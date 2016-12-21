Матвиенко подвела итоги 2016 года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уходящий 2016 год был трудным, но созидательным, законодатели оперативно реагировали на задачи, стоящие перед Россией во внешней и внутренней политике, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она напомнила, что год назад Совет Федерации поддержал обращение президента об участии Воздушно-космических сил в военной операции в Сирии. "Время подтвердило правильность этого решения. Участие России в антитеррористической борьбе коренным образом изменило ситуацию в Сирии", — подчеркнула спикер.
Она напомнила, что по инициативе Совфеда прошло заседание Совета безопасности по совершенствованию государственной региональной политики. "Решением Совета безопасности определены ключевые направления в этой сфере. Рассчитываем, что в ближайшее время будет выполнено поручение президента России об утверждении новых Основ государственной региональной политики, в разработке которых мы принимали самое активное участие", — добавила она.
Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации будет системно работать над реализацией этих программных документов.
Оперативно реагировали
Председатель палаты напомнила, что в течение года был инициирован ряд важнейших законопроектов, которые стали оперативной реакцией законодателей на вопросы, волновавшие граждан. "Среди них – пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль", — сказала сенатор.
По словам Матвиенко, всего за 2016 год члены Совета Федерации внесли в Думу более 80 законопроектов.
"Мы также подготовили обращение к президенту России о восстановлении Евпатории как всероссийской детской здравницы и просим поддержать", — сказала она. "Детских курортов у нас не так много. Курортов специализированных, ориентированных на лечение детей-инвалидов — и того меньше", — пояснила парламентарий.
Председатель СФ напомнила, что по предложению регионов были внесены поправки в закон о "дальневосточном гектаре".
Взаимодействие с президентом
"Советом Федерации разработан и внесен в Государственную думу законопроект "О добровольчестве (волонтерстве)". С учетом задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, мы вместе с депутатами доработаем его, чтобы принять в весеннюю сессию", — уточнила спикер. Она отметила также законодательную инициативу Совета Федерации о социальных пособиях детям, родители которых неизвестны.
"Это позволит определить основные направления по поддержке детства на 2018-2027 годы, по охвату и сопровождению жизни и здоровья целого поколения, входящего во взрослую жизнь, обеспечению качественно нового этапа долгосрочной политики сбережения народа", — сказала сенатор.
Она добавила, что основные приоритеты деятельности Совета Федерации на 2017 год определены в плане мероприятий палаты по выполнению президентского послания Федеральному собранию.
Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил конструктивную работу над бюджетом страны. "Наша совместная работа позволила сделать этот документ сбалансированным, мы уверены, он принесет пользу субъектам Федерации", — сказал он. Сенатор также подчеркнул важность оперативного принятия закона о коллекторах.