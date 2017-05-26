Таймыр: от освоения месторождений в тундре до керлинга мирового уровня

Впервые в истории мирового спорта в Заполярье с 19 по 21 мая состоялся международный турнир по керлингу среди женских команд Arctic Cup-2017 - в городе Дудинке, на самой северной в мире ледовой арене «Таймыр». Изначально его хотели назвать «Кубок 69-й параллели», но благодаря желанию сборной Швейцарии – действующего чемпиона мира - присоединиться к этапу мирового тура, официально признанного Curling Champions Tour, географию расширили. Это значит, что уже в следующем году в Дудинку, сердце Таймыра, с большой вероятностью приедут керлингистки со всего мира. Не только за экзотикой, но и за очками для мирового рейтинга команд в керлинге.
Ну а в историю первого международного турнира по керлингу за Полярным кругом, помимо Швейцарии, вошли участницы из России, Финляндии, Швеции, Канады и США.
Здесь, за Полярным кругом, Таймыр называют территорией, подчеркивая его оторванность от материка. Наземное сообщение с ним отсутствует. Попасть сюда можно либо на самолете, через воздушные ворота Таймыра – Норильск, либо по воде – по Енисею, через Дудинку.
«Территорией мы называем весь наш район, а он несколько больше полуострова. В общей сложности Таймырский Долгано-Ненецкий район занимает около 900 тысяч квадратных километров, включая архипелаг Северная земля, состоящий из четырех больших и множества мелких островов, сам полуостров Таймыр и небольшую часть материка в пределах плато Путорана и Анабарского низкогорья. А проживают на этой гигантской площади всего 34 тысячи человек. Норильск с его населением сюда не входит – это отдельная административная единица. Трудно поверить, но когда-то, сотни миллионов лет назад, здесь было очень жарко, о чем свидетельствуют найденные отпечатки растений и животных периода мезозойской эры. Таймыр, свидетель ледниковой эпохи, хранит память о ней в виде вечной мерзлоты», - рассказала РИА Новости хранитель Таймырского краеведческого музея в Дудинке, признанного лучшим в Арктике, Ирина Скатова.
Климат на полуострове в силу обширности территории разный: от резко континентального до субарктического с переходом в арктический. Зима длится 9-10 месяцев: снег сходит в июне, а в октябре уже можно вставать на лыжи. Около 280 дней держатся морозы (среднегодовая температура – минус 9,8), примерно 130 дней в году бушуют метели. Скорость ветра может достигать 30-40 метров в секунду, при нем -5 превращается в -28, а -50 – в -99. Это называют ветро-холодовым индексом, а в прогнозах погоды пишут «по ощущению». Годовой разбег между температурами – 96 градусов.
«Рожденные здесь к этому привыкли. А вот для пришлых это проблема. Хотя по молодости все переносится легко. Свою первую «полярку» я даже не заметила: утром по темноте на работу – вечером по темноте с работы. Но чем дольше ты здесь, тем тяжелее. В 2015 году у нас оборвались линии электропередачи и город погрузился во тьму. Мы проснулись, и в первые секунды было ощущение, что ослепли, - тьма была кромешной. Полярный день тоже коварен. Поначалу свет круглые сутки вдохновляет, энергия и силы удваиваются, но с годами появляются проблемы со сном: никакие шторы не спасают. Но явление, конечно, удивительное!» - поделилась «проводник по Таймыру» Ирина Скатова.
Сердце Таймыра – Дудинка. В отличие от Норильска, которому чуть за 70 лет, Дудинка много старше – в этом году ей 350! Она появилась в 1667 году как ясачное зимовье, где стрельцы собирали с населения пушной налог – «ясак». В XIX веке превратилась в большое торговое село на Енисее. Но как порт - сначала речной, а потом и морской - стала развиваться в связи со строительством в 1935 году Норильского горно-металлургического комбината. Именно поэтому Дудинку называют водными воротами Норильска и Таймыра.
Сегодня это самый северный международный порт в мире и один из важнейших на Северном морском пути. К нему тоже применим главный таймырский эпитет – «уникальный». Он работает всесезонно, имеет собственный ледокольный флот и отличается важной гидрологической особенностью: в июне, во время «весеннего» паводка вместе с ледоходом, порт на три недели полностью затапливает, а технику и грузы эвакуируют. Такого нет нигде в мире! В качестве Заполярного транспортного филиала компании «Норникель» дудинский порт занимается вывозом ее продукции, обеспечивает предприятия материалами и оборудованием, а жителей Таймыра – всем, что нужно для жизни.
