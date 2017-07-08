В Гамбурге прошел саммит G20

Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.

Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.