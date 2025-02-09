Баллы ЕГЭ по истории: шкала перевода, что изменилось в 2026 году

Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет указан как результат ЕГЭ и будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2026 году, а также критерии оценки ФИПИ — в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ по истории: как измеряются результаты

История — один из предметов ЕГЭ, который содержит 12 заданий с кратким ответом и полноценную вторую часть (9 заданий) с развернутыми ответами, которые будут проверять живые эксперты предметных комиссий, а не программа. Это принципиально отличает формат аттестации по этому предмету от, например, информатики, где вся проверка автоматизирована.

Структура экзамена в 2026 году остается прежней: 2 части из 21 задания, на решение которых дается 3 часа 30 минут (210 минут). Дополнительные материалы и оборудование при проведении экзамена не используются. В 2026 году изменений в контрольных измерительных материалах нет.

При проверке экзаменационных работ каждое задание оценивается определенным количеством баллов, которые по итогу суммируются. Получившееся число — это первичный балл. Впоследствии его переводят в стобалльную шкалу и получается тестовый балл. Именно он будет иметь значение при поступлении в вуз.

Таблица баллов ЕГЭ по истории

Ниже представлена шкала перевода первичных баллов в тестовые, актуальная для 2025 года и принятая за ориентир при подготовке в 2026 году.

Важно! Официальная шкала на 2026 год будет опубликована Рособрнадзором после завершения досрочного этапа ЕГЭ.

Первичный балл Тестовый балл Первичный балл Тестовый балл 1 4 23 60 2 8 24 62 3 12 25 64 4 16 26 66 5 20 27 68 6 24 28 70 7 28 29 72 8 (мин. для аттестата) 32 30 74 9 34 31 76 10 36 32 78 11 38 33 80 12 (мин. для вуза) 40 34 82 13 42 35 84 14 44 36 87 15 45 37 89 16 47 38 91 17 49 39 93 18 51 40 95 19 53 41 97 20 55 42 (макс.) 100 21 57

В таблице выделены три ключевые строки:

8 первичных баллов (32 тестовых) — минимум для получения аттестата;

12 первичных баллов (40 тестовых) — минимум для участия в конкурсе на поступление в вуз;

42 первичных балла (100 тестовых) — максимальный результат.

Первичные баллы

Каждое задание в ЕГЭ по истории оценивается определенным количеством баллов. "Вес" каждого вопроса зависит от его сложности: одни оцениваются в 1 балл, другие — в 2 или 3. Именно итоговая сумма всех таких оценок формирует первичный балл. Максимум в 2026 году — 42.

Важно! Первичные баллы сами по себе не являются итогом экзамена — это промежуточный показатель. В сертификат ЕГЭ вносится только тестовый балл, и именно он учитывается приемными комиссиями вузов.

Тестовые баллы

Тестовые баллы — это результат перевода первичных баллов в стобалльную систему. Это окончательный результат ЕГЭ, который вносится в сертификат и учитывается при поступлении в вуз.

Перевод первичных баллов проводится по утвержденной шкале, разработанной Рособрнадзором. Она не фиксирована и формируется с учетом статистики результатов конкретной экзаменационной кампании и уровня сложности заданий. Именно поэтому Рособрнадзор публикует ее только после завершения досрочного этапа, а не заранее.

Пример расчета: выпускник, который набрал 28 первичных баллов в 2025 году, при переводе по шкале получает 70 тестовых баллов. Если набрано 33 первичных балла, это будет соответствовать 80 тестовых, что является конкурентным показателем для поступления на большинство исторических и гуманитарных направлений.

Минимальные баллы для сдачи и поступления

Пороговые значения в 2026 году:

32 тестовых балла -– для получения аттестата;

40 тестовых баллов — для поступления в вуз.

Важно! 40 тестовых баллов — это лишь право участвовать в конкурсе, а не гарантия зачисления в вуз. Фактический проходной балл на бюджетные места в ведущих учебных заведениях, как правило, значительно выше и формируется по итогам конкурса среди всех поступающих. Ознакомиться с ним можно на сайте приемной комиссии интересующего вуза.

Максимальные баллы

Максимальный первичный балл по истории составляет 42 — это сумма баллов за все 21 задание при безупречном выполнении каждого