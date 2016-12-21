Матвиенко подвела итоги 2016 года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уходящий 2016 год был трудным, но созидательным, законодатели оперативно реагировали на задачи, стоящие перед Россией во внешней и внутренней политике, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что в непростых международных отношениях межпарламентское взаимодействие и диалог востребованы, как никогда. "Мы используем любую международную площадку, чтобы донести до наших партнеров позицию России", — сказала Матвиенко в среду на встрече президента Владимира Путина с парламентариями. Среди важных событий сенатор назвала, в частности, решение провести в России в 2017 году ассамблею Межпарламентского союза.

Она напомнила, что год назад Совет Федерации поддержал обращение президента об участии Воздушно-космических сил в военной операции в Сирии. "Время подтвердило правильность этого решения. Участие России в антитеррористической борьбе коренным образом изменило ситуацию в Сирии", — подчеркнула спикер.

В 2016 году "мы все работали, как одна команда, что особенно ярко проявилось при подготовке и принятии федерального бюджета на предстоящие три года", сказала Матвиенко.

Она напомнила, что по инициативе Совфеда прошло заседание Совета безопасности по совершенствованию государственной региональной политики. "Решением Совета безопасности определены ключевые направления в этой сфере. Рассчитываем, что в ближайшее время будет выполнено поручение президента России об утверждении новых Основ государственной региональной политики, в разработке которых мы принимали самое активное участие", — добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации будет системно работать над реализацией этих программных документов.

Оперативно реагировали

Председатель палаты напомнила, что в течение года был инициирован ряд важнейших законопроектов, которые стали оперативной реакцией законодателей на вопросы, волновавшие граждан. "Среди них – пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль", — сказала сенатор.

"Совет Федерации оперативно отреагировал на трагедию на Сямозере. Нами подготовлен законопроект, в котором во главу угла поставлено наведение строгого порядка, обеспечение безопасности в сфере детского отдыха. Организация следующей летней оздоровительной кампании будет вестись уже по новым правилам", подчеркнула спикер.

По словам Матвиенко, всего за 2016 год члены Совета Федерации внесли в Думу более 80 законопроектов.

"Мы также подготовили обращение к президенту России о восстановлении Евпатории как всероссийской детской здравницы и просим поддержать", — сказала она. "Детских курортов у нас не так много. Курортов специализированных, ориентированных на лечение детей-инвалидов — и того меньше", — пояснила парламентарий.

Председатель СФ напомнила, что по предложению регионов были внесены поправки в закон о "дальневосточном гектаре".

Взаимодействие с президентом

"Советом Федерации разработан и внесен в Государственную думу законопроект "О добровольчестве (волонтерстве)". С учетом задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, мы вместе с депутатами доработаем его, чтобы принять в весеннюю сессию", — уточнила спикер. Она отметила также законодательную инициативу Совета Федерации о социальных пособиях детям, родители которых неизвестны.

Матвиенко поблагодарила президента за поддержку предложения объявить в России Десятилетие детства.

"Это позволит определить основные направления по поддержке детства на 2018-2027 годы, по охвату и сопровождению жизни и здоровья целого поколения, входящего во взрослую жизнь, обеспечению качественно нового этапа долгосрочной политики сбережения народа", — сказала сенатор.

Она добавила, что основные приоритеты деятельности Совета Федерации на 2017 год определены в плане мероприятий палаты по выполнению президентского послания Федеральному собранию.

Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил конструктивную работу над бюджетом страны. "Наша совместная работа позволила сделать этот документ сбалансированным, мы уверены, он принесет пользу субъектам Федерации", — сказал он. Сенатор также подчеркнул важность оперативного принятия закона о коллекторах.