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Геолог: кто это, чем занимается, сколько зарабатывает, где учиться и как им стать в 2026 году — РИА Новости
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Профессия геолог: кто это и чем занимается

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудник измеряет ландшафт в карьере
Сотрудник измеряет ландшафт в карьере - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Оглавление
Геолог — это специалист, который изучает недра Земли, ищет полезные ископаемые, оценивает состав пород и помогает безопасно строить дороги, метро, дома и промышленные объекты. Какие бывают специализации у геологов, где они работают, как получить профессию, сколько зарабатывают и какие перспективы ждут специалистов в России в 2026 году — в материале РИА Новости.

Кто такой геолог и чем он занимается

Геологи – люди одной из самых романтичных и загадочных профессий. В их работе тесно и неразрывно сочетаются решение конкретных производственных задач и разработка теоретических вопросов, они занимаются изучением различных природных объектов и закономерностей и оценкой возможностей и перспектив их практического применения. Простыми словами, геолог помогает понять, что находится под землей и как это можно использовать безопасно и эффективно. Геология представляет собой целый комплекс дисциплин о составе и строении земной коры, а также истории развития планеты.
Сам термин "геология" появился в Норвегии в конце XVII века. Геологи сегодня специализируются на изучении состава и строения горных пород. Они занимаются поиском и разведкой месторождений полезных ископаемых, в том числе углеводородов. Работа геолога связана не только с добычей нефти, газа или золота. Специалисты участвуют в строительстве мостов, метро, жилых комплексов, гидроэлектростанций и дорог. Минеральные и в целом энергетические ресурсы страны по праву считаются основой экономики и безопасности любого государства, в том числе России. Так что социально-экономическое значение работы геологов крайне велико.

История профессии геолога и развитие геологии

Наукой о строении и развитии Земли – геологией – люди занимались, начиная с глубокой древности. Не стоит забывать, что изготовление самых примитивных орудий труда, таких как топоры и рубила, требовало поиска, изучения и обработки подходящих камней: твердых, но поддающихся внешнему воздействию человека. Что для этого требовалось в первую очередь? Способность точно разбираться в минералах и обломках скал и горных пород.
Первые описания минералов и процессов внутри Земли встречались у философов Древней Греции. Пифагор, Аристотель и Плиний Старший пытались объяснить происхождение гор, землетрясений и вулканов. Тогда геология еще не существовала как отдельная наука, но именно эти наблюдения стали ее фундаментом. По сути, тот период истории человечества и считают началом профессии геолога. Однако полноценной научной дисциплиной геология стала только в XVII–XVIII веках, когда ученые начали системно изучать строение земной коры и проводить экспедиции. В XIX веке геология стала одной из важнейших прикладных наук. Индустриализация потребовала огромного количества угля, железной руды, нефти и других ресурсов. Именно тогда появились крупные геологические службы и государственные экспедиции.
В России развитие профессии геолога особенно ускорилось в XIX и XX веках. Освоение Сибири, Урала и Дальнего Востока потребовало поиска новых месторождений полезных ископаемых. В советский период геологоразведка стала стратегической отраслью: именно тогда были открыты крупнейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири.

Что делают геологи

Работа специалиста делится на несколько больших этапов: исследования в полевых условиях, анализ образцов и последующая обработка информации. В зависимости от направления деятельности геолог может проводить месяцы в экспедициях или большую часть времени работать в лаборатории и офисе.
Современная геологоразведка требует не только физической выносливости, но и умения работать с цифровыми технологиями, программами моделирования и большими массивами данных.

Полевые геологические работы

Полевые геологические работы — самая известная часть профессии. Именно с ними ассоциируются экспедиции геологов, палатки, буровые установки и работа в удаленных районах.
Во время экспедиций специалисты исследуют территорию, собирают образцы пород и составляют геологические карты. Они могут проводить бурение скважин, искать признаки нефти, газа, угля, руд или подземных вод.
В обязанности геолога в полевых условиях входит:
  • обследование местности;
  • отбор проб грунта и пород;
  • описание рельефа;
  • работа с приборами и GPS;
  • подготовка отчетов;
  • контроль буровых работ.
Часто геологи работают вахтовым методом. Экспедиции проходят в Сибири, Якутии, на Ямале, Чукотке и в других труднодоступных регионах. В сезон специалисты могут жить в палаточных лагерях или вагончиках по несколько недель и даже месяцев.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСотрудник в исследовательском центре
Сотрудник в исследовательском центре - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Сотрудник в исследовательском центре

