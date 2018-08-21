Не только оружие: новые разработки концерна "Калашников"

Новый автомат Калашникова АК-308 использует боеприпасы калибра 7,62 миллиметра, его магазин вмещает 20 патронов. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Автомат рассчитан в том числе под патрон НАТО. Специалисты считают, что многие страны захотят иметь такое оружие.