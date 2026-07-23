Логист: кто это, чем занимается, сколько зарабатывает

Логистика меняется на наших глазах: маркетплейсы в считаные годы изменили потребительские привычки, цепочки поставок развернулись на Восток, а бизнес автоматизирует склады и транспорт быстрее, чем успевает готовить кадры. В 2026 году рынок труда в логистике испытывает явный дефицит специалистов — от складских рабочих до аналитиков данных. Кто такой логист, чем он занимается, сколько зарабатывает и как в профессию прийти с нуля — в материале РИА Новости.

Кто такой логист и чем он занимается

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Складской логист © Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Складской логист

Логист — это специалист, который организует и координирует движение товара от производителя к потребителю: выбирает маршруты, контролирует склад, считает издержки и следит, чтобы груз доехал целым, вовремя и по разумной цене.

В его ведении находится вся цепочка поставок: закупка, транспорт, точки сортировки, склад, документооборот. Коллеги по цеху в шутку называют себя "профессиональными жадинами", ведь главная задача в логистике — постоянно сокращать издержки на перевозку и хранение, не теряя в качестве и скорости.

Логист работает на стыке интересов производителя, перевозчика и получателя, поэтому, помимо профильных знаний, ему нужны развитые коммуникативные навыки и аналитическое мышление.

"За последние лет пять профессия поменялась кардинально, — подчеркивает эксперт в сфере электронной коммерции и маркетплейсов Александр Глуглин. — Раньше главное было, чтобы машина выехала вовремя и товар доехал целым. Сейчас же логист — это такой дирижер всей цепочки поставок. Он должен понимать, что происходит на складе, какие цены на топливо, не закрылась ли граница, не случился ли форс-мажор у поставщика. Если раньше логист был про "как довезти", то теперь он про "как довезти быстрее, дешевле и без сбоев, и чтобы все остались довольны"".

Какие бывают логисты

© Shutterstock/FOTODOM / Jacktamrong Логистика в сфере грузоперевозок © Shutterstock/FOTODOM / Jacktamrong Логистика в сфере грузоперевозок

Транспортный логист — организует и контролирует перевозку грузов разными видами транспорта, выбирает маршруты и перевозчиков.

Складской логист — управляет запасами, разрабатывает схемы хранения, отвечает за работу WMS-системы на складе.

Международный логист (ВЭД) — занимается таможенным оформлением, работает с Инкотермс и таможенным законодательством разных стран.

Операционный логист — отвечает за повседневные процессы и постоянно ищет способы их улучшить и снизить издержки.

Диспетчер — ищет грузы под свой транспорт, заключает договоры с несколькими перевозчиками; часто работает удаленно.

Логист-аналитик — строит отчеты и BI-дашборды, анализирует данные о запасах, маршрутах и затратах для управленческих решений.

Экспедитор — посредник между грузоотправителем и перевозчиком; именно экспедиторы обеспечивают более 60% мировых грузоперевозок.

Что должен уметь логист

© Shutterstock/FOTODOM / Supapich Methaset Рука заполняющая контрольный список © Shutterstock/FOTODOM / Supapich Methaset Рука заполняющая контрольный список

Навыки логиста делятся на технические (hard skills) и личностные (soft skills).

Hard skills Soft skills 1С:TMS, SAP ERP, WMS, YMS Стрессоустойчивость EDI, BI-системы (Power BI) Коммуникабельность, навыки переговорщика Excel на уровне формул и сводных таблиц Аналитический склад ума MS Office, Power Point Умение быстро принимать решения, многозадачность

Также пригодятся понимание логистической географии, базовые навыки делопроизводства и умение быстро разбираться в новых ИТ-системах, ведь отрасль обновляет инструменты каждые несколько лет.

© Shutterstock/FOTODOM / Andrey_Popov Девушка рассматривает карту города © Shutterstock/FOTODOM / Andrey_Popov Девушка рассматривает карту города

"Желательно, чтобы у логиста было системное мышление, он внимательно относился к деталям, был стрессоустойчивым, умел работать с цифрами, знал документооборот, базово понимал таможенные и валютные процедуры, обладал навыками ведения переговоров", — перечисляет основатель компании WEVED, эксперт в области ВЭД, международной логистики и управления цепями поставок Мария Попова.

Где может работать логист

Логист нужен везде, где есть физический товар и его нужно куда-то доставить:

маркетплейсы и e-commerce — Ozon, Wildberries и десятки фулфилмент-операторов;

розничные и продуктовые сети — от локальных до федеральных;

производственные компании — от пищевой промышленности до машиностроения;

фармацевтические компании — с особыми требованиями к температурным режимам перевозки;

строительные компании — логистика стройматериалов и техники;

автомобильная отрасль — поставки комплектующих и готовых автомобилей;

компании, работающие с ВЭД, — импорт и экспорт, таможенное оформление;

транспортные и 3PL-операторы — собственно перевозки и складская логистика как основной бизнес.