Лабораторные исследования

После экспедиции образцы отправляют в лабораторию. Здесь начинается этап лабораторных исследований — анализа минералов, грунтов и пород.
Геологи проверяют химический состав образцов, их прочность и структуру. Например, при строительстве метро важно понять, выдержит ли грунт нагрузку. А при поиске нефти специалисты оценивают свойства пород на глубине.
В лабораториях используют современное оборудование:
  • микроскопы;
  • спектрометры;
  • установки для анализа минералов;
  • компьютерные системы обработки данных.
Многие сложные термины в геологии звучат пугающе, но на практике их смысл проще. Например, геохимия — это изучение химического состава пород и минералов, а керн — цилиндрический образец породы, который достают из скважины во время бурения.

Камеральная обработка данных

Камеральная обработка данных — это работа с информацией после экспедиции и лабораторных исследований. Специалисты анализируют все собранные материалы и готовят итоговые выводы. На этом этапе геологи создают карты, модели месторождений и технические отчеты. Они сопоставляют результаты бурения, лабораторных анализов и геофизических исследований.
Современная работа геолога невозможна без компьютеров и специального программного обеспечения. Используются:
  • геоинформационные системы;
  • цифровые карты;
  • программы 3D-моделирования;
  • базы геологических данных.
ГИС (геоинформационные системы) помогают объединять карты, спутниковые снимки и результаты исследований в единую цифровую модель территории. Это позволяет быстрее находить перспективные участки и точнее оценивать запасы полезных ископаемых.

Специализации геологов: виды и направления

У геологов есть самые различные специализации с особенностями требуемых для их профессиональной деятельности знаний и навыков. От выбранной специализации зависят условия работы, зарплата геолога и требования к образованию.

Геолог-нефтяник

Специалисты этого направления занимаются базовыми для отрасли вопросами: изучают залежи нефти и газа при помощи разведки местности. В их обязанности входит подготовка техники для пробного бурения. Следующий этап – лабораторные исследования и оценка полученных результатов. Не всегда разведке сопутствует удача. Иногда месторождения обнаружить не удается. Тогда геологи переходят на другой участок.
Это одно из востребованных направлений в нефтегазовой отрасли России. Работа часто связана с вахтами и командировками. Особенно востребованы специалисты в ЯНАО, ХМАО, Якутии и Красноярском крае.

Инженер-геолог

Такие специалисты ведут инженерно-геологические изыскания при строительстве зданий и дорог. Именно они отбирают грунт, а затем проводят его анализ на предмет возможности дальнейшей работы на этом участке. Кроме того, инженеры-геологи обследуют уже построенные здания с целью поиска в них трещин и перекосов. Эта профессия крайне актуальна в регионах, где ведется массовое строительство жилья и транспортной инфраструктуры.

Геологоразведчик

Геологоразведчик занимается поиском новых месторождений полезных ископаемых. Это одна из самых экспедиционных специальностей в профессии. Специалисты работают в труднодоступных районах, проводят полевые геологические работы и собирают данные о составе пород. Они участвуют в бурении и определяют, есть ли смысл продолжать исследования территории. Работа требует хорошей физической подготовки и готовности к длительным командировкам.

Техник-геолог

Специалисты в этой сфере изучают движения земной коры и анализируют процессы, проходящие в недрах Земли. Их работа имеет практическое назначение: проверять ту или иную территорию на предмет возможных залежей полезных ископаемых. Есть в ней и теоретическая сторона: собирать и изучать образцы грунта и минералов, а затем описывать полученные сведения. Такую профессию можно получить после колледжа или техникума. Многие начинают карьеру именно с позиции техника-геолога, а затем продолжают обучение в вузе.

Геофизик

Геофизик изучает строение Земли с помощью физических методов. Вместо раскопок и бурения он использует специальные приборы, которые помогают "просвечивать" недра. Геофизические методы позволяют искать полезные ископаемые, подземные воды и пустоты в грунте. Для этого применяются магнитные, электрические и сейсмические исследования.
Сегодня геофизики активно работают с компьютерным моделированием и большими объемами данных. Это одно из самых технологичных направлений в геологии.

