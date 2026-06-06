Критик: кто это такой, чем занимается и что это за профессия

Критик — это специалист, который профессионально анализирует книги, фильмы, музыку, театр и другие культурные явления и помогает аудитории понять их сильные и слабые стороны. Чем занимается критик, какие бывают специализации, какие навыки и образование нужны для входа в профессию, сколько можно зарабатывать и какие плюсы, минусы и карьерные перспективы есть у этой работы в 2026 году — в материале РИА Новости.

Кто такой критик и чем он занимается

Критик — это специалист, который профессионально анализирует произведения искусства, культурные явления, спортивные события или медиа и объясняет аудитории их сильные и слабые стороны. Критику приходится одновременно быть и журналистом, и аналитиком: хороший обзор — это не просто мнение, а разбор с аргументами и контекстом.

Профессия критика относится к гуманитарным профессиям и требует глубокого понимания выбранной сферы. Литературный критик должен разбираться в литературоведении и структуре текста, кинокритик — понимать визуальный язык кино, монтаж и режиссуру, а музыкальный критик — ориентироваться в жанрах, аранжировках и исполнительских техниках.

История профессии критика

Существует мнение, что профессия-предок современных критиков появилась еще в Древней Греции, где высоко ценилось мнение о театральных постановках. Причем высказывали его и политики, и философы, и другие видные граждане. В зависимости от их мнения и определялась дальнейшая судьба спектакля или актера.

Профессия получила массовое развитие в XIX веке, когда эту нишу заняли журналисты, писатели, общественные деятели, освещавшие события не только в сфере культуры и искусства. В XIX–XX веках критика в основном существовала в печатных изданиях. Литературные журналы, газеты и культурные рубрики формировали общественное мнение о книгах, театре и кино. Многие известные писатели одновременно занимались критикой, а рецензии крупных изданий могли определить судьбу произведения или автора.

С развитием телевидения и радио формат изменился: появились телевизионные обозреватели, авторские передачи и дискуссионные программы. В 2000-х критика постепенно переместилась в интернет — сначала в онлайн-журналы и блоги, а затем в видеоплатформы и социальные сети. В 2026 году профессия критика тесно связана с цифровыми медиа. Сегодня критики редко ограничиваются текстами: многие ведут YouTube-каналы, записывают подкасты и собирают аудиторию в соцсетях. Некоторые независимые авторы собирают аудиторию больше, чем традиционные культурные издания.

Чем занимается критик

Каким бы ни было направление — кино, книги или музыка, — работа критика сводится к одному: внимательно разбирать материал и объяснять свою оценку. Специалист изучает материал, сравнивает его с другими работами жанра, оценивает качество исполнения и формулирует собственную позицию.

В работу критика обычно входит:

просмотр премьер, спектаклей, фильмов или спортивных событий;

чтение книг, сценариев и аналитических материалов;

подготовка рецензий, обзоров и колонок;

участие в подкастах, эфирах и обсуждениях;

анализ реакции аудитории и индустрии;

работа с редакторами и соблюдение дедлайнов.

Сухое "понравилось" или "не понравилось" здесь не работает. Например, кинокритик смотрит на кадр шире: как режиссер выстроил диалог, почему оператор выбрал именно этот ракурс, не сбился ли монтаж в динамичной сцене и как актерская игра держит ритм повествования. Литературный критик, в свою очередь, чаще обращает внимание на язык автора, композицию текста, развитие персонажей, символику и общий замысел произведения.

Реальная работа над рецензией может выглядеть так: критик посещает закрытый показ фильма вечером, делает заметки во время просмотра, затем ночью анализирует сценарий, сравнивает картину с предыдущими работами режиссера или похожими картинами, и к утру сдает материал редакции. Если речь идет о крупной премьере, текст должен выйти максимально быстро — иногда через несколько часов после показа.

Рецензии способны влиять на аудиторию и индустрию. После сильного положительного обзора книга может получить дополнительный тираж, а фильм — привлечь зрителей в кинотеатры. Одновременно критик несет ответственность за свои оценки: резкая публикация способна ударить по репутации автора, режиссера или проекта.

Виды критиков

Критик может специализироваться на очень разных областях.

