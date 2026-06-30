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Имба: что это значит в молодежном сленге, происхождение слова, примеры употребления, синонимы — РИА Новости
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17:07 30.06.2026
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Что значит слово "имба" простыми словами

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaДевушки используют смартфон
Девушки используют смартфон - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
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Ольга Гинзбург, кандидат филологических наук
Приглашенный эксперт
Ольга Гинзбург
Кандидат филологических наук
Все материалы
Микаллеф Лариса
Приглашенный эксперт
Лариса Микаллеф
Кандидат филологических наук
Все материалы
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Нередко те слова, которые употребляют в своей речи молодые люди, кажутся представителям более старшего поколениями странными и непонятными. Один из таких терминов — имба, который вошел в повседневную речь из мира компьютерных игр. Что значит “имба” в молодежном сленге, примеры его употребления и синонимы — в материале РИА Новости.

Что значит слово "имба" в молодежном сленге

Что-то очень качественное, крутое, впечатляющее, превосходящее аналогичные предметы и события по всем параметрам — именно такое значение имеет популярное сегодня в молодежном сленге слово “имба”. В подавляющем большинстве случаев у этого термина положительный смысл: “Новый фильм — просто имба!”, “Последняя модель смартфона — однозначная имба!” и даже “Ты выглядишь сегодня просто невероятно, это настоящая имба!”. В каждом из этих высказываний “имба” означает высочайшую оценку и искреннее восхищение.
© Shutterstock/FOTODOM / TippaPattДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt
Девушка использует смартфон

Откуда произошло слово "имба"

В повседневную речь молодежи термин “имба” перешел из компьютерного сленга. В игровой среде он произошел от английского слова “imbalanced”, что дословно можно перевести как “несбалансированный”. Считается, что “имба” стала активно употребляться в речи геймеров в начале 2000-х годов и приобрела особую популярность среди участников онлайн-игр (прежде всего — разнообразных боевых арен), а после постепенно перекочевала и в их оффлайн-лексикон.
В обычной жизни термин “имба” также нашел самое широкое применение. С его помощью можно дать оценку или описать не только людей, но и самые разные предметы, ситуации и так далее.
© Shutterstock/FOTODOM / insta_photosДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / insta_photos
Девушка использует смартфон
“Имба — лишь один из многих терминов, пришедших из игровой среды. Так, глагол “пушить” (от англ. to push — толкать) в игровом сленге означал наступать, агрессивно продвигаться вперёд и теснить противника, а сегодня его значение расширилось до “давить”, “принуждать”, а также “активно продвигать что-либо” (идею, проект, продукт). “Баг” (от bug – ошибка) обозначает любой недочет или сбой не только в программе, но и в реальной жизни. “Байтить” (от to bite — кусать, провоцировать) — провоцировать, заманивать, искушать в любом контексте”, — объясняет Ольга Гинзбург, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ.

Что означает слово "имба" в играх

“Изначально геймеры использовали термин “имба” для обозначения не только персонажей, но и отдельных предметов или способностей, которые были настолько сильными, что нарушали баланс игры и давали несправедливое преимущество. В игровом сообществе такое значение часто носило негативный оттенок, поскольку подобные элементы считались ошибкой разработчиков и требовали исправления”, — отмечает Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ.
© Shutterstock/FOTODOM / chomplearnМолодой человек играет в видеоигру
Молодой человек играет в видеоигру - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / chomplearn
Молодой человек играет в видеоигру
Нередко, если в игре появлялся такое персонаж или оружие, разработчики выпускали обновления, которые позволяли тем или иным образом восстановить равновесие. Возможность ослабить силу, броню или оружие персонажа называется “нерф”.
Порой подобная имба даже становилась частью мемов, высмеивающих абсурдность подобной ситуации.

Синонимы слова "имба"

Чаще всего слово “имба” можно услышать из уст молодых людей. “Но сегодня слово всё чаще просачивается в речь блогеров и даже в корпоративную среду молодых IT-компаний”, — отмечает Ирина Карапетова, кандидат филологических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Эксперт также приводит ряд синонимов, которыми при необходимости можно заменить слово “имба” в различных ситуациях:
  • “Бомба” / “Пушка” / “Топ” (в ситуациях, когда имеет в виду что-то очень крутое. Например, “Твой макияж — просто бомба!”)
  • “Шедевр” / “Идеал” (когда подчеркивается безупречное качество вещи)
  • “Высший пилотаж” (подходит для ситуаций, в которых речь идет об удачном решении)
“Для геймеров “имба” по-прежнему может означать нарушение баланса и несправедливое преимущество, тогда как в обычной жизни оно стало синонимом слов “крутой”, “лучший”, “мощный”, “превосходный” и используется исключительно в положительном смысле. Среди подростков это одна из самых высоких форм похвалы и одобрения”, — подчеркивает Лариса Микаллеф.

Использование слова "имба" в повседневной жизни

В настоящее время термин “имба” уже вышел далеко за пределы компьютеров и онлайн-игр. Современные подростки называют “имбой” все подряд: друг друга и новые кроссовки, любимую музыку, обед в школьной столовой и даже удачную шутку.
© РИА Новости / Александр КряжевСтоловая в гимназии
Столовая в гимназии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Столовая в гимназии
“Нередко можно услышать выражение “лютая имба”. Это дополнительное усиление. Значит, что вещь настолько хороша, что это даже пугает”, — говорит Ирина Карапетова.
“Слово “имба” стало очень популярным, так как геймерская лексика разлетается по интернету со скоростью света. Кроме того, оно короткое и его можно легко вставить в любое предложение. Наконец, слово “имба” не имеет аналогов в русском языке, поэтому как неологизм оно быстро ассимилировалась в русском языке, обладая широким значением. Если вас назвали имбой, значит вы в тренде!” — отмечает Лариса Микаллеф.
 
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