Рынок труда в логистике растет быстро: по разным оценкам, спрос на специалистов с 2021 по 2025 год увеличился более чем на 60%, а в 2026 году компании продолжают жаловаться на нехватку кадров.

"Разрыв между спросом и предложением особенно заметен в трех сферах. Во-первых, это аналитика. Компании наконец-то начали понимать, что просто перевозить грузы недостаточно, нужно выяснять, где ты теряешь деньги, где маршрут неоптимальный, где можно сэкономить. И для этого нужны люди, которые умеют работать с цифрами, а не просто таблички в Excel заполнять, — отмечает Александр Глуглин. — Во-вторых, это складская логистика. E-commerce растет как на дрожжах, и склады стали не просто местами хранения, а высокотехнологичными хабами. Там нужно управлять тысячами позиций, которые приходят и уходят каждый час. В-третьих, международная логистика — тут, особенно с учетом последних событий, катастрофически не хватает специалистов, которые понимают таможню, новые цепочки поставок и все нюансы с валютой".

Как стать логистом с нуля

© Shutterstock/FOTODOM / one photo Ноутбук с открытой таблицей © Shutterstock/FOTODOM / one photo Ноутбук с открытой таблицей

Путь от нулевых знаний до уверенного специалиста в среднем занимает 1,5-2 года, если совмещать обучение с практикой.

Выбрать формат обучения — вуз, курсы профессиональной переподготовки или самостоятельное освоение через стажировку. Освоить базовые инструменты — Excel, основы работы с WMS/TMS-системами, Incoterms. Пройти стажировку 1-3 месяца — в 3PL-компании, на складе маркетплейса или в транспортном отделе любой производственной компании. Собрать портфолио кейсов — даже учебных: расчет маршрута, оптимизация склада, сравнение перевозчиков. Откликаться на junior-позиции — помощник логиста, координатор, ассистент отдела логистики.

Где учиться на логиста

Вузы

Профильные программы есть в ГУУ ("Логистика и управление цепями поставок"), РУТ (МИИТ) — транспортная логистика, МАДИ — в Институте транспортных технологий и логистики, РЭУ им. Плеханова — ВЭД и таможенная логистика, НИУ ВШЭ — аналитика цепей поставок. Бюджетные места есть в большинстве вузов, их число обычно колеблется от 10 до 50 в зависимости от направления и года.

Курсы

Программы профессиональной переподготовки идут от 1,5 до 9 месяцев. Подходят тем, у кого уже есть высшее образование в другой сфере и нужна точечная квалификация: работа в 1С, WMS, расчет маршрутов, тендеры с перевозчиками.

MBA

Для карьеры в международных компаниях есть программы MBA по управлению цепями поставок (Supply Chain Management), например, в РАНХиГС. Это уровень для тех, кто уже работает в логистике и планирует расти до директора по цепочке поставок.

© Shutterstock/FOTODOM / Anton Gvozdikov Профессиональная конференция © Shutterstock/FOTODOM / Anton Gvozdikov Профессиональная конференция

"Я считаю, что это одна из тех профессий, где диплом не главное, — подчеркивает Александр Глуглин. — У нас в компании есть люди с профильным образованием, а есть те, кто пришел из совершенно других сфер. Один мой коллега вообще начинал с диспетчерской службы и за пять лет вырос до руководителя отдела логистики. Так что я бы сказал, что лучший способ войти в профессию — просто начать. Устроиться стажером в транспортную компанию, на склад, в отдел закупок".

Сколько зарабатывает логист в 2026 году

Средняя зарплата логиста в России в 2026 году — около 77 000 — 80 000 рублей, самое частое предложение в вакансиях — 80 000 рублей. Но разброс по городам и грейдам огромный.

