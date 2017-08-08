Сыроварный мини-завод Валаамского монастыря

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Приготовленный на первых этапах сыр переносится в погреб для созревания, где за ним тщательно ухаживают (в самом погребе снимать не разрешили). Его переворачивают, иногда моют, чистят щеткой. В зависимости от того, какой сыр изготавливается, его могут также коптить, обсыпать пряностями и совершать другие манипуляции. Важно, чтобы в помещении на протяжении всего процесса созревания поддерживался определенный уровень влажности и температуры, так как от этого зависит конечный результат.