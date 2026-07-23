Логист: кто это, чем занимается, сколько зарабатывает

Логистика меняется на наших глазах: маркетплейсы в считаные годы изменили потребительские привычки, цепочки поставок развернулись на Восток, а бизнес автоматизирует склады и транспорт быстрее, чем успевает готовить кадры. В 2026 году рынок труда в логистике испытывает явный дефицит специалистов — от складских рабочих до аналитиков данных. Кто такой логист, чем он занимается, сколько зарабатывает и как в профессию прийти с нуля — в материале РИА Новости.
Кто такой логист и чем он занимается
Логист — это специалист, который организует и координирует движение товара от производителя к потребителю: выбирает маршруты, контролирует склад, считает издержки и следит, чтобы груз доехал целым, вовремя и по разумной цене.
В его ведении находится вся цепочка поставок: закупка, транспорт, точки сортировки, склад, документооборот. Коллеги по цеху в шутку называют себя "профессиональными жадинами", ведь главная задача в логистике — постоянно сокращать издержки на перевозку и хранение, не теряя в качестве и скорости.
Логист работает на стыке интересов производителя, перевозчика и получателя, поэтому, помимо профильных знаний, ему нужны развитые коммуникативные навыки и аналитическое мышление.
"За последние лет пять профессия поменялась кардинально, — подчеркивает эксперт в сфере электронной коммерции и маркетплейсов Александр Глуглин. — Раньше главное было, чтобы машина выехала вовремя и товар доехал целым. Сейчас же логист — это такой дирижер всей цепочки поставок. Он должен понимать, что происходит на складе, какие цены на топливо, не закрылась ли граница, не случился ли форс-мажор у поставщика. Если раньше логист был про "как довезти", то теперь он про "как довезти быстрее, дешевле и без сбоев, и чтобы все остались довольны"".
- Транспортный логист — организует и контролирует перевозку грузов разными видами транспорта, выбирает маршруты и перевозчиков.
- Складской логист — управляет запасами, разрабатывает схемы хранения, отвечает за работу WMS-системы на складе.
- Международный логист (ВЭД) — занимается таможенным оформлением, работает с Инкотермс и таможенным законодательством разных стран.
- Операционный логист — отвечает за повседневные процессы и постоянно ищет способы их улучшить и снизить издержки.
- Диспетчер — ищет грузы под свой транспорт, заключает договоры с несколькими перевозчиками; часто работает удаленно.
- Логист-аналитик — строит отчеты и BI-дашборды, анализирует данные о запасах, маршрутах и затратах для управленческих решений.
- Экспедитор — посредник между грузоотправителем и перевозчиком; именно экспедиторы обеспечивают более 60% мировых грузоперевозок.
Навыки логиста делятся на технические (hard skills) и личностные (soft skills).
Hard skills
Soft skills
1С:TMS, SAP ERP, WMS, YMS
Стрессоустойчивость
EDI, BI-системы (Power BI)
Коммуникабельность, навыки переговорщика
Excel на уровне формул и сводных таблиц
Аналитический склад ума
MS Office, Power Point
Умение быстро принимать решения, многозадачность
Также пригодятся понимание логистической географии, базовые навыки делопроизводства и умение быстро разбираться в новых ИТ-системах, ведь отрасль обновляет инструменты каждые несколько лет.
"Желательно, чтобы у логиста было системное мышление, он внимательно относился к деталям, был стрессоустойчивым, умел работать с цифрами, знал документооборот, базово понимал таможенные и валютные процедуры, обладал навыками ведения переговоров", — перечисляет основатель компании WEVED, эксперт в области ВЭД, международной логистики и управления цепями поставок Мария Попова.
Где может работать логист
Логист нужен везде, где есть физический товар и его нужно куда-то доставить:
- маркетплейсы и e-commerce — Ozon, Wildberries и десятки фулфилмент-операторов;
- розничные и продуктовые сети — от локальных до федеральных;
- производственные компании — от пищевой промышленности до машиностроения;
- фармацевтические компании — с особыми требованиями к температурным режимам перевозки;
- строительные компании — логистика стройматериалов и техники;
- автомобильная отрасль — поставки комплектующих и готовых автомобилей;
- компании, работающие с ВЭД, — импорт и экспорт, таможенное оформление;
- транспортные и 3PL-операторы — собственно перевозки и складская логистика как основной бизнес.
