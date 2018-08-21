Концерн "Калашников" представил свои последние разработки. Автомат АК-308, электромобиль и другие новинки – в фотоленте Ria.ru.
Не только оружие: новые разработки концерна "Калашников"
12:4021.08.2018
(обновлено: 12:47 21.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезентацию провели на военно-техническом форуме "Армия-2018".
Презентацию провели на военно-техническом форуме "Армия-2018".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭлектрический мотоцикл Иж прост в эксплуатации, экологичен и способен разгоняться до 90 километров в час. В июне "Калашников" передал 30 мотоциклов ИЖ "Пульсар" департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мотоциклы патрулировали столицу во время чемпионата мира по футболу.
Электрический мотоцикл Иж прост в эксплуатации, экологичен и способен разгоняться до 90 километров в час. В июне "Калашников" передал 30 мотоциклов ИЖ "Пульсар" департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мотоциклы патрулировали столицу во время чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовый автомат Калашникова АК-308 использует боеприпасы калибра 7,62 миллиметра, его магазин вмещает 20 патронов. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Автомат рассчитан в том числе под патрон НАТО. Специалисты считают, что многие страны захотят иметь такое оружие.
Новый автомат Калашникова АК-308 использует боеприпасы калибра 7,62 миллиметра, его магазин вмещает 20 патронов. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Автомат рассчитан в том числе под патрон НАТО. Специалисты считают, что многие страны захотят иметь такое оружие.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭлектромобиль "Калашникова" позволяет варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города. Электрокар характеризуется плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.
Электромобиль "Калашникова" позволяет варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города. Электрокар характеризуется плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетитель осматривает автомат АК-15 на презентации новых разработок концерна "Калашников".
Посетитель осматривает автомат АК-15 на презентации новых разработок концерна "Калашников".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Калашников" — крупнейший российский производитель высокоточного оружия.
"Калашников" — крупнейший российский производитель высокоточного оружия.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБольшой сегмент гражданской продукции "Калашникова" включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты.
Большой сегмент гражданской продукции "Калашникова" включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" — боевое оружие, "Байкал" — охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" — спортивное оружие.
В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" — боевое оружие, "Байкал" — охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" — спортивное оружие.
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