Геоэколог

Геоэколог оценивает влияние добычи полезных ископаемых и строительства на окружающую среду. Специалисты следят за состоянием почв, водоемов и подземных вод. Они участвуют в экологических экспертизах и помогают снижать вред природе при разработке месторождений. Например, геоэкологи проверяют, не загрязняет ли предприятие грунтовые воды или почву. Спрос на таких специалистов растет из-за ужесточения экологических требований к промышленным компаниям.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИзумруд
Изумруд - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Изумруд

Гидрогеолог и геохимик

Гидрогеолог изучает подземные воды: где они находятся, насколько пригодны для питья и как могут влиять на строительство. Такие специалисты нужны при создании водозаборов, метро, тоннелей и крупных промышленных объектов. Геохимик исследует химический состав пород, минералов и воды. Его работа помогает находить полезные ископаемые и оценивать экологическое состояние территории.
Обе специальности востребованы в добывающей отрасли, строительстве и экологическом мониторинге. Работа часто связана с лабораторными исследованиями и анализом больших массивов данных.

Специалист по ГИС и геолог-дронщик

Это сравнительно новые направления в профессии геолога. Специалисты по ГИС работают с цифровыми картами, спутниковыми снимками и базами геологических данных. Они создают электронные модели месторождений и помогают компаниям быстрее анализировать территории. Такие специалисты востребованы в крупных нефтегазовых и строительных компаниях.
Геолог-дронщик (неофициальный термин) использует беспилотники для съемки местности и построения 3D-моделей рельефа. Дроны позволяют обследовать труднодоступные участки быстрее и безопаснее, чем традиционные экспедиции.

Где работают геологи и востребованность профессии

Геологи работают в нефтегазовой отрасли, строительстве, горнодобывающей промышленности, научных институтах и экологических организациях. Профессия особенно востребована в регионах с активной добычей полезных ископаемых.
Основные места работы геологов:
  • нефтегазовые компании;
  • горнодобывающие предприятия;
  • проектные и строительные организации;
  • научно-исследовательские институты;
  • экологические компании;
  • государственные геологические службы.
Наиболее высокий спрос сохраняется на специалистов с опытом полевых работ и знаниями цифровых технологий. Работодатели все чаще ищут геологов, которые умеют работать с ГИС, 3D-моделированием и современными системами обработки данных.
В 2026 году востребованность профессии остается высокой из-за развития инфраструктурных проектов, добычи нефти и газа, а также освоения северных территорий России.

Как стать геологом

Чтобы стать дипломированным геологом и устроиться на хорошую работу необходимо получить среднее специальное или же высшее профильное образование. Но надо учитывать, что среднее образование предполагает довольно узкий коридор возможностей: окончание техникума или колледжа дает право рассчитывать на должность помощника либо узконаправленного специалиста. Правда, в экспедициях они участие принимают.
Какие экзамены нужно сдавать
Для поступления на геологический факультет чаще всего нужны результаты ЕГЭ по следующим предметам:
  • русский язык;
  • профильная математика;
  • физика;
  • география;
  • информатика — в некоторых вузах;
  • химия — для отдельных направлений.
Точный набор предметов зависит от университета и программы обучения. Абитуриентам стоит заранее уточнять правила приема, потому что они могут отличаться даже внутри одного университета. Например, на направление "Прикладная геология" чаще требуют физику, а на "Геоэкологию" — географию или химию.
Для поступления важно не только сдать ЕГЭ, но и подготовиться к профильным предметам. Геологическое образование включает много математики, физики, химии и работы с данными.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтуденты естественно-технологического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета во время занятий
Студенты естественно-технологического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета во время занятий - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Студенты естественно-технологического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета во время занятий

Вузы и университеты

Получить высшее геологическое образование можно в технических и классических университетах России. Наиболее известные вузы готовят специалистов для нефтегазовой отрасли, геологоразведки и инженерной геологии.
Среди востребованных университетов:
  • Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе;
  • Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина;
  • Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II;
  • Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;
  • Сибирский федеральный университет;
  • Уральский государственный горный университет;
  • Тюменский индустриальный университет.
Во время учебы студенты проходят практику в экспедициях и на производстве. Это важная часть подготовки: работодатели ценят выпускников с опытом полевых работ.
Также в университетах активно внедряют обучение цифровым технологиям: ГИС, работе с дронами, моделированию месторождений и анализу геологических данных.