Город Зарплата логиста Особенности рынка Москва 90 000 — 104 000 ₽ До 300 000 ₽ у ведущих менеджеров и руководителей Санкт-Петербург 70 000 — 95 000 ₽ Выше в международных компаниях Владивосток 85 000 — 110 000 ₽ Влияние портового грузопотока Екатеринбург 70 000 — 90 000 ₽ Крупный транспортный хаб Краснодар 65 000 — 85 000 ₽ Юг России, агрологистика Казань 65 000 — 85 000 ₽ Промышленный регион Ростов-на-Дону 65 000 — 85 000 ₽ Близость к портам Азовского моря Новосибирск 65 000 — 85 000 ₽ Логистический узел Сибири Нижний Новгород 60 000 — 80 000 ₽ Производственный регион Воронеж 60 000 — 90 000 ₽ Разброс зависит от специализации

© Shutterstock/FOTODOM / Andrii Yalanskyi Три копилки разного цвета © Shutterstock/FOTODOM / Andrii Yalanskyi Три копилки разного цвета

По уровню должности картина выглядит так:

Уровень Зарплата Комментарий Стажер / джуниор 50 000 — 70 000 ₽ Без опыта, помощник логиста Логист / специалист (мидл) 70 000 — 120 000 ₽ 1-3 года опыта Ведущий специалист, аналитик, ВЭД-логист 120 000 — 250 000 ₽ 3-6 лет, узкая специализация Директор по логистике 250 000 — 350 000 ₽ Руководство всей цепочкой поставок

"Доход логиста зависит от отрасли, масштаба компании, уровня ответственности, географии перевозок и сложности товара, — отмечает Мария Попова. — Больше всего обычно зарабатывают специалисты по международной логистике, ВЭД, руководители логистических подразделений, специалисты по сложным товарным категориям и аналитики цепей поставок. Чем ближе логист к управлению затратами, рисками и прибылью, тем выше его ценность для бизнеса, поэтому и зарплата больше".

Какие есть карьерные перспективы

© Shutterstock/FOTODOM / halawiah Деревянный человек на деревянных кубиках © Shutterstock/FOTODOM / halawiah Деревянный человек на деревянных кубиках

Логистика — одна из немногих сфер, где реально дойти от стажера до директора по логистике за 5-7 лет, а в отдельных случаях и быстрее. Типичная траектория: помощник логиста → логист / специалист → ведущий специалист или руководитель направления (склад, транспорт, ВЭД) → директор по логистике или руководитель цепи поставок.

По данным отраслевых обзоров 2026 года, вакансии в логистике закрываются по-разному: на массовый персонал (склад, водители) уходит 2-3 недели, на специалистов среднего звена — логистов и координаторов — 4-6 недель, а поиск директоров и аналитиков данных может занимать три месяца и больше, здесь компании готовы ждать нужную кандидатуру.

Плюсы и минусы профессии

© Shutterstock/FOTODOM / VRVIRUS Плюсы и минусы © Shutterstock/FOTODOM / VRVIRUS Плюсы и минусы

Логистические задачи решаются ради одной цели: чтобы перевозка была надежной и без сбоев, груз на складе не повредили, а в конечной точке его получили в лучшем виде. Это требует серьезной работы, часто — до начала официального рабочего дня или после его окончания.

Плюсы Минусы Высокий спрос, нехватка кадров на рынке Невысокий входной уровень зарплат у новичков Быстрый карьерный рост, реально за 3-5 лет Частые переработки, ненормированный день Разнообразие задач, участие в реальных бизнес-процессах Высокая ответственность за груз, сроки, бюджет Востребованность в любой отрасли с физическими товарами Стресс при сбоях цепочки поставок

Отдельный вызов — цифровизация: системы автоматически считают маршруты и запасы, но требуют от логиста новых навыков работы с данными, а не только с документами и звонками.

"В ближайшие 5-10 лет профессия сильно изменится, — считает Мария Попова. — Искусственный интеллект возьмет на себя рутинные функции, но логист останется незаменимым там, где нужны переговоры, ответственность, оценка рисков, работа с нестандартной ситуацией и понимание коммерческого контекста. ИИ здесь не справится никогда. Чтобы удержаться в профессии, я советую осваивать цифровые инструменты, навыки операционной работы, аналитики, развивать управленческое мышление. Бизнес будет ждать специалистов, которые умеют все это совмещать".

Ответы на частые вопросы

Нужно ли логисту высшее образование?

Необязательно, но желательно. Можно начать с курсов переподготовки и стажировки, особенно если уже есть профильное образование в экономике, менеджменте или транспорте.

Можно ли стать логистом без опыта?

Да — через позиции помощника логиста или координатора. Январь 2025 года показал рост числа предложений для новичков на 22%, стартовая зарплата начиналась от 62 000 рублей.

Какая отрасль логистики растет быстрее всего?

E-commerce и складская логистика — на фоне роста маркетплейсов спрос на специалистов в этих направлениях остается самым стабильным.

Нужен ли логисту английский язык?

Для международной логистики и ВЭД — да, это практически обязательное условие. Для внутренней транспортной или складской логистики — желательно, но не критично.

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© Shutterstock/FOTODOM / Pheelings media Девушка работает за ноутбуком © Shutterstock/FOTODOM / Pheelings media Девушка работает за ноутбуком