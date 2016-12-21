США
23.1223 декабря07:11МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Матвиенко подвела итоги 2016 года

22:1021.12.2016
(обновлено: 22:17 21.12.2016)
235510
Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уходящий 2016 год был трудным, но созидательным, законодатели оперативно реагировали на задачи, стоящие перед Россией во внешней и внутренней политике, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Итоги года в экономике России: укрощение инфляции и большая приватизация
Она подчеркнула, что в непростых международных отношениях межпарламентское взаимодействие и диалог востребованы, как никогда. "Мы используем любую международную площадку, чтобы донести до наших партнеров позицию России", — сказала Матвиенко в среду на встрече президента Владимира Путина с парламентариями. Среди важных событий сенатор назвала, в частности, решение провести в России в 2017 году ассамблею Межпарламентского союза.

Она напомнила, что год назад Совет Федерации поддержал обращение президента об участии Воздушно-космических сил в военной операции в Сирии. "Время подтвердило правильность этого решения. Участие России в антитеррористической борьбе коренным образом изменило ситуацию в Сирии", — подчеркнула спикер.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Борис Титов: вся налоговая политика в России сделана для богатых
В 2016 году "мы все работали, как одна команда, что особенно ярко проявилось при подготовке и принятии федерального бюджета на предстоящие три года", сказала Матвиенко.

Она напомнила, что по инициативе Совфеда прошло заседание Совета безопасности по совершенствованию государственной региональной политики. "Решением Совета безопасности определены ключевые направления в этой сфере. Рассчитываем, что в ближайшее время будет выполнено поручение президента России об утверждении новых Основ государственной региональной политики, в разработке которых мы принимали самое активное участие", — добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации будет системно работать над реализацией этих программных документов.

Оперативно реагировали

Председатель палаты напомнила, что в течение года был инициирован ряд важнейших законопроектов, которые стали оперативной реакцией законодателей на вопросы, волновавшие граждан. "Среди них – пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль", — сказала сенатор.

Пленарное Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Выбор РИА Новости: главные политические события 2016 года
"Совет Федерации оперативно отреагировал на трагедию на Сямозере. Нами подготовлен законопроект, в котором во главу угла поставлено наведение строгого порядка, обеспечение безопасности в сфере детского отдыха. Организация следующей летней оздоровительной кампании будет вестись уже по новым правилам", подчеркнула спикер.

По словам Матвиенко, всего за 2016 год члены Совета Федерации внесли в Думу более 80 законопроектов.

"Мы также подготовили обращение к президенту России о восстановлении Евпатории как всероссийской детской здравницы и просим поддержать", — сказала она. "Детских курортов у нас не так много. Курортов специализированных, ориентированных на лечение детей-инвалидов — и того меньше", — пояснила парламентарий.

Председатель СФ напомнила, что по предложению регионов были внесены поправки в закон о "дальневосточном гектаре".

Взаимодействие с президентом

"Советом Федерации разработан и внесен в Государственную думу законопроект "О добровольчестве (волонтерстве)". С учетом задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, мы вместе с депутатами доработаем его, чтобы принять в весеннюю сессию", — уточнила спикер. Она отметила также законодательную инициативу Совета Федерации о социальных пособиях детям, родители которых неизвестны.

Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Итоги года: кредитный рейтинг России - игра на повышение
Матвиенко поблагодарила президента за поддержку предложения объявить в России Десятилетие детства.

"Это позволит определить основные направления по поддержке детства на 2018-2027 годы, по охвату и сопровождению жизни и здоровья целого поколения, входящего во взрослую жизнь, обеспечению качественно нового этапа долгосрочной политики сбережения народа", — сказала сенатор.

Она добавила, что основные приоритеты деятельности Совета Федерации на 2017 год определены в плане мероприятий палаты по выполнению президентского послания Федеральному собранию.

Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил конструктивную работу над бюджетом страны. "Наша совместная работа позволила сделать этот документ сбалансированным, мы уверены, он принесет пользу субъектам Федерации", — сказал он. Сенатор также подчеркнул важность оперативного принятия закона о коллекторах.

Комментировать
+
Политика
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.