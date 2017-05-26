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"Золушки" Заполярья. В городе, где швартуются сердца

19:2326.05.2017
(обновлено: 13:38 29.05.2017)
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Город-порт Дудинка – сердце Таймыра
Представители малых коренных народов Севера
Церемония открытия международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
Участницы международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
Участницы международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
Древний обряд посвящения в таймырцы с участием шамана
Посещение Таймырского дома народного творчества
Под медитативные звуки варгана спортсменки получили благословение от четырех главных богинь Таймыра — матери Солнца, матери Земли, матери Луны и матери Воды
Таймырский краеведческий музей
Экскурсия в Таймырском краеведческом музее
Надеждинский металлургический завод
Надеждинский металлургический завод
Участницы международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
Обладательницы призовых мест на пьедестале почета
Город-порт Дудинка
Набережная Енисея
© РИА Новости / Александр КряжевПринимал участниц и гостей турнира город-порт Дудинка – сердце Таймыра.Город-порт Дудинка – сердце Таймыра
© РИА Новости / Александр Кряжев
Принимал участниц и гостей турнира город-порт Дудинка – сердце Таймыра.
© РИА Новости / Александр КряжевВстречали гостей всем городом, в том числе и представители малых коренных народов Севера.Представители малых коренных народов Севера
© РИА Новости / Александр Кряжев
Встречали гостей всем городом, в том числе и представители малых коренных народов Севера.
© РИА Новости / Александр КряжевЦеремонии открытия и закрытия турнира прошли с местным колоритом – с танцами под шаманский бубен и огненным шоу. Arctic Cup-2017 провели на ледовой арене "Таймыр", возведенной, как и все на полуострове, на вечной мерзлоте.Церемония открытия международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Церемонии открытия и закрытия турнира прошли с местным колоритом – с танцами под шаманский бубен и огненным шоу. Arctic Cup-2017 провели на ледовой арене "Таймыр", возведенной, как и все на полуострове, на вечной мерзлоте.
© РИА Новости / Александр КряжевУчастие в  соревнованиях приняли сильнейшие керлингистки России, Финляндии, Швеции, США и Канады, - стран, имеющих заполярные территории. К ним присоединилась и действующий чемпион мира - сборная Швейцарии.Участницы международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Участие в  соревнованиях приняли сильнейшие керлингистки России, Финляндии, Швеции, США и Канады, - стран, имеющих заполярные территории. К ним присоединилась и действующий чемпион мира - сборная Швейцарии.
© РИА Новости / Александр КряжевДудинцы, норильчане, жители ближайших поселений с азартом наблюдали за зрелищной игрой.Участницы международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дудинцы, норильчане, жители ближайших поселений с азартом наблюдали за зрелищной игрой.
© РИА Новости / Александр КряжевВне ледовой арены участниц и гостей Дудинки ждали сюрпризы. Один из них – посещение Таймырского дома народного творчества. Здесь им предстояло пройти древний обряд посвящения в таймырцы с участием шамана!Древний обряд посвящения в таймырцы с участием шамана
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вне ледовой арены участниц и гостей Дудинки ждали сюрпризы. Один из них – посещение Таймырского дома народного творчества. Здесь им предстояло пройти древний обряд посвящения в таймырцы с участием шамана!
© РИА Новости / Александр КряжевА еще – интереснейший рассказ о культуре малых коренных народов Таймыра: нганасанах, долганах, энцах, ненцах и эвенках.Посещение Таймырского дома народного творчества
© РИА Новости / Александр Кряжев
А еще – интереснейший рассказ о культуре малых коренных народов Таймыра: нганасанах, долганах, энцах, ненцах и эвенках.
© РИА Новости / Александр КряжевПод медитативные звуки варгана спортсменки получили благословение от четырех главных богинь Таймыра — матери Солнца, матери Земли, матери Луны и матери Воды.Под медитативные звуки варгана спортсменки получили благословение от четырех главных богинь Таймыра — матери Солнца, матери Земли, матери Луны и матери Воды
© РИА Новости / Александр Кряжев
Под медитативные звуки варгана спортсменки получили благословение от четырех главных богинь Таймыра — матери Солнца, матери Земли, матери Луны и матери Воды.
© РИА Новости / Александр КряжевВ Дудинке находится лучший, по мнению экспертов, музей Севера – Таймырский краеведческий музей. Его экспозиция рассказывает о древней истории Таймыра, жизни и быте его исконных обитателей, освоении в ХХ веке арктической тундры в условиях вечной мерзлоты.Таймырский краеведческий музей
© РИА Новости / Александр Кряжев
В Дудинке находится лучший, по мнению экспертов, музей Севера – Таймырский краеведческий музей. Его экспозиция рассказывает о древней истории Таймыра, жизни и быте его исконных обитателей, освоении в ХХ веке арктической тундры в условиях вечной мерзлоты.
© РИА Новости / Александр КряжевВ музее есть уникальный экспонат: найденный в 2012 году на Таймыре мамонт. Находка века! В экспозиции можно увидеть его чучело и собранный скелет.Экскурсия в Таймырском краеведческом музее
© РИА Новости / Александр Кряжев
В музее есть уникальный экспонат: найденный в 2012 году на Таймыре мамонт. Находка века! В экспозиции можно увидеть его чучело и собранный скелет.
© РИА Новости / Александр КряжевВ то время как участницы турнира отдыхают, журналисты знакомятся с промышленными достопримечательностями. Благо, наступивший на Таймыре полярный день позволяет успеть все. Надеждинский металлургический завод.Надеждинский металлургический завод
© РИА Новости / Александр Кряжев
В то время как участницы турнира отдыхают, журналисты знакомятся с промышленными достопримечательностями. Благо, наступивший на Таймыре полярный день позволяет успеть все. Надеждинский металлургический завод.
© РИА Новости / Александр КряжевТак разливают металл.Надеждинский металлургический завод
© РИА Новости / Александр Кряжев
Так разливают металл.
© РИА Новости / Александр КряжевФинальная битва за золото - Россия-Канада (команды Анны Сидоровой и Дженнифер Джонс). Ура! Победа за россиянками!Участницы международного турнира по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 в Дудинке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Финальная битва за золото - Россия-Канада (команды Анны Сидоровой и Дженнифер Джонс). Ура! Победа за россиянками!
© РИА Новости / Александр КряжевОбладательницы призовых мест на пьедестале почета. Золото у команды Анны Сидоровой (Россия), серебро у сборной Канады, бронзу завоевали девушки из команды Виктории Моисеевой (Россия).Обладательницы призовых мест на пьедестале почета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Обладательницы призовых мест на пьедестале почета. Золото у команды Анны Сидоровой (Россия), серебро у сборной Канады, бронзу завоевали девушки из команды Виктории Моисеевой (Россия).
© РИА Новости / Александр Кряжев"На дорожку" – прогулка по Дудинке, городу, где швартуются сердца. Так говорят про город-порт его жители.Город-порт Дудинка
© РИА Новости / Александр Кряжев
"На дорожку" – прогулка по Дудинке, городу, где швартуются сердца. Так говорят про город-порт его жители.
© РИА Новости / Александр КряжевНабережная Енисея. Ледоход, вместе с весенним паводком, начнется лишь в июне.Набережная Енисея
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В заполярной Дудинке, на полуострове Таймыр, впервые в истории прошел международный турнир по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017  под эгидой Curling Champions Tour.

Узнать о Таймыре больше можно здесь.

Также предлагаем пройти наш тест.

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