Литературный критик

Книга – по-прежнему лучший подарок, новинки в разных жанрах появляются каждый год в больших количествах. Кого из начинающих авторов ожидает головокружительная карьера, а кому из заслуженных мастеров пора на покой, можно определить по отзывам литературных критиков.

Литературный критик занимается анализом художественных текстов: романов, рассказов, поэзии, эссе и современной нон-фикшн-литературы. Его задача — оценить не только сюжет, но и стиль автора, структуру произведения, работу с персонажами и общий смысл текста. Критик обращает внимание на то, как автор выстраивает повествование, использует язык и раскрывает темы произведения.

Кинокритик

Вместе с расцветом онлайн-сервисов вырос в значимости и такой вид искусства как сериалы и фильмы, которые уже снимают не для большого экрана, а для показа на онлайн-площадке. Поэтому данная специализация в последнее время имеет очень широкое распространение. В отличие от литературного критика, здесь особое значение имеет визуальный язык: монтаж, работа камеры, свет, цвет, ритм сцен и актерская пластика.

Сейчас кинокритики часто обсуждают еще и то, как фильм вписывается в тренды стриминговых платформ и киноиндустрии. Сегодня рецензии выходят практически одновременно с релизом, а критики конкурируют не только с редакциями, но и с независимыми блогерами, которые публикуют обзоры в течение нескольких часов после премьеры. Работа кинокритика часто включает участие в фестивалях, пресс-показах и интервью с режиссерами.

Театральный критик

Данный критик посещает театральные постановки (естественно премьеры), он может специализироваться на классических или наоборот на современных спектаклях. В его функционале – указать на достоинства и недостатки в игре актеров, работе режиссера, он может оценить труд сценариста или даже декоратора.

Театральная критика требует понимания драматургии, сценографии, пластики актеров и режиссерской концепции. Критик обращает внимание не только на текст постановки, но и на то, как спектакль работает со зрителем через свет, музыку, декорации и темп действия.

Музыкальный критик

Музыкальный критик анализирует альбомы, концерты, музыкальные направления и работу исполнителей. Он оценивает вокал, аранжировки, качество продакшена, тексты песен и общую концепцию релиза. Сейчас музыкальному обозревателю мало разбираться в жанрах — важно понимать, как артисты продвигаются через стриминговые платформы, разбирается в музыкальном маркетинге и цифровой дистрибуции. Некоторые специалисты дополнительно консультируют фестивали и помогают формировать музыкальные подборки.

Кулинарный критик

Благодаря известным фильмам, сериалам и программам про ресторанный бизнес, мы могли узнать, что огромным уважением пользуются ресторанные критики. Они же "фуд-критики". Его работа включает посещение заведений, анализ меню, качества блюд и уровня обслуживания.Что может быть приятнее, чем прийти в элитный ресторан и поесть там? Только поесть бесплатно и наблюдать, как все волнуются, ожидая твоего собственного мнения.

Однако, одного интереса к ресторанам и еде здесь мало — нужно понимать гастрономию и ресторанную кухню изнутри. При этом профессия остается конфликтной. Из-за высокой конкуренции в ресторанной сфере обзоры критиков напрямую влияют на репутацию заведений и поток посетителей.

Спортивный критик

Их чаще называют "экспертами" или "обозревателями", но суть работы точно та же – посмотреть спортивное соревнование, а затем поделиться мыслями в эфире ТВ, радио или же написать авторскую колонку. Такой специалист должен понимать правила спорта, особенности подготовки спортсменов и стратегию игры.

Арт-критик

Арт-критик занимается анализом современного искусства, выставок, музеев и художественных проектов. В этой сфере важно понимать историю искусства, художественные направления и визуальную культуру. Работа арт-критика связана не только с оценкой картин или инсталляций, но и с объяснением идей автора. Современное искусство часто использует сложные символы и концепции, поэтому критик помогает зрителю разобраться в смысле произведения простым языком.

Какими качествами и навыками должен обладать критик

Ключевым навыком критика является понимание, на что стоит обратить особенное внимание. Критик всегда должен находиться в тренде, осознавать появление новых тем и отмирание старых. С этим будет связано посещение всех премьер, ознакомление со всеми новинками в избранном направлении. Также нужно следить за работой коллег, чтобы при надобности изучить новые форматы, техники и подходы.