Колледжи и техникумы

Колледж геологии — хороший вариант для тех, кто хочет быстрее начать работать. После 9 или 11 класса можно поступить на направления, связанные с геологоразведкой, бурением и инженерными изысканиями. Выпускники получают квалификацию техника-геолога или помощника специалиста. Они могут работать в экспедициях, лабораториях и строительных компаниях.
Среди наиболее известных учебных заведений:
  • Геологический колледж Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;
  • Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета;
  • Исовский геологоразведочный техникум.

Курсы и переподготовка

Дополнительное обучение особенно важно для специалистов, которые хотят освоить современные технологии в геологии.
Популярные направления курсов:
  • геоинформационные системы;
  • обработка геологических данных;
  • геофизические методы;
  • промышленная безопасность;
  • работа с беспилотниками;
  • инженерная геология.
Переподготовку часто проходят специалисты из смежных сфер — геодезисты, экологи, строители и инженеры. Многие программы доступны онлайн, что позволяет совмещать учебу с работой.

Зарплата геолога в России и от чего она зависит

Зарплата геолога зависит от региона, специализации, опыта и условий работы. Самые высокие доходы традиционно получают специалисты на вахте в северных регионах и сотрудники нефтегазовых компаний.
На уровень дохода влияют:
  • опыт работы;
  • наличие полевого стажа;
  • регион;
  • сложность проекта;
  • специализация;
  • работа вахтовым методом;
  • знание цифровых технологий и ГИС.
Молодые специалисты обычно начинают карьеру с должности техника или помощника геолога. Со временем можно вырасти до ведущего специалиста, начальника партии или главного геолога предприятия.
Средние зарплаты геологов в 2026 году

Должность / Опыт

Регион / Условия

Средняя зарплата (руб./мес.)

Студент-практикант / Помощник

Любой регион

20 000 – 40 000

Техник-геолог (без опыта)

Центр России

45 000 – 60 000

Инженер-геолог (1–3 года)

Центр / Юг России

70 000 – 90 000

Инженер-геолог (вахта, Север)

ЯНАО, ХМАО, Красноярский край

120 000 – 180 000

Ведущий геолог / Начальник партии

Вахта, удаленные месторождения

200 000 – 300 000+

Главный геолог предприятия

Офис + командировки

250 000 – 400 000+

В крупных нефтегазовых компаниях доход может быть выше за счет премий, северных коэффициентов и полевого довольствия. Дополнительно работодатели часто оплачивают проезд, проживание и питание во время вахты.

Плюсы и минусы профессии

В любой профессии есть положительные и отрицательные стороны. Среди минусов геологии – оторванность от дома и семьи во время экспедиций, зачастую суровые условия работы, небольшой круг общения, бумажная работа и большие физические нагрузки. Но среди плюсов: возможность побывать в уникальных местах России и осознать значение своей работы. Даже оставить определенный след в истории, разведав какое-нибудь уникальное месторождение.

Плюсы

Минусы

Романтика путешествий, работа на природе

Тяжелые физические условия, жизнь в палатках/вагончиках

Высокий спрос в нефтегазовом секторе и строительстве

Длительная разлука с семьей (вахты по 1–3 месяца)

Возможность карьерного роста до главных специалистов

Риски для здоровья (климат, травмы, насекомые)

Интересная, не рутинная работа, постоянные открытия

Сезонность полевых работ (лето — активно, зима — камеральные работы)

Достойная оплата труда, особенно на Севере и вахте

Высокая ответственность за точность данных и безопасность

Многие специалисты отмечают, что профессия может менять образ жизни. Геологи часто работают вдали от крупных городов и должны уметь быстро адаптироваться к новым условиям. При этом именно разнообразие задач и ощущение реальной пользы делают профессию привлекательной для многих людей.

Перспективы профессии и карьерный рост геолога

Повторим, профессия геолога востребована в такой ресурсодобывающей стране, как России. Особенным спросом пользуются специалисты с опытом полевых работ не менее трех лет.
Что касается карьерного роста, то он напрямую зависит от успешности экспедиций по открытию новых месторождений, а также важности проведенных научно-исследовательских работ. При должном усердии и самоотдаче можно стать главным геологом на предприятии, руководителем лаборатории или завкафедрой в вузе.
Карьерный рост обычно развивается поэтапно:
1. помощник геолога или техник;
2. инженер-геолог;
3. ведущий специалист;
4. начальник партии;
5. главный геолог проекта или предприятия.
Некоторые специалисты переходят в научную сферу, становятся преподавателями вузов или открывают собственные инженерно-геологические компании.

