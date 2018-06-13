Презентация беспилотного электробуса "ШАТЛ"
11:3513.06.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрезентация прототипа нового беспилотного электробуса "ШАТЛ" прошла 12 июня в Казани.
Презентация прототипа нового беспилотного электробуса "ШАТЛ" прошла 12 июня в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобиль был разработан ПАО "КамАЗ" совместно с ФГУП "НАМИ".
Автомобиль был разработан ПАО "КамАЗ" совместно с ФГУП "НАМИ".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк"КамАЗ-1221" - это одна из уникальных моделей беспилотной техники, над которыми сейчас работают специалисты "КамАЗа" в рамках развития интеллектуальных транспортных систем.
"КамАЗ-1221" - это одна из уникальных моделей беспилотной техники, над которыми сейчас работают специалисты "КамАЗа" в рамках развития интеллектуальных транспортных систем.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк"ШАТЛ" может передвигаться по дорогам, используя данные цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.
"ШАТЛ" может передвигаться по дорогам, используя данные цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАббревиатура "ШАТЛ" расшифровывается как "широко адаптивная транспортная логистика".
Аббревиатура "ШАТЛ" расшифровывается как "широко адаптивная транспортная логистика".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГостям во время презентации новой модели показали видеоролик об истории создания "ШАТЛа".
Гостям во время презентации новой модели показали видеоролик об истории создания "ШАТЛа".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЭлектробус способен развивать скорость до 110 километров в час.
Электробус способен развивать скорость до 110 километров в час.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИз-за того, что в России пока отсутствует законодательство, регулирующее движение беспилотного транспорта, скорость движения электробуса при демонстрации составила 10 километров в час.
Из-за того, что в России пока отсутствует законодательство, регулирующее движение беспилотного транспорта, скорость движения электробуса при демонстрации составила 10 километров в час.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа презентации зрители смогли не только рассмотреть конструкцию электробуса и его футуристический дизайн, но познакомились с концепцией применения транспортного средства.
На презентации зрители смогли не только рассмотреть конструкцию электробуса и его футуристический дизайн, но познакомились с концепцией применения транспортного средства.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИнтерфейс беспилотника позволяет пассажиру управлять системами открывания дверей и выбора места остановки, вызовом помощи, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.
Интерфейс беспилотника позволяет пассажиру управлять системами открывания дверей и выбора места остановки, вызовом помощи, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.
Российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" продемонстрировал в Казани прототип беспилотного электробуса. Тест-драйв "ШАТЛа" — в фотоленте Ria.ru.
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