Рынок труда в логистике растет быстро: по разным оценкам, спрос на специалистов с 2021 по 2025 год увеличился более чем на 60%, а в 2026 году компании продолжают жаловаться на нехватку кадров.
"Разрыв между спросом и предложением особенно заметен в трех сферах. Во-первых, это аналитика. Компании наконец-то начали понимать, что просто перевозить грузы недостаточно, нужно выяснять, где ты теряешь деньги, где маршрут неоптимальный, где можно сэкономить. И для этого нужны люди, которые умеют работать с цифрами, а не просто таблички в Excel заполнять, — отмечает Александр Глуглин. — Во-вторых, это складская логистика. E-commerce растет как на дрожжах, и склады стали не просто местами хранения, а высокотехнологичными хабами. Там нужно управлять тысячами позиций, которые приходят и уходят каждый час. В-третьих, международная логистика — тут, особенно с учетом последних событий, катастрофически не хватает специалистов, которые понимают таможню, новые цепочки поставок и все нюансы с валютой".
Как стать логистом с нуля
Путь от нулевых знаний до уверенного специалиста в среднем занимает 1,5-2 года, если совмещать обучение с практикой.
- Выбрать формат обучения — вуз, курсы профессиональной переподготовки или самостоятельное освоение через стажировку.
- Освоить базовые инструменты — Excel, основы работы с WMS/TMS-системами, Incoterms.
- Пройти стажировку 1-3 месяца — в 3PL-компании, на складе маркетплейса или в транспортном отделе любой производственной компании.
- Собрать портфолио кейсов — даже учебных: расчет маршрута, оптимизация склада, сравнение перевозчиков.
- Откликаться на junior-позиции — помощник логиста, координатор, ассистент отдела логистики.
Профильные программы есть в ГУУ ("Логистика и управление цепями поставок"), РУТ (МИИТ) — транспортная логистика, МАДИ — в Институте транспортных технологий и логистики, РЭУ им. Плеханова — ВЭД и таможенная логистика, НИУ ВШЭ — аналитика цепей поставок. Бюджетные места есть в большинстве вузов, их число обычно колеблется от 10 до 50 в зависимости от направления и года.
Программы профессиональной переподготовки идут от 1,5 до 9 месяцев. Подходят тем, у кого уже есть высшее образование в другой сфере и нужна точечная квалификация: работа в 1С, WMS, расчет маршрутов, тендеры с перевозчиками.
Для карьеры в международных компаниях есть программы MBA по управлению цепями поставок (Supply Chain Management), например, в РАНХиГС. Это уровень для тех, кто уже работает в логистике и планирует расти до директора по цепочке поставок.
"Я считаю, что это одна из тех профессий, где диплом не главное, — подчеркивает Александр Глуглин. — У нас в компании есть люди с профильным образованием, а есть те, кто пришел из совершенно других сфер. Один мой коллега вообще начинал с диспетчерской службы и за пять лет вырос до руководителя отдела логистики. Так что я бы сказал, что лучший способ войти в профессию — просто начать. Устроиться стажером в транспортную компанию, на склад, в отдел закупок".
Сколько зарабатывает логист в 2026 году
Средняя зарплата логиста в России в 2026 году — около 77 000 — 80 000 рублей, самое частое предложение в вакансиях — 80 000 рублей. Но разброс по городам и грейдам огромный.
Город
Зарплата логиста
Особенности рынка
Москва
90 000 — 104 000 ₽
До 300 000 ₽ у ведущих менеджеров и руководителей
Санкт-Петербург
70 000 — 95 000 ₽
Выше в международных компаниях
Владивосток
85 000 — 110 000 ₽
Влияние портового грузопотока
Екатеринбург
70 000 — 90 000 ₽
Крупный транспортный хаб
Краснодар
65 000 — 85 000 ₽
Юг России, агрологистика
Казань
65 000 — 85 000 ₽
Промышленный регион
Ростов-на-Дону
65 000 — 85 000 ₽
Близость к портам Азовского моря
Новосибирск
65 000 — 85 000 ₽
Логистический узел Сибири
Нижний Новгород
60 000 — 80 000 ₽
Производственный регион
Воронеж
60 000 — 90 000 ₽
Разброс зависит от специализации
По уровню должности картина выглядит так:
Уровень
Зарплата
Комментарий
Стажер / джуниор
50 000 — 70 000 ₽
Без опыта, помощник логиста
Логист / специалист (мидл)
70 000 — 120 000 ₽
1-3 года опыта
Ведущий специалист, аналитик, ВЭД-логист
120 000 — 250 000 ₽
3-6 лет, узкая специализация
Директор по логистике
250 000 — 350 000 ₽
Руководство всей цепочкой поставок
"Доход логиста зависит от отрасли, масштаба компании, уровня ответственности, географии перевозок и сложности товара, — отмечает Мария Попова. — Больше всего обычно зарабатывают специалисты по международной логистике, ВЭД, руководители логистических подразделений, специалисты по сложным товарным категориям и аналитики цепей поставок. Чем ближе логист к управлению затратами, рисками и прибылью, тем выше его ценность для бизнеса, поэтому и зарплата больше".