Условия работы геолога

Условия работы геолога зависят от специализации. Одни специалисты большую часть времени проводят в офисе и лаборатории, другие работают в экспедициях и на месторождениях.
Полевые геологические работы часто проходят в сложных климатических условиях. Геологи могут жить:
  • в палатках;
  • в вахтовых поселках;
  • в вагончиках;
  • на временных базах.
Рабочий график нередко строится по вахтовому методу: например, месяц работы и месяц отдыха. В северных регионах специалисты сталкиваются с морозами, труднодоступной местностью и ограниченной инфраструктурой.
При этом современные технологии постепенно облегчают работу. Дроны, спутниковая связь и цифровые карты позволяют быстрее собирать и передавать данные.
Для профессии важны:
  • хорошая физическая форма;
  • внимательность;
  • стрессоустойчивость;
  • умение работать в команде;
  • ответственность;
  • аналитическое мышление.
Также геологам важно соблюдать технику безопасности, особенно во время бурения, работы в горах и экспедиций в удаленные районы.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорная техника работает в карьере
Горная техника работает в карьере - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горная техника работает в карьере

Вопросы и ответы

Профессия геолога вызывает много вопросов у абитуриентов и тех, кто планирует сменить сферу деятельности. Ниже — ответы на самые популярные из них.
Нужно ли геологу хорошо знать математику и физику?
Да. Геология тесно связана с физикой, математикой, химией и анализом данных. Особенно это важно для геофизиков, инженеров-геологов и специалистов по моделированию месторождений.
Можно ли стать геологом после колледжа?
Да. После колледжа можно работать техником-геологом или помощником специалиста. Однако для карьерного роста и инженерных должностей чаще требуется высшее образование.
Сколько учиться на геолога?
После колледжа обучение обычно занимает 3–4 года. В вузе бакалавриат длится 4 года, а специалитет — 5 лет. Дополнительно можно поступить в магистратуру или аспирантуру.
Какие навыки важны для профессии?
Геологу необходимы: внимательность; аналитическое мышление; физическая выносливость; умение работать в команде; готовность к командировкам; базовые знания математики, физики и химии. Также все важнее становятся цифровые навыки — работа с ГИС, моделированием и специализированными программами.
Опасна ли работа геолога?
Профессия может быть связана с рисками: сложный климат, работа на высоте, буровые установки и удаленные районы. Поэтому большое внимание уделяется технике безопасности и медицинским осмотрам.
Где чаще всего работают геологи?
Основные регионы работы — Сибирь, Ямал, Якутия, Дальний Восток, Урал и северные районы России. Также специалисты востребованы в крупных городах в сфере строительства и инженерных изысканий.
Можно ли работать геологом без экспедиций?
Да. Многие специалисты работают в лабораториях, научных центрах, проектных организациях и офисах. Особенно это касается специалистов по ГИС, геохимиков и инженерных геологов.
Насколько востребована профессия в 2026 году?
Востребованность профессии остается высокой. Особенно нужны специалисты с опытом полевых работ и навыками работы с современными технологиями.
Подходит ли профессия девушкам?
Да. Сегодня в геологии работает много женщин — как в лабораториях и проектных отделах, так и в полевых экспедициях. Ограничений по профессии немного, некоторые тяжелые работы регулируются отдельно.

Главное о профессии геолог

Профессия геолог — это сочетание науки, технологий и практической работы в полевых условиях. Специалисты изучают недра Земли, участвуют в поиске полезных ископаемых, инженерных изысканиях и экологических проектах.
Главное о профессии:
  • геологи востребованы в нефтегазовой отрасли, строительстве и геологоразведке;
  • работа может быть связана с вахтами и экспедициями;
  • профессия требует знаний математики, физики и химии;
  • все большую роль играют цифровые технологии и ГИС;
  • уровень зарплат зависит от опыта и региона;
  • для карьерного роста желательно высшее образование.
Профессия подходит тем, кто любит исследовательскую работу, природу и нестандартные задачи. Несмотря на сложные условия, многие специалисты остаются в геологии десятилетиями именно из-за ощущения реальной пользы своей работы и возможности постоянно открывать что-то новое.
 
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