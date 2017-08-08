В феврале 2015 года монахами Валаамского монастыря был организован сыроварный цех. Фирменным сыром Валаама является "Монастико" — особый сорт сыра, рецепт которого разработан специально для Валаамской фермы. Под маркой "Монастико" сейчас производятся несколько видов твердых сыров.
Сыроварный мини-завод Валаамского монастыря
17:1908.08.2017
(обновлено: 17:20 08.08.2017)
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© Фото : Анастасия Чичерина"Валаамская монастырская ферма". Табличка у входа в сыроварный цех.
© Фото : Анастасия Чичерина
"Валаамская монастырская ферма". Табличка у входа в сыроварный цех.
© Фото : Анастасия ЧичеринаНесмотря на то, что сыроварный цех расположен в небольшом помещении, здесь есть вся необходимая техника для высококачественного производства. Вначале молоко проходит пастеризацию в огромном баке, затем оно створаживается и превращается в сырную массу.
© Фото : Анастасия Чичерина
Несмотря на то, что сыроварный цех расположен в небольшом помещении, здесь есть вся необходимая техника для высококачественного производства. Вначале молоко проходит пастеризацию в огромном баке, затем оно створаживается и превращается в сырную массу.
© Фото : Анастасия ЧичеринаНа столе послушника в формах выложена творожная масса, которая в последствии станет вкусным сыром "Монастико". Один из секретов сыра – в своей работе валаамские мастера используют не только молоко, но и сметану. На огне -
кастрюля, где закипает сметана, которая понадобится для приготовления сыра…
кастрюля, где закипает сметана, которая понадобится для приготовления сыра…
© Фото : Анастасия Чичерина
На столе послушника в формах выложена творожная масса, которая в последствии станет вкусным сыром "Монастико". Один из секретов сыра – в своей работе валаамские мастера используют не только молоко, но и сметану. На огне -
кастрюля, где закипает сметана, которая понадобится для приготовления сыра…
кастрюля, где закипает сметана, которая понадобится для приготовления сыра…
© Фото : Анастасия ЧичеринаНа стеллаже - сыр, который прошел первые этапы приготовления.
Теперь прессованная масса готовится к "отправке на созревание". "На 1 килограмм сыра необходимо 10 литров молока",- рассказывает послушник Сергей.
Теперь прессованная масса готовится к "отправке на созревание". "На 1 килограмм сыра необходимо 10 литров молока",- рассказывает послушник Сергей.
© Фото : Анастасия Чичерина
На стеллаже - сыр, который прошел первые этапы приготовления.
Теперь прессованная масса готовится к "отправке на созревание". "На 1 килограмм сыра необходимо 10 литров молока",- рассказывает послушник Сергей.
Теперь прессованная масса готовится к "отправке на созревание". "На 1 килограмм сыра необходимо 10 литров молока",- рассказывает послушник Сергей.
© Фото : Анастасия ЧичеринаПослушник держит в руке только что приготовленный сыр, сделанный из сегодняшнего надоя.
© Фото : Анастасия Чичерина
Послушник держит в руке только что приготовленный сыр, сделанный из сегодняшнего надоя.
© Фото : Анастасия ЧичеринаПриготовленный на первых этапах сыр переносится в погреб для созревания, где за ним тщательно ухаживают (в самом погребе снимать не разрешили). Его переворачивают, иногда моют, чистят щеткой. В зависимости от того, какой сыр изготавливается, его могут также коптить, обсыпать пряностями и совершать другие манипуляции. Важно, чтобы в помещении на протяжении всего процесса созревания поддерживался определенный уровень влажности и температуры, так как от этого зависит конечный результат.
© Фото : Анастасия Чичерина
Приготовленный на первых этапах сыр переносится в погреб для созревания, где за ним тщательно ухаживают (в самом погребе снимать не разрешили). Его переворачивают, иногда моют, чистят щеткой. В зависимости от того, какой сыр изготавливается, его могут также коптить, обсыпать пряностями и совершать другие манипуляции. Важно, чтобы в помещении на протяжении всего процесса созревания поддерживался определенный уровень влажности и температуры, так как от этого зависит конечный результат.
© Фото : Анастасия ЧичеринаНа стеллаже - различные наклейки для сыров. Обычно на производствах процесс упаковки автоматизирован, но монахи все делают вручную.
© Фото : Анастасия Чичерина
На стеллаже - различные наклейки для сыров. Обычно на производствах процесс упаковки автоматизирован, но монахи все делают вручную.
© Фото : Анастасия ЧичеринаРулон наклеек "Монастико", которые наклеиваются на уже готовую продукцию.
© Фото : Анастасия Чичерина
Рулон наклеек "Монастико", которые наклеиваются на уже готовую продукцию.
© Фото : Анастасия ЧичеринаВ сыроварном цехе производятся не только сыры, но и сметана, которая идет на нужды монастыря.
© Фото : Анастасия Чичерина
В сыроварном цехе производятся не только сыры, но и сметана, которая идет на нужды монастыря.
© Фото : Анастасия ЧичеринаХолодильная камера, где хранится уже готовая продукция цеха.
© Фото : Анастасия Чичерина
Холодильная камера, где хранится уже готовая продукция цеха.
© Фото : Анастасия ЧичеринаПослушник демонстрирует уже готовый сыр "Монастико". Завтра этот сыр поступит на нужды монастыря, а какая-то его часть будет продана через церковные лавки обители и магазинчик при ферме.
© Фото : Анастасия Чичерина
Послушник демонстрирует уже готовый сыр "Монастико". Завтра этот сыр поступит на нужды монастыря, а какая-то его часть будет продана через церковные лавки обители и магазинчик при ферме.
© Фото : Анастасия ЧичеринаГотовая продукция Валаамской фермы. Фирменные сыры "Монастико" и "Качотта".
© Фото : Анастасия Чичерина
Готовая продукция Валаамской фермы. Фирменные сыры "Монастико" и "Качотта".
© Фото : Анастасия ЧичеринаНа территории Валаамской фермы.
© Фото : Анастасия Чичерина
На территории Валаамской фермы.
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