанию Remain на референдуме в Великобритании, президентская кампания Хиллари Клинтон в США, конституционный референдум, инициированный Эво Моралесом в Боливии и конституционный референдум, инициированный Маттео Ренци в Италии, а также провал инициативы по введению безусловного дохода на референдуме в Швейцарии.

Несмотря на серьезную "конкуренцию", победителем антипремии стала президентская кампания Хиллари Клинтон.

"Предрешенность победы Клинтон на праймериз демократов, подстрахованная системой "суперделегатов" (делегатов съезда партии по должности), сослужила ей дурную службу. Кандидаты от Республиканской партии сосредоточили свой огонь на ней с апреля 2015 года. В течение полутора лет с этого момента антирейтинг Клинтон неуклонно рос, перейдя в итоге критическую планку в 50%", — отметили эксперты.

Политики года в РФ и за рубежом



В России на звание "Политика года", по мнению политологов премии РАСО, претендовали двое: президент РФ Владимир Путин и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновской. Победителем стал глава государства с формулировкой "за определение политической повестки в России и за ее пределами".

"За прошедший год фигура Владимира Путина стала одним из основных элементов структурирования внутриполитической повестки целого ряда государств. Отношение к российскому президенту и России явилось одним из маркеров позиционирования национальных политиков и движений в США, Великобритании, Франции, Болгарии, Молдове и других странах", — сообщается в документе.

Отдельно эксперты отметили премией "Зарубежный политик года" и достижения Дональда Трампа, который победил в этой номинации "за самую неожиданную победу на выборах". При этом конкурентом на победу в этой премии Трампу составил Найджел Фарадж (Великобритания) "за создание повестки дня, повлиявшей на итоги голосования в трех странах (Нидерланды, Великобритания, США)".

Кстати, выборная кампания именно этого кандидата также победила в номинации "Лучшая зарубежная кампания".

"Яркая кампания Трампа продемонстрировала несколько неожиданных технологических решений. В ходе праймериз и на начальных этапах кампании Трамп использовал уникальное позиционирование – человека не из политики, но при этом со 100-процентной узнаваемостью. Он сознательно выбрал "партизанскую" тактику привлечения внимания традиционных СМИ, постоянно генерируя провокационные поводы", — подчеркнули политологи.