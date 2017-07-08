В Гамбурге завершился саммит "Большой двадцатки" с участием президента России Владимира Путина. Самые яркие моменты встречи — в фотоленте Ria.ru.
В Гамбурге прошел саммит G20
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19:1308.07.2017
(обновлено: 20:33 08.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСаммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкБольшая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЦеремония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЯпонскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
На рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкИтоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.
Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.
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