Что такое ИМХО в молодежном сленге простыми словами

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Общение в интернет-среде нередко подразумевает краткость, что и приводит к появлению различных сокращений слов и целых выражений. Со временем часть из них переходит и в обычную речь. Ярким примером может служить выражение “имхо”, которое все чаще можно услышать оффлайн. Откуда появилось “имхо”, что означает и в каких ситуациях может употребляться, а когда будет неуместно — в материале РИА Новости.

Что значит ИМХО простыми словами

ИМХО — это не придуманное и странное на вид слово, а аббревиатура (точнее, акроним, ведь произносится оно не по буквам, а слитно). В оригинале ее написание — IMHO, ведь произошло выражение от первых букв словосочетания “In My Humble Opinion”, то есть “По моему скромному мнению” (в другом варианте — “In My Honest Opinion”, что переводится несколько иначе — “По моему честному мнению”).

В большинстве случаев “имхо” используют как своеобразную вводную часть, фразу, призванную подчеркнуть, что высказанное следом — это личная точка зрения говорящего, смягчая таким образом возможную категоричность высказывания.

“ИМХО используют, чтобы подчеркнуть субъективность своего мнения, показать, что это лишь одна из точек зрения, а не непреложный факт. Чаще всего слово ставится в конце предложения, реже — в начале”, — отмечает Ольга Гинзбург, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ.

Откуда и когда появилось ИМХО

Первое официально зафиксированное употребление аббревиатуры ИМХО (точнее, IMHO, ведь произошло это в англоязычной среде) принято относить к 80-м годам прошлого столетия. Считается, что данное сокращения появилось в сообщении одного из пользователей сети Usenet, которая фактически представляет собой прообраз современных форумов.

Термин достаточно быстро набрал популярность, а в начале 2000-х его стали использовать и в русскоязычном интернете. Сначала — в оригинальной версии написания, затем — как адаптированное “имхо”.

“В середине 2000-х выражение “имхо” вышло за пределы узких IT-сообществ и стало достоянием массовой интернет-культуры, определенным маркером которой оно и выступает в настоящее время, подчеркивая, что пользователь знаком с негласными правилами сетевого этикета и уважает чужие границы”, — отмечает кандидат филологических наук, доцент Финансового университета Елена Воронова.

“Не все русскоязычные пользователи знают источник происхождения ИМХО, поэтому с присущим им юмором быстро придумали свои варианты расшифровки, например, “Имею Мнение – Хочу Озвучить”, — добавляет Ольга Гинзбург.

Примеры употребления слова ИМХО

Фактически “имхо” представляет собой вводное слово, которое можно легко убрать из предложения, не изменив при этом его основного смысла. Его можно увидеть в любой части высказывания: как в начале, так и в конце фразы, а порой — даже в середине.

Основная задача “имхо” — смягчить высказанное мнение, дабы не обидеть собеседника своей точкой зрения (которая может не соответствовать его взглядам), предотвратить возможный конфликт или разрешить спор.

Например, при обсуждении просмотренного фильма фраза: “Имхо, это далеко не лучшая работа этого режиссера” позволит выразить свои впечатления от картины, но при этом не обидеть того, кому фильм понравился гораздо больше.

Данное слово может употребляться также:

в рамках ненавязчивого совета (“Это кафе, имхо, не лучшее место для празднования дня рождения — на их кухню часто жалуются в сети”);

для мирного разрешения спора (“Руководитель, конечно, поступил неправильно, но и сотрудник, имхо, мог отнестись к порученному ему заданию более ответственно”);

для мягкой критики (“Этот оттенок будет смотреться на тебе не лучшим образом, имхо”).

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Пара разговаривает за чашкой кофе © Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Пара разговаривает за чашкой кофе

Когда слово ИМХО лучше не использовать

Несмотря на тот факт, что “имхо” получило достаточно широкое распространение в речи и уже давно стало привычным словом для большинства россиян, оно по-прежнему относится к категории неформальной лексики. А значит, употреблять его возможность далеко не во всех сферах и ситуациях.

Так, выражение “имхо” будет неуместно:

в деловой переписке (будь то письмо, адресованное руководителю, или сообщение. отправленное клиенту или партнеру).

“Первичное значение этого выражения говорит о неуверенности и отсутствии доказательной базы, а в деловой среде, где ценятся аргументы, факты и ответственность за свои слова, это просто неприемлемо”, — отмечает Елена Воронова;

в официальных документах. Здесь требуется строгий официально-деловой стиль, сленг недопустим;

в академическом стиле (например, в рамках научных работ или во время выступления на конференциях).

“В публичных выступлениях, а также в общении со старшим поколением, которое не знакомо со спецификой интернет-культуры, также будет не совсем корректно употреблять “имхо”, поскольку это приведет к недопониманию, а также может быть расценено как неуважение и пренебрежение к нормам русского языка”, — добавляет Елена Воронова.

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Девушка в офисе © Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Девушка в офисе

“Таким образом, “ИМХО” представляет собой интересный пример языковой адаптации англоязычной аббревиатуры в русскоязычной Интернет-среде. Но всё же использовать данное выражение, на мой взгляд, в повседневной жизни не нужно. Лучше просто запомнить, что означает это сокращение, и при общении в Интернете и социальных сетях не будет возникать трудностей с пониманием”, — говорит Светлана Халевина, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Синонимы и похожие выражения

В ситуациях, когда человеку необходимо выразить свое субъективное мнение, а употребление слова “имхо” кажется неуместным, его вполне можно заменить другими фразами и выражениями. Например:

“На мой взгляд” / “Лично я думаю” / “Я считаю” / “Мне кажется” и так далее (для выражения личного отношения к происходящему и для озвучивания своего мнения, в неформальном общении, в переписке);

“По моему мнению” / “Исходя из моего профессионального опыта” / “По моему убеждению” / “Позволю себе не согласиться” и другие (для деловой переписки или профессионального общения);