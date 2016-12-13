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Политика

Эксперты: решение Навального участвовать в выборах не объединит оппозицию

Сюжет:
Главное за 13 декабря 2016 года (10)
19:2113.12.2016
(обновлено: 23:42 01.02.2017)
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Политик Алексей Навальный во время марша памяти, посвященного годовщине гибели политика, общественного деятеля Бориса Немцова
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В заявлении главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального об участии в президентских выборах за год до начала кампании опрошенные РИА Новости эксперты увидели и стремление "занять плацдарм" и договориться с другими игроками праволиберального фланга, и отчасти заявку на сотрудничество с властью для обеспечения более высокой явки и легитимности выборов, и попытку надавить на суд.

Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Навальный захотел участвовать в выборах президента, ЦИК напомнил о его деле

При этом шансы на выдвижение единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах эксперты оценивают скромно, полагая, что уже заявившие о своем участии Навальный и лидер "Яблока" Григорий Явлинский вряд ли смогут договориться.

Навальный объявил во вторник о готовности баллотироваться в президенты России. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя его планы, заявила РИА Новости, что возможность выдвижения Навального будет зависеть от исхода пересмотра его дела и от тех документов, которые он представит, если решит баллотироваться. Президентские выборы пройдут в России в 2018 году.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Юрист, политик Алексей Навальный у здания Московского городского суда

Почему сейчас

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов уверен, что время для такого заявления выбрано не случайно – именно сейчас среди праволиберальных партий идут дискуссии, кого выдвинуть на этот пустующий фланг. На президентских выборах 2012 года таким кандидатом был миллиардер Михаил Прохоров, у него в итоге был неплохой результат – 7% голосов, напомнил политолог.

Михаил Ходорковский. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Ходорковский заявил о готовности сотрудничать с партией "Яблоко"

"Сейчас такого кандидата просто нет на горизонте, а людей, у которых большие амбиции, много, и называют разные кандидатуры… Сейчас все перетягивают одеяло, потому что поляна небольшая, электората там на самом деле достаточно много, больше, чем 7%, но у каждого из лидеров, которые есть на этом фланге, есть пределы избираемости, пределы популярности, пределы рейтинга; у некоторых он вообще стремится к нулю, но в то же время есть определенные ресурсы, и они поэтому видят себя", — уточнил Миронов.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин не стал оценивать перспективы выдвижения Навального; по его мнению, декларация намерения баллотироваться сейчас, когда до выборов президента больше года, связана не столько с выборами и возможными кандидатами, "сколько с попытками Навального использовать эту тему для давления на суд".

"То есть он пытается использовать потенциальный статус кандидата в качестве смягчающего обстоятельства по делу Кировлеса, вот так бы я охарактеризовал его заявление", — отметил собеседник агентства.

© AP Photo/ Pavel Golovkin
Оппозиционный политик Алексей Навальный

Сигнал праволиберальному флангу или заявка на сотрудничество для власти

При этом перспективы выдвижения Навального пока далеко не однозначны, отметил Миронов, ведь если останется судимость, выдвигаться он не сможет. По его мнению, оппозиционер, сейчас заявляя о намерении баллотироваться, "посылает сигнал и праволиберальным силам о том, что он очень настойчиво хочет их возглавить на этих выборах".

Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский во время пресс-конференции в предвыборном штабе партии Яблоко в Москве. 18 сентября 2016
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Явлинский намерен участвовать в президентских выборах 2018 года

"Он готов либо быть кандидатом от них, либо – я так понимаю здесь в подтексте — раскалывать эти силы: если его не выдвинут, то он начнет призывать к бойкоту выборов, будет уводить своих сторонников. Это сценарий, который будет не особенно выгоден для этих сил, он уже сейчас негативно сработал на думских выборах", — отметил политолог.

С другой стороны, эксперт не исключает, что Навальный посылает сигнал и власти тоже – с тем, чтобы его рассматривали "как кандидата, который готов в этом секторе выступить, соответственно, обеспечить более высокую явку на выборах, более высокую легитимность выборов, как это было на выборах мэра (Москвы – ред.) в 2013 году".

"Позиция напористая, но она не имеет прочной базы, она не подкреплена какими-то реальными ресурсами… Его рейтинги в стране не так уж высоки, не так много избирателей готовы его поддержать. Если говорить о выдвижении от партий, трудно представить, что какая-то партия так однозначно его поддержит и выдвинет, а своей партии у него нет. Это, скорее, заявка пока, попытка занять плацдарм, попытка договориться, в то же время и скрытая угроза, по крайне мере оппозиционным силам, и, может быть, заявка на сотрудничество с властью", — сказал Миронов.

Возможен ли единый кандидат от оппозиции

Костин уточнил, что непосредственно для выдвижения в качестве кандидата существует множество обстоятельств, помимо того, что необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей во всех субъектах РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Песков прокомментировал проект Ходорковского по кандидатам в президенты

"Чтобы получить хоть какую-то поддержку даже в том очень умеренном электоральном сегменте непримиримой несистемной оппозиции, получить статус единого кандидата, необходимо приложить некие серьезные усилия. И совершенно не факт, что Навальный как раз таким кандидатом станет. Совершенно точно Навальный не договорится с "Яблоком", лидер которого заявил о том, что он в выборах президента точно участвовать будет в 2018 году", — полагает Костин.

Миронов отметил, что на праволиберальном фланге сейчас есть много амбициозных людей, "которые исторически, традиционно, много лет не договаривались".

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Марусенко
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Ходорковский и партия ПАРНАС заявили, что не ведут переговоров

"И "Яблоко" не договаривалось испокон века ни с кем, и это была всегда позиция Явлинского – мы не с вами, мы не против вас, мы сами по себе… Навальный, кстати, в этом смысле ровно такой же игрок, то есть он не объединитель, он пытается собрать все эти силы под своим руководством и не иначе. И все остальные действуют ровно так же, поэтому и договоренностей у них не получается", — уточнил политолог.

Он пояснил, что электората на этом фланге не очень много, заметного результата может добиться только один кандидат или партия, соответственно, каждый хочет стать этим объединителем.

"Вот эта борьба и продолжается много лет. Я боюсь, что так, честно говоря, и будет дальше. И в итоге на правом фланге окажется более системный кандидат, как это и было в 2012 году – то есть кто-то из условно системных либералов. И ставка будет сделана на предпринимательское сообщество, а не на людей, которые поддерживают внесистемных кандидатов", — предположил Миронов.

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