Мерч: что это такое простыми словами и зачем он нужен бренду

Кепка с логотипом футбольного клуба, за который болеешь с детства, футболка с любимой группой или блокнот, полученный в подарок на открытии нового кафе — брендированные товары вместе с обозначающим их словом “мерч” уже давно и очень прочно вошли в нашу жизнь. Как появился термин “мерч” и его точное значение, зачем он нужен и какую продукцию включает — в материале РИА Новости.

Что такое "мерч" простыми словами

Популярном сегодня словом “мерч” принято обозначать любые виды брендированной продукции, на которую нанесены название, логотип или любая иная символика, которая прочно ассоциируется с определенной организацией, компанией, человеком (например, знаменитым артистом, блогером и так далее), событием или, например, выходящим в прокат фильмом.

“При этом важно понимать, что мерч не сводится лишь к логотипу на футболке. Его смысл в том, что обычная вещь получает дополнительную ценность за счет связи с определенным именем, историей, стилем или сообществом”, — отмечает Кырлан Марчел, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

© Shutterstock/FOTODOM / Tsuguliev Девушка покупает мерч © Shutterstock/FOTODOM / Tsuguliev Девушка покупает мерч

Многие склонны приравнивать мерч к сувенирной продукции, однако между ними существует ряд важных отличий. Так. сувенир, как правило, представляет собой приятную мелочь с логотипом или названием бренда, которая раздается бесплатно и не несет в себе большой ценности. Мерч в современном мире все чаще представляет собой достаточно ценные и качественные вещи, которые человек приобретает самостоятельно и активно, на протяжении длительного времени готов использовать в своей обычной жизни.

“Для нас мерч — это не просто милые сувениры, а способ транслировать ценности , идентичность компании. Хороший мерч не должен и не может восприниматься как реклама. Это вещь, которую хочется носить, потому что она отражает ценности, профессию или образ жизни”, — говорит Фаина Филина, директор по коммуникациям ГАСКАР.

Откуда появилось слово “мерч”

В русский язык слово “мерч” пришло из-за границы. Произошел этот термин от слова “merchandise”, что в переводе с английского означает “товар”, “продукция”, а также “торговать”.

Первыми, кто начали активно использовать брендированную продукцию, стали музыканты. Футболки с логотипами и фотографиями любимых групп быстро стали очень популярными среди фанатов и превратились в “опознавательный знак” определенной субкультуры.

“Потом термин закрепился у блогеров, медийных проектов, киберспортивных команд, а затем окончательно перешёл в маркетинг и обычную речь. Сейчас “мерчем” называют почти любые брендированные вещи, если они несут не только практическую, но и коммуникационную функцию”, — говорит Михаил Кузнецов, генеральный директор маркетингового агентства по продвижению селлеров на маркетплейсах ICONICOLOR.

© Shutterstock/FOTODOM / Tsuguliev Мерч © Shutterstock/FOTODOM / Tsuguliev Мерч

Успешную тенденцию подхватили не только крупные компании и бренды, но и государственные организации и даже высшие учебные заведения.

“Российские вузы все активнее развивают собственную фирменную продукцию. Так, у Сеченовского университета действует отдельный магазин официального мерча, а Финансовый университет при Правительстве РФ предлагает широкий ассортимент сувениров и повседневных товаров с университетской символикой”, — говорит доцент Кафедры математики и анализа данных

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

Финансового университета при Правительстве РФ Анна Овсянникова.

Что входит в “мерч”

На сегодняшний день ассортимент продукции, которая попадает в категорию “мерч”, поистине огромен и фактически ограничивается лишь фантазией и финансовыми ресурсами конкретной компании или организации. Это может быть:

различные виды одежды (футболки, худи, кепки, толстовки, носки и так далее);

аксессуары (сумки и рюкзаки, мешки для обуви, чехлы для телефонов, держатели для банковских карт, зонты и другие полезные вещи);

памятные сувениры (фигурки, плакаты, игрушки, наклейки и т.д.);

полезные мелочи (кружки, брелоки, и прочие товары);

канцелярские товары (блокноты и ежедневники, ручки, пеналы и другие);

гаджеты и так далее.

При этом мерч может быть как коммерческим (такие товары продаются как самостоятельный продукт, например, в фирменных магазинах, как для фанатов футбольных или хоккейных клубов), так и корпоративным (предназначен лишь для сотрудников определенной компании, представителей бренда и так далее) или событийным (приурочен к конкретному мероприятию или событию).