Разумеется, жизнь на Таймыре была и до Норильского комбината. По одним данным, человек пришел сюда 10-12 тысяч лет назад, по другим – 40-45 тысяч. Последняя версия возникла благодаря находке века: в 2012 году ненецкий мальчик Женя Салиндер недалеко от своего дома, на мысе Сопочная Карга, увидел торчащую из грунта кость. Уже через неделю на месте работала экспедиция. В результате сложнейшей операции из «вечной мерзлоты» извлекли тушу мамонта весом в полтонны. Ученые установили, что он погиб 40-45 тысяч лет назад, а на его скуловых дугах были обнаружены следы от орудий древнего человека.
Сколько еще загадок и будущих находок таит Таймыр, предсказать трудно. Сегодня здесь исследовано только около 50% недр, при этом найдены почти все виды полезных ископаемых – богатейшие месторождения. Благодаря основанному на вечной мерзлоте в 1935 году металлургическому производству, родился город Норильск, особый статус получила Дудинка, а вся территория Таймыра и его исконное население – покровительство промышленного гиганта, ныне известного как «Норникель». Он занимает первое место в мире по производству никеля и палладия, является одним из крупнейших в мире производителем платины, кобальта, меди и родия, добывает золото, серебро, иридий, селен, теллур. Сегодня основные предприятия компании на Таймырском полуострове – это Надеждинский металлургический и Медный заводы. В прошлом году из единой технологической цепи был исключен Никелевый завод: его закрыли из-за невозможности экологической модернизации производства.
Территория Таймыра удивительна и своими жителями – в первую очередь коренным населением. Здесь проживает пять малочисленных народов: энцы, ненцы, нганасаны, долганы и эвенки.
«Нганасаны и энцы – самые малочисленные и проживают только на нашей территории. Нганасанов сегодня около 750 человек, энцев - 204. Ненцев значительно больше – примерно 3,5 тысячи, а в целом по стране – ближе к 50 тысячам. Этот народ активно развивает себя, занимаясь при этом традиционным оленеводством. Долганы как народность сформировались в середине XIX века, благодаря смешению русских, якутов и эвенков. Их на Таймыре около пяти тысяч. Эвенки в основном проживают в Эвенкии, но у нас тоже есть: около 300 человек живут в предгорьях плато Путорана, у Хантайского озера и в Дудинке. Любопытная особенность: как и долганы, эвенки используют оленя под седло, другие – только в упряжке», - рассказала РИА Новости хранитель Таймырского краеведческого музея Ирина Скатова.
Освоение Таймыра в 30-е годы XX века при всех достижениях – история трагическая. Жизнь на вечной мерзлоте выковывали отнюдь не добровольцы, а так называемые спецпереселенцы – народы, которые при Сталине ссылали в суровые края, где требовалось поднимать производство с нуля, а также репрессированные, благодаря труду которых были реализованы оригинальные технические решения в немыслимых условиях арктической тундры. Каторжным трудом была построена самая северная железная дорога Дудинка-Норильск протяженностью 100 километров. Первый грузовой поезд с углем добирался до места назначения десять дней. Движению мешали снежные заносы. На уборку снега выходили сотни людей. Сражение со снегом продолжалось несколько лет, пока молодой инженер Михаил Потапов из политзаключенных не предложил эффективный метод борьбы с заносами: наклонные деревянные щиты у ЖД-полотна, которые препятствовали накоплению снега.
Романтический ореол Таймыр приобрел позже – в 60-70-е годы, когда сюда поехали энтузиасты - по комсомольским путевкам, по зову сердца, позже - за деньгами, а в годы перестройки - от безысходности.
«Многие прикипели душой и остались. Здесь есть свои прелести. Мужчин притягивает природа, страсть к рыболовству, охоте. Лето короткое, но яркое. Это время сбора ягод и грибов. Кстати, ядовитых у нас нет, но коренные жители грибов не ели, считая их едой оленей. Олени их страсть как любят, и когда очень грибное лето, оленье мясо очень вкусное – пахнет грибами. Здесь есть свои «крючочки», которые держат людей. Местные жители любят выходить летом в тундру, потому что там можно пообщаться с землей, с планетой, как мы говорим. Всего в 10-15 километрах от Дудинки все звуки цивилизации «гаснут», и ты понимаешь: ты и планета – вдвоем, наедине, как и миллионы лет назад», - поделилась Ирина Стыкова.
Arctic Cup в Заполярье задуман по ряду причин. В том числе, чтобы поделиться с миром достижениями россиян в самоотверженном освоении Крайнего Севера в условиях вечной мерзлоты, удивительной красотой природы и уникальной историей Таймыра. И, конечно, ради того, чтобы местные жители не чувствовали себя оторванными от цивилизации. Чтобы у них, как и у жителей материка, были свои радости, свой предмет гордости и свои собственные события мирового уровня.
Карина Ивашко
РИА Новости благодарит генерального партнера Arctic Cup-2017 - компанию "Норникель" и Таймырский краеведческий музей за помощь в подготовке материала
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