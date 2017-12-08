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Лучшие фото недели: забег невест, свинья на диване и новогодние ярмарки

11:4808.12.2017
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017
Девушка на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Конное шоу на арене в Будапеште
Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
Дарья Паненкова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в японской Нагое
Забег невест в Бангкоке
Транзит Международной космической станции по диску Луны. 2 декабря 2017
Человек в костюме Санта-Клауса на горнолыжном курорте Вербье во время Дня Святого Николая, Швейцария. 2 декабря 2017 года
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве. 5 декабря 2017
Yissel Mendoza со своей свиньей в доме в Мексике. 4 декабря 2017 год
Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе
Дизайнер Том Форд и певица Ферги на вечере TrevorLIVE в Беверли-Хиллз, Калифорния. 3 декабря 2017 года
Участники танцевального коллектива делают сэлфи с помощью швабры и банки в Национальный День Самбы в Бразилии. 2 декабря 2017 года
Палестинский протестующий готовится сжечь флаг США во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017 года
Кошка породы сфинкс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
Люди несут портреты президента Кубы Фиделя Кастро во время марша на кладбище Санта-Ифигения в первую годовщину захоронения в Сантьяго-де-Куба. 4 декабря 2017 года
Люди стирают одежду на берегу реки Брахмапутры в Индии. 4 декабря 2017 года
Божественная литургия в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя
Александр Ярошенко, член зимнего плавательного клуба Криофил, обтирается снегом после купания в Енисее в Красноярске. 4 декабря 2017 года
Английский бульдог в душе роскошного отеля для животных Wagington в Сингапуре. 6 декабря 2017 года
Новогоднее украшение парка в Сан-Паулу, Бразилия
Лесные пожары в Калифорнии
Концерт певицы Холзи в Инглвуде, США
Волчья шкура на фоне портрета Владимира Ленина на Измайловском вернисаже в Москве
Место столкновения пассажирского и грузового поездов на западе Германии
Палестинский мальчик играет с соколом в городе Тубас на Западном берегу
Протестующий во время шествия в день годовщины убийства полицейским 15-летнего Александроса Григоропулоса в Афинах
Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals в перерыве игры На­ци­о­наль­ной футбольной лиги между командами Los Angeles Rams и Arizona Cardinals
Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе
Ребенок играет рядом со снеговиком в окрестностях Марселя
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетительница на новогодней ярмарке на Красной площади в Москве.Девушка на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница на новогодней ярмарке на Красной площади в Москве.
© AFP 2017 / StringerИспанская команда "Cordoba Ecuestre" выступает в конном шоу с андалузскими лошадьми на стадионе Папп Ласло в Будапеште.Конное шоу на арене в Будапеште
© AFP 2017 / Stringer
Испанская команда "Cordoba Ecuestre" выступает в конном шоу с андалузскими лошадьми на стадионе Папп Ласло в Будапеште.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская одиночница Дарья Паненкова исполняет короткую программу в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в японской Нагое.Дарья Паненкова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в японской Нагое
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российская одиночница Дарья Паненкова исполняет короткую программу в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в японской Нагое.
© REUTERS / Athit Perawongmetha"Забег невест" в Бангкоке, Таиланд.Забег невест в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
"Забег невест" в Бангкоке, Таиланд.
© NASA / Joel KowskyТранзит Международной космической станции по диску Луны.Транзит Международной космической станции по диску Луны. 2 декабря 2017
© NASA / Joel Kowsky
Транзит Международной космической станции по диску Луны.
© REUTERS / Denis BalibouseЧеловек в костюме Санта-Клауса на горнолыжном курорте Вербье во время празднования Дня Святого Николая в Швейцарии.Человек в костюме Санта-Клауса на горнолыжном курорте Вербье во время Дня Святого Николая, Швейцария. 2 декабря 2017 года
© REUTERS / Denis Balibouse
Человек в костюме Санта-Клауса на горнолыжном курорте Вербье во время празднования Дня Святого Николая в Швейцарии.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве.Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezЙиссель Мендоса со свинкой Балу в своем доме в Сьюдад-Хуарес, Мексика.Yissel Mendoza со своей свиньей в доме в Мексике. 4 декабря 2017 год
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Йиссель Мендоса со свинкой Балу в своем доме в Сьюдад-Хуарес, Мексика.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАрки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося моста через Керченский пролив.Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося моста через Керченский пролив.
© AFP 2017 / Valerie MaconДизайнер Том Форд и певица Ферги на вечере TrevorLIVE в Беверли-Хиллз, Калифорния.Дизайнер Том Форд и певица Ферги на вечере TrevorLIVE в Беверли-Хиллз, Калифорния. 3 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Valerie Macon
Дизайнер Том Форд и певица Ферги на вечере TrevorLIVE в Беверли-Хиллз, Калифорния.
© AP Photo / Leo CorreaУчастники одной из танцевальных команд делают сэлфи с помощью швабры и банки в Национальный день самбы в Бразилии.Участники танцевального коллектива делают сэлфи с помощью швабры и банки в Национальный День Самбы в Бразилии. 2 декабря 2017 года
© AP Photo / Leo Correa
Участники одной из танцевальных команд делают сэлфи с помощью швабры и банки в Национальный день самбы в Бразилии.
© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинский протестующий готовится сжечь флаг США во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.Палестинский протестующий готовится сжечь флаг США во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017 года
© REUTERS / Mohamad Torokman
Палестинский протестующий готовится сжечь флаг США во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошка породы сфинкс на международной выставке "Гран-при Royal Canin-2017" в Москве.Кошка породы сфинкс на международной выставке Гран-при Royal Canin-2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы сфинкс на международной выставке "Гран-при Royal Canin-2017" в Москве.
© REUTERS / Alexandre Meneghini Люди несут портреты Фиделя Кастро во время марша на кладбище Санта-Ифигения в ознаменование первой годовщины погребения пепла бывшего кубинского лидера в Сантьяго-де-Куба.Люди несут портреты президента Кубы Фиделя Кастро во время марша на кладбище Санта-Ифигения в первую годовщину захоронения в Сантьяго-де-Куба. 4 декабря 2017 года
© REUTERS / Alexandre Meneghini
Люди несут портреты Фиделя Кастро во время марша на кладбище Санта-Ифигения в ознаменование первой годовщины погребения пепла бывшего кубинского лидера в Сантьяго-де-Куба.
© REUTERS / Anuwar Hazarika Люди стирают одежду на южном берегу реки Брахмапутра в городе Гувахати, Индия.Люди стирают одежду на берегу реки Брахмапутры в Индии. 4 декабря 2017 года
© REUTERS / Anuwar Hazarika
Люди стирают одежду на южном берегу реки Брахмапутра в городе Гувахати, Индия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБожественная литургия в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день 100-летия интронизации святителя Тихона в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.Божественная литургия в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Божественная литургия в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день 100-летия интронизации святителя Тихона в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
© REUTERS / Ilya NaymushinУчастник зимнего плавательного клуба "Криофил" Александр Ярошенко обтирается снегом после купания в Енисее.Александр Ярошенко, член зимнего плавательного клуба Криофил, обтирается снегом после купания в Енисее в Красноярске. 4 декабря 2017 года
© REUTERS / Ilya Naymushin
Участник зимнего плавательного клуба "Криофил" Александр Ярошенко обтирается снегом после купания в Енисее.
© REUTERS / Edgar SuБобо, английский бульдог, принимает душ в роскошном отеле для животных Wagington Pet в Сингапуре.Английский бульдог в душе роскошного отеля для животных Wagington в Сингапуре. 6 декабря 2017 года
© REUTERS / Edgar Su
Бобо, английский бульдог, принимает душ в роскошном отеле для животных Wagington Pet в Сингапуре.
© REUTERS / Nacho DoceНовогоднее украшение парка в Сан-Паулу, Бразилия.Новогоднее украшение парка в Сан-Паулу, Бразилия
© REUTERS / Nacho Doce
Новогоднее украшение парка в Сан-Паулу, Бразилия.
© REUTERS / David McNewНа юге штата Калифорния горят почти 40 тысяч гектаров леса.Лесные пожары в Калифорнии
© REUTERS / David McNew
На юге штата Калифорния горят почти 40 тысяч гектаров леса.
© AP Photo / Invision/John Salangsang Концерт американской певицы Холзи в Инглвуде, США.Концерт певицы Холзи в Инглвуде, США
© AP Photo / Invision/John Salangsang
Концерт американской певицы Холзи в Инглвуде, США.
© AFP 2017 / Mladen Antonov Торговля на Измайловском блошином рынке в Москве.Волчья шкура на фоне портрета Владимира Ленина на Измайловском вернисаже в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Торговля на Измайловском блошином рынке в Москве.
© AFP 2017 / dpa/Arnulf StoffelПочти 50 человек пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии.Место столкновения пассажирского и грузового поездов на западе Германии
© AFP 2017 / dpa/Arnulf Stoffel
Почти 50 человек пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии.
© REUTERS / Raneen SawaftaПалестинский мальчик играет с соколом в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.Палестинский мальчик играет с соколом в городе Тубас на Западном берегу
© REUTERS / Raneen Sawafta
Палестинский мальчик играет с соколом в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
© AFP 2017 / Aris MessinisПротестующий бросает коктейль Молотова во время шествия в день годовщины убийства полицейским 15-летнего подростка в Афинах.Протестующий во время шествия в день годовщины убийства полицейским 15-летнего Александроса Григоропулоса в Афинах
© AFP 2017 / Aris Messinis
Протестующий бросает коктейль Молотова во время шествия в день годовщины убийства полицейским 15-летнего подростка в Афинах.
© AP Photo / Rick ScuteriДевушки из группы поддержки выступают в перерыве игры На­ци­о­наль­ной футбольной лиги между командами Los Angeles Rams и Arizona Cardinals в США.Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals в перерыве игры На­ци­о­наль­ной футбольной лиги между командами Los Angeles Rams и Arizona Cardinals
© AP Photo / Rick Scuteri
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве игры На­ци­о­наль­ной футбольной лиги между командами Los Angeles Rams и Arizona Cardinals в США.
© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкУчастники демонстрации в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе.Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Участники демонстрации в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе.
© AFP 2017 / Anne-Christine PoujoulatРебенок играет рядом со снеговиком в окрестностях Марселя на юге Франции.Ребенок играет рядом со снеговиком в окрестностях Марселя
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat
Ребенок играет рядом со снеговиком в окрестностях Марселя на юге Франции.
Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals в перерыве игры На­ци­о­наль­ной футбольной лиги между командами Los Angeles Rams и Arizona CardinalsЛучшие фото недели: забег невест, свинья на диване и новогодние ярмарки11:4808.12.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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