© Shutterstock/FOTODOM / Dragon Images Футболки © Shutterstock/FOTODOM / Dragon Images Футболки

Зачем нужен “мерч”

Качественный и тщательно продуманный мерч может выполнять сразу несколько важных функций:

продвигать бренд (делать его более узнаваемым, формировать сообщество фанатов и так далее).

“Digital-рекламу можно пролистнуть, баннер — не заметить, письмо — удалить. А качественная физическая вещь остаётся у человека в руках, дома, на рабочем столе, в сумке. Через неё бренд может транслировать стиль, ценности, уровень сервиса и внимание к деталям”, — отмечает Михаил Кузнецов;

укреплять связь с аудиторией, делает ее более эмоциональной и, как следствие, повышает лояльность к бренду (покупая футболку или рюкзак с логотипом бренда, человек чувствует себя частью определенного сообщества, важной для него субкультуры);

напоминать о приятном событии (например, о концерте любимой группы или походе в кинотеатр);

формировать корпоративную культуру (если речь идет о мерче для сотрудников определенной компании);

быть источником дополнительного дохода (продажа мерча нередко приносит стабильную прибыль);

укрепить отношения с партнерами (нередко компании выпускают для них особые виды брендированной продукции в качестве благодарности за долгое и плодотворное сотрудничество.

Примеры мерча

Создать успешный и эффективный мерч вовсе не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь брендированный товар должен сочетать в себе несколько ключевых характеристик:

практичность (никто не хочет, чтобы мерч пылился на дальней полке, им должны пользоваться, а значит, он должен быть полезным и комфортным в использовании);

качество (если вещь сломается через пару использований или изначально выглядит очень дешево, вряд ли она войдет в число любимых);

узнаваемый (но не слишком) дизайн

© Shutterstock/FOTODOM / Tsuguliev Пакеты © Shutterstock/FOTODOM / Tsuguliev Пакеты

“Ошибкой является чрезмерное увлечение логотипами. Современный мерч часто работает тоньше, через фирменный цвет, узнаваемую фразу, минималистичный знак, внутреннюю шутку сообщества, ограниченную коллекцию или дизайн, который можно носить без ощущения "рекламного плаката". Чем органичнее вещь вписана в повседневную жизнь человека, тем сильнее ее эффект для бренда”, — говорит Кырлан Марчел;

соответствовать философии бренда.

Совсем не обязательно при этом ограничиваться “классическими” футболками, наборами стикеров, рюкзаками или ковриками для мыши. Книжные магазины нередко выпускают стильные брендированные шопперы, в которые можно сложить покупки. Киностудия “Союзмультфильм” в честь своего юбилея выпустила лимитированную серию парфюмов, которые были созданы в честь любимых россиянами мультфильмов. А футбольный клуб “Зенит” несколько лет назад представил для юных болельщиков коллекцию одежды в коллаборации с героями популярного мультсериала “Барбоскины”.

Частые вопросы о мерче

Вот еще несколько актуальных вопросов, связанных с термином “мерч” и его значением

Чем мерч отличается от обычных товаров

“Мерч — это не просто товар, а товар с нанесенной символикой. Он имеет эмоциональную ценность для покупателя, поскольку связан с его увлечениями, кумирами или любимым брендом. Обычная футболка — просто одежда, а футболка с логотипом любимой группы — это уже мерч”, — говорит Ирина Карапетова, к.филол.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Можно ли купить мерч

В большинстве случаев (за исключением разве что корпоративных линеек) приобрести понравившийся мерч не составляет никакого труда. Он продается как онлайн (например, на маркетплейсах или в официальных интернет-магазинах футбольных клубов), так и офлайн (в фирменных торговых точках, на мероприятиях и так далее).

© Shutterstock/FOTODOM / Stock Rocket Девушка упаковывает товар © Shutterstock/FOTODOM / Stock Rocket Девушка упаковывает товар

Кто заказывает мерч

Брендированные товары заказывает та компания или организация, музыкальный коллектив или команда блогера, чья символика и будет изображена на мерче.

Для чего нужен мерч

“Современный мерч — это не просто способ заработать деньги. Это целая культура, позволяющая брендам и их поклонникам быть ближе друг к другу, выражать свою приверженность и делиться своей любовью к чему-то особенному”, — говорит Ирина Карапетова.