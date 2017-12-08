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Лучшие фото недели: забег невест, свинья на диване и новогодние ярмарки
11:4808.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетительница на новогодней ярмарке на Красной площади в Москве.
Посетительница на новогодней ярмарке на Красной площади в Москве.
© AFP 2017 / StringerИспанская команда "Cordoba Ecuestre" выступает в конном шоу с андалузскими лошадьми на стадионе Папп Ласло в Будапеште.
Испанская команда "Cordoba Ecuestre" выступает в конном шоу с андалузскими лошадьми на стадионе Папп Ласло в Будапеште.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве.
Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская одиночница Дарья Паненкова исполняет короткую программу в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в японской Нагое.
Российская одиночница Дарья Паненкова исполняет короткую программу в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в японской Нагое.
© REUTERS / Denis BalibouseЧеловек в костюме Санта-Клауса на горнолыжном курорте Вербье во время празднования Дня Святого Николая в Швейцарии.
Человек в костюме Санта-Клауса на горнолыжном курорте Вербье во время празднования Дня Святого Николая в Швейцарии.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве.
Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezЙиссель Мендоса со свинкой Балу в своем доме в Сьюдад-Хуарес, Мексика.
Йиссель Мендоса со свинкой Балу в своем доме в Сьюдад-Хуарес, Мексика.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАрки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося моста через Керченский пролив.
Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося моста через Керченский пролив.
© AFP 2017 / Valerie MaconДизайнер Том Форд и певица Ферги на вечере TrevorLIVE в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Дизайнер Том Форд и певица Ферги на вечере TrevorLIVE в Беверли-Хиллз, Калифорния.
© AP Photo / Leo CorreaУчастники одной из танцевальных команд делают сэлфи с помощью швабры и банки в Национальный день самбы в Бразилии.
© AP Photo / Leo Correa
Участники одной из танцевальных команд делают сэлфи с помощью швабры и банки в Национальный день самбы в Бразилии.
© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинский протестующий готовится сжечь флаг США во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.
Палестинский протестующий готовится сжечь флаг США во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы сфинкс на международной выставке "Гран-при Royal Canin-2017" в Москве.
Кошка породы сфинкс на международной выставке "Гран-при Royal Canin-2017" в Москве.
© REUTERS / Alexandre Meneghini Люди несут портреты Фиделя Кастро во время марша на кладбище Санта-Ифигения в ознаменование первой годовщины погребения пепла бывшего кубинского лидера в Сантьяго-де-Куба.
Люди несут портреты Фиделя Кастро во время марша на кладбище Санта-Ифигения в ознаменование первой годовщины погребения пепла бывшего кубинского лидера в Сантьяго-де-Куба.
© REUTERS / Anuwar Hazarika Люди стирают одежду на южном берегу реки Брахмапутра в городе Гувахати, Индия.
Люди стирают одежду на южном берегу реки Брахмапутра в городе Гувахати, Индия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБожественная литургия в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день 100-летия интронизации святителя Тихона в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Божественная литургия в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день 100-летия интронизации святителя Тихона в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
© REUTERS / Ilya NaymushinУчастник зимнего плавательного клуба "Криофил" Александр Ярошенко обтирается снегом после купания в Енисее.
Участник зимнего плавательного клуба "Криофил" Александр Ярошенко обтирается снегом после купания в Енисее.
© REUTERS / Edgar SuБобо, английский бульдог, принимает душ в роскошном отеле для животных Wagington Pet в Сингапуре.
Бобо, английский бульдог, принимает душ в роскошном отеле для животных Wagington Pet в Сингапуре.
© AP Photo / Invision/John Salangsang Концерт американской певицы Холзи в Инглвуде, США.
© AP Photo / Invision/John Salangsang
Концерт американской певицы Холзи в Инглвуде, США.
© AFP 2017 / dpa/Arnulf StoffelПочти 50 человек пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии.
Почти 50 человек пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии.
© REUTERS / Raneen SawaftaПалестинский мальчик играет с соколом в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
Палестинский мальчик играет с соколом в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
© AFP 2017 / Aris MessinisПротестующий бросает коктейль Молотова во время шествия в день годовщины убийства полицейским 15-летнего подростка в Афинах.
Протестующий бросает коктейль Молотова во время шествия в день годовщины убийства полицейским 15-летнего подростка в Афинах.
© AP Photo / Rick ScuteriДевушки из группы поддержки выступают в перерыве игры Национальной футбольной лиги между командами Los Angeles Rams и Arizona Cardinals в США.
© AP Photo / Rick Scuteri
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве игры Национальной футбольной лиги между командами Los Angeles Rams и Arizona Cardinals в США.
© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкУчастники демонстрации в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе.
Участники демонстрации в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе.
© AFP 2017 / Anne-Christine PoujoulatРебенок играет рядом со снеговиком в окрестностях Марселя на юге Франции.
Ребенок играет рядом со снеговиком в окрестностях Марселя на юге Франции.
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