Какие есть карьерные перспективы
Логистика — одна из немногих сфер, где реально дойти от стажера до директора по логистике за 5-7 лет, а в отдельных случаях и быстрее. Типичная траектория: помощник логиста → логист / специалист → ведущий специалист или руководитель направления (склад, транспорт, ВЭД) → директор по логистике или руководитель цепи поставок.
По данным отраслевых обзоров 2026 года, вакансии в логистике закрываются по-разному: на массовый персонал (склад, водители) уходит 2-3 недели, на специалистов среднего звена — логистов и координаторов — 4-6 недель, а поиск директоров и аналитиков данных может занимать три месяца и больше, здесь компании готовы ждать нужную кандидатуру.
Логистические задачи решаются ради одной цели: чтобы перевозка была надежной и без сбоев, груз на складе не повредили, а в конечной точке его получили в лучшем виде. Это требует серьезной работы, часто — до начала официального рабочего дня или после его окончания.
Плюсы
Минусы
Высокий спрос, нехватка кадров на рынке
Невысокий входной уровень зарплат у новичков
Быстрый карьерный рост, реально за 3-5 лет
Частые переработки, ненормированный день
Разнообразие задач, участие в реальных бизнес-процессах
Высокая ответственность за груз, сроки, бюджет
Востребованность в любой отрасли с физическими товарами
Стресс при сбоях цепочки поставок
Отдельный вызов — цифровизация: системы автоматически считают маршруты и запасы, но требуют от логиста новых навыков работы с данными, а не только с документами и звонками.
"В ближайшие 5-10 лет профессия сильно изменится, — считает Мария Попова. — Искусственный интеллект возьмет на себя рутинные функции, но логист останется незаменимым там, где нужны переговоры, ответственность, оценка рисков, работа с нестандартной ситуацией и понимание коммерческого контекста. ИИ здесь не справится никогда. Чтобы удержаться в профессии, я советую осваивать цифровые инструменты, навыки операционной работы, аналитики, развивать управленческое мышление. Бизнес будет ждать специалистов, которые умеют все это совмещать".
- Нужно ли логисту высшее образование?
Необязательно, но желательно. Можно начать с курсов переподготовки и стажировки, особенно если уже есть профильное образование в экономике, менеджменте или транспорте.
- Можно ли стать логистом без опыта?
Да — через позиции помощника логиста или координатора. Январь 2025 года показал рост числа предложений для новичков на 22%, стартовая зарплата начиналась от 62 000 рублей.
- Какая отрасль логистики растет быстрее всего?
E-commerce и складская логистика — на фоне роста маркетплейсов спрос на специалистов в этих направлениях остается самым стабильным.
- Нужен ли логисту английский язык?
Для международной логистики и ВЭД — да, это практически обязательное условие. Для внутренней транспортной или складской логистики — желательно, но не критично.
- Логист организует движение товара от производителя к потребителю и сокращает издержки на перевозку и хранение.
- Специализаций много: транспортная, складская, международная, операционная логистика, диспетчер, аналитик, экспедитор.
- Учиться можно в вузе (ГУУ, РУТ, МАДИ, РЭУ, ВШЭ), на курсах переподготовки (2-6 месяцев) или через MBA по SCM.
- Средняя зарплата по России в 2026 году — от 77 000 до 80 000 ₽, в Москве — около 100 000 ₽, у директоров по логистике — до 350 000 ₽.
- Карьерный путь от стажера до директора по логистике занимает в среднем 5-7 лет.
- Профессия востребована: спрос на специалистов вырос более чем на 60% за последние годы, а рынок 2026 года испытывает явный кадровый дефицит.