Таймыр: от освоения месторождений в тундре до керлинга мирового уровня

Впервые в истории мирового спорта в Заполярье с 19 по 21 мая состоялся международный турнир по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 - в городе Дудинке, на самой северной в мире ледовой арене «Таймыр». Изначально его хотели назвать «Кубок 69-й параллели», но благодаря желанию сборной Швейцарии – действующего чемпиона мира - присоединиться к этапу мирового тура, официально признанного Curling Champions Tour, географию расширили. Это значит, что уже в следующем году в Дудинку, сердце Таймыра, с большой вероятностью приедут керлингистки со всего мира. Не только за экзотикой, но и за очками для мирового рейтинга команд в керлинге.

Ну а в историю первого международного турнира по керлингу за Полярным кругом, помимо Швейцарии, вошли участницы из России, Финляндии, Швеции, Канады и США.