Профессиональные навыки

Учитывая возрастающую значимость онлайн-пространства, критику не помешает владеть умениями в области дизайна и веб-дизайна. То есть не просто уметь написать текст или озвучить его, но и затем оформить для интернета и продвинуть SMM-методами.

Но и классические навыки никто не отменял. Понятный слог, поставленная речь, умение аргументированно высказать свою точку зрения – этому всему можно научиться и в университете, и затем на специализированных курсах.

Есть набор и других качеств, которые сложно выучить в образовательном учреждении и которые должны быть изначально, или которые нужно долго воспитывать самостоятельно. Это наличие художественного вкуса, широта мышления, хорошая память. Работа критиком предусматривает выдерживание неких рамок, в соответствии с которыми происходит оценивание чего бы то ни было – от нового салата до крупной театральной постановки. Быть эдаким серым кардиналом, чье мнение правит миром.

Начинающему специалисту важно развивать насмотренность и регулярно работать с материалом. Например, кинокритики обычно начинают с простого упражнения: смотрят классику разных стран и ведут заметки о монтаже, сценарии и работе камеры. Для литературного критика это чтение современной и классической литературы, для музыкального критика — изучение жанров и индустрии.

Личные качества

Самое главное личное качество критика – это способность объективно и беспристрастно высказать свою позицию. Умение не сваливаться на отсылки к чужому мнению, не поддаться на соблазн похвалить или поругать что-то в соответствии с тем, что уже популярно и может принести "клики" в интернете. Что уж там, критик должен быть всегда готов отказаться от гонорара за удачный обзор или, наоборот, от поощрения за разнос чьего-то конкурента.

В остальном, критику помогут навыки хорошего журналиста: рассудительность, умение высказать мысль в тексте, ну и высокая работоспособность, конечно. На написание (или запись) даже небольшой рецензии может уйти очень долгое время!

Как стать критиком в 2026 году

В профессию приходят по-разному: кто-то через журналистику, а кто-то через собственный блог или YouTube-канал. Классический путь связан с гуманитарным образованием и работой в медиа, однако цифровая среда открыла возможности и для независимых авторов.

Наиболее распространенный сценарий выглядит так.

Поступление на факультет журналистики, филологии, искусствоведения или культурологии; Работа в студенческих медиа и участие в редакционных проектах; Публикация первых рецензий и аналитических материалов; Стажировки в СМИ, онлайн-изданиях или культурных проектах; Формирование собственной специализации и аудитории.

Второй путь строится вокруг самообразования и личного бренда. Многие современные критики начинали с блогов, Telegram-каналов, видеообзоров или подкастов. Такой формат позволяет быстрее собрать аудиторию, но требует высокой дисциплины и постоянного выпуска контента.

Где учиться на критика

Непосредственно запись "критик" получить в диплом о высшем образовании не получится. Главное — получить профильное образование и хорошо разбираться в конкретной области знаний. Лучше освоить эту профессию помогут такие направления, как журналистика, филология, искусствоведение, культурология, театроведение или философия.

Литературное направление лучше преподают в профильных вузах, например в Литературном институте имени А. М. Горького. Теорию и современное состояние культуры можно изучить в Московском государственном институте культуры, где есть факультеты медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств.

Будущим кинокритикам и театральным критикам подходят программы по киноведению, драматургии, театроведению и журналистике. Среди наиболее известных профильных вузов — Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, где изучают историю кино, режиссуру, сценарное мастерство и теорию экранных искусств. Театральное направление также можно получить в Российском институте театрального искусства — ГИТИС.

Художественное искусство можно освоить в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, где преподают как классическое декоративно-прикладное искусство, так и современные культурные практики. Университет или институт, ориентированный на обучение истории и теории культуры, можно подобрать практически в любом региональном центре. В каждом вузе профессионально преподают базовые знания, необходимые для того, чтобы освоить профессию критика.

Музыкальному критику важно не только понимать журналистику, но и ориентироваться в теории музыки, истории жанров и музыкальной индустрии. Для этого подходят программы Российской академии музыки имени Гнесиных и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Спортивные критики и обозреватели часто приходят в профессию через спортивную журналистику или профильное спортивное образование. Подходящие программы есть в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а также на факультетах журналистики крупных университетов, где развиваются направления спортивных медиа и тележурналистики.

Отдельного высшего образования для кулинарных критиков обычно не существует, однако в профессию часто приходят выпускники факультетов журналистики, гостиничного и ресторанного бизнеса или гастрономических школ.

Где работают критики

Найти работу по запросу "критик" будет крайне непросто, поскольку в огромном количестве вакансий слово "критика" используют для того, чтобы проверить готовность кандидата к критике в свой адрес. Так что поиск необходимо вести по смежным запросам вроде "журналист", "журналист профессионал", "эксперт" или "обозреватель". Можно попытаться искать по запросу "проверяющий" и получить любопытные результаты.

Основным местом работы критиков были, есть и, видимо, останутся средства массовой информации. Начинающий критик может рассчитывать на задания по написанию обзоров или рецензий, а опытный может получить авторскую колонку. Если речь идет о радио, то это может быть своя программа, а если о телевидении – тогда можно получить и рубрику в популярном ежедневном шоу. Кроме того, можно рассчитывать на приглашения в качестве эксперта в различные тематические программы или раздавать комментарии для печатных изданий. Не стоит забывать и о возможности стать независимым критиком, завести и продвинуть онлайн-блог через текстовый, фото- или видеосервис.

Сколько зарабатывает критик

Зарплата критика сильно зависит от специализации, региона, известности автора и формата работы. Доходы в профессии остаются нестабильными: многие специалисты совмещают несколько источников заработка — редакционную работу, фриланс, блогинг, лекции и консультации.

Начинающим авторам особенно сложно получать стабильный доход только за счет рецензирования. На старте многие критики совмещают профессию с журналистикой, редактурой, SMM или преподаванием.

Зарплаты критиков по уровням Уровень Формат работы Примерный доход в 2026 году Начинающий фрилансер Рецензии, небольшие медиа, блоги от 25 000 до 50 000 ₽ Штатный журналист-критик Онлайн-СМИ, культурные редакции от 60 000 до 120 000 ₽ Редактор рубрики Крупные медиа и платформы от 120 000 до 200 000 ₽ Медийный эксперт или блогер Собственные каналы, реклама, партнерства доход сильно зависит от аудитории и может превышать 300 000 ₽

Кулинарные и кинокритики в крупных городах обычно зарабатывают больше литературных или театральных обозревателей, поскольку работают в более коммерческих сегментах медиаиндустрии. Доход также зависит от узнаваемости автора и количества площадок, с которыми он сотрудничает.

Плюсы и минусы профессии критика

В этой профессии помогает привычка постоянно смотреть, читать и сравнивать разные работы, а также, интересоваться культурой и обладание сильными коммуникативными навыками. Однако вместе с творческой свободой и публичностью она приносит серьезную эмоциональную нагрузку.

Плюсы и минусы профессии Плюсы Минусы Возможность работать в культурной сфере и медиаиндустрии Нестабильный доход, особенно на старте Доступ к премьерам, фестивалям и закрытым мероприятиям Высокая конкуренция в медиа Развитие личного бренда и аудитории Постоянные дедлайны Возможность влиять на общественное мнение Конфликты с аудиторией и авторами Творческая работа и разнообразие тем Эмоциональное выгорание Карьерный рост в журналистике и редактуре Субъективность профессии и репутационные риски

Плюсы и минусы профессии связаны с тем, что для большого количества критиков это будет работа по призванию, а не "за зарплату". Вместе с тем из плюсов можно обозначить следующие:

Знакомства. В настоящее время знакомства решают если не все, то многое. Яркий отзыв – это всегда гарантия того, что с критиком захотят познакомиться специалисты отрасли, которую он рецензирует.

В настоящее время знакомства решают если не все, то многое. Яркий отзыв – это всегда гарантия того, что с критиком захотят познакомиться специалисты отрасли, которую он рецензирует. Работа в хорошем СМИ. За экспертами, которые способны ярко и харизматично рассказать о чем-то, обязательно будут гоняться не только отраслевые СМИ, но и федеральные каналы.

За экспертами, которые способны ярко и харизматично рассказать о чем-то, обязательно будут гоняться не только отраслевые СМИ, но и федеральные каналы. Возможность совмещать разные форматы работы.

Бесплатное посещение мероприятий. Даже начинающий журналист может рассчитывать на аккредитацию для посещения различных мероприятий. А авторитетного критика уже самого будут приглашать и в галерею искусств на закрытый просмотр, и на презентацию нового блюда в ресторан.

Недостатки профессии:

Негатив. Этот факт достаточно часто обыгрывают в различных фильмах или сериалах. Даже один отрицательный отзыв может привести к потоку негатива со стороны поклонников того, что подверглось критике.

Этот факт достаточно часто обыгрывают в различных фильмах или сериалах. Даже один отрицательный отзыв может привести к потоку негатива со стороны поклонников того, что подверглось критике. Отсутствие прямых перспектив. Человек, желающий стать критиком, должен понимать, что не существует прямой карьерной лестницы, где можно перейти на следующую ступень по выслуге лет.

Перспективы профессии и карьерный рост критика

Одни критики со временем становятся медийными фигурами, другие годами совмещают рецензии с основной работой. Придется сто раз обдумать, стоит ли посвящать этому значительную часть жизни, будучи постоянно занятым на основной работе, где заданий будет предостаточно. Интернет тоже обещает безграничные возможности, однако до статуса топ-блогера добраться может не всякий. Вместе с тем все-таки есть понимание, что умение красиво рассказать о чем-то, что того заслуживает, обязательно приведет к успеху.

Карьерный рост в профессии обычно развивается по нескольким сценариям.

Автор рецензий или обозреватель. Редактор тематической рубрики. Руководитель культурного отдела или главный редактор. Медиаэксперт, преподаватель или консультант.

Некоторые критики переходят в смежные направления: медиаменеджмент, продюсирование, кураторскую деятельность, сценарную работу или преподавание. Опыт анализа произведений и работы с аудиторией высоко ценится в культурной сфере. Вместе с тем профессия постепенно становится более заметной. Развитие стриминговых платформ, онлайн-изданий и авторских медиа увеличивает количество площадок, где востребованы рецензии, аналитика и экспертные обзоры.

Условия работы критика

Условия работы критика зависят от специализации и формата занятости. Кто-то работает в редакции крупного медиа, а кто-то полностью строит карьеру на фрилансе и личном канале.

Типичный рабочий день критика может выглядеть так:

посещение пресс-показа, премьеры или мероприятия;

сбор информации и заметок;

анализ произведения;

написание рецензии;

согласование материала с редактором;

публикация текста или видео;

работа с комментариями и аудиторией.

Во многих случаях график оказывается ненормированным. Премьеры фильмов и спектаклей проходят вечером, спортивные события заканчиваются поздно ночью, а материал необходимо сдать к утру. Из-за этого критики часто работают в условиях жестких дедлайнов.

В современном мире одной грамотной статьи уже недостаточно. Критику приходится самому монтировать видео для YouTube, настраивать SEO для текстов, вести подкасты и разбираться в SMM, иначе материал просто утонет в ленте.

Главное о профессии критик

Критик — это специалист, который анализирует произведения искусства, медиа и культурные явления, формируя общественное мнение и помогая аудитории ориентироваться в контенте.

Главное о профессии критика:

работа находится на стыке журналистики, аналитики и гуманитарных наук;

существуют разные виды критиков: литературные, кинокритики, театральные, музыкальные, кулинарные, спортивные и арт-критики;

современная профессия тесно связана с цифровыми медиа, блогингом и соцсетями;

для работы важны насмотренность, грамотная речь, аналитическое мышление и стрессоустойчивость;

образование критика чаще всего связано с журналистикой, филологией, культурологией или искусствоведением;

критики работают в СМИ, онлайн-платформах, подкастах, на телевидении и фрилансе;

доходы сильно зависят от известности автора и формата работы;

профессия дает возможность влиять на индустрию, но связана с высокой конкуренцией и публичностью.