Вайб: что значит слово в молодежном сленге и как его использовать

Появление новых слов — нормальное явление, ведь язык должен отражать современную реальность. И нередко источником новых терминов становится молодежный сленг, который, среди прочих, подарил нам слово “вайб”. Что такое “вайб” простыми словами, в каких ситуациях употребляется и когда будет неуместен, примеры его использования и синонимы — в материале РИА Новости.

Что значит слово “вайб” простыми словами

Когда молодые люди употребляют в своей речи слово “вайб”, то в большинстве случаев под этим термином они подразумевают особую атмосферу или энергетику, которые присущи определенному месту или мероприятию, те настроение и ощущения, которые возникают под влиянием обстоятельств или общения с теми или иными людьми. Так можно обозначать те эмоции, которые ощущает человек при взаимодействии с окружающей средой, внутреннее состояние в конкретный момент или при контакте с кем-то или с чем-то. Это особое чувство, которое сложно описать словами или понять причины, его вызывающие.

“В этом заведении всегда особый вайб”, — говорим мы про место, в котором чувствуем себя комфортно и уютно. “Новый роман писателя передает вайб 60-х годов прошлого века”, — отмечаем, чтобы подчеркнуть особую атмосферу.

Откуда пошло слово "вайб"

В 2024 году именно слово “вайб” было признано “словом года” по версии портала Грамота. Подобно многим другим терминам из современного молодежного сленга, слово “вайб” появилось из иностранных языков. Считается, что оно происходит от английского “vibe” или “vibrations” (что переводится как “вибрации”) либо латинского “vibratio” (означает как “вибрации”, так и “приводить в трепет”).

Впервые это слово получило распространение в 1960-х годах в джазовой музыке, а позднее — и в хип-хоп культуре. Первоначально его использовали для того, чтобы обозначить то особое эмоциональное состояние, которое способно вызывать прослушивание музыки.

“Существует также версия, что популяризации слова способствовала знаменитая песня “Good Vibrations” группы “The Beach Boys”, которая была выпущена в 1966 году. Позднее термин вошел в речь миллениалов, а затем стал частью молодежного сленга”, — говорит Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, а также доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ.

В нашей стране слово “вайб” приобрело популярность в 2020-х годах.

Значение слова "вайб" в молодежном сленге

Со временем слово “вайб” стало употребляться не только применительно к музыке, его смысловое наполнение значительно расширилось. Сегодня молодые люди зачастую используют его, чтобы охарактеризовать атмосферу какого-либо места (“В этом кафе приятный вайб”) или энергетику конкретного человека (“У него хороший вайб” — нередко говорят про человека, который производит положительное впечатление).

“Вайбом также называют взаимопонимание между людьми, а фраза “Мы с ним на одном вайбе”, к примеру, указывает на совпадение интересов, взглядов и настроения”, — добавляет Лариса Микаллеф.

Также слово “вайб” может использоваться для того, чтобы обозначить атмосферу определенного периода истории (“вайб 90-х”) или непостижимым образом образовавшуюся связь между людьми (“Между нами сложился вайб” для обозначения так называемой “химии” между людьми).

“От слова образовались и другие популярные формы. Прилагательное “вайбовый” используется для характеристики чего-то атмосферного и приятного (например, “вайбовое место” или “вайбовое фото”. Наречие “вайбово” означает, что что-то прошло легко и приятно (“мы вайбово встретились”). Глагол “вайбить” обычно употребляется в значении чувствовать настроение другого человека или находиться с ним на одной эмоциональной волне. Это слово можно часто встретить в социальных сетях”, — отмечает эксперт.

Примеры употребления слова "вайб"

Сегодня слово “вайб” употребляется в самых разных обстоятельствах и ситуациях, но в большинстве случаев — с положительным значением:

“На дне рождения был прекрасный вайб, мы прекрасно отдохнули и повеселились” (передает энергетику конкретного события);

“У моего родного города есть свой особый вайб” (описывает уникальную атмосферу);

“У нас с ним совпадает вайб” (о человеке, с которым царит полное взаимопонимание);

“Сегодня у меня слишком расслабленный вайб для долгих прогулок” (настроение в данный момент) и так далее.

Порой слово “вайб” может встречаться и в негативном контексте. Например:

“У этого дома очень странный вайб” (о месте, в котором человек чувствует себя тревожно и некомфортно);

“Хорошая фотография, но посторонние люди в кадре — конечно, минус вайб” (популярное выражение для обозначения тех нюансов или ситуаций, которые способны испортить настроение).

Когда не стоит использовать слово "вайб"

Несмотря на значительную популярность, слово “вайб” относится к молодежному сленгу, а значит, далеко не всегда будет считаться уместным. Его нужно избегать:

в официальных документах;

деловой переписке и других формальных ситуациях (переговорах, пресс-конференциях и так далее);

научных текстах (курсовые работы, научные исследования).

Важно помнить, что представители старшего поколения также могут не знать значения этого слова, а потому стоит быть готовым к тому, что собеседник попросит разъяснения.

Синонимы слова "вайб"

При необходимости слову “вайб” достаточно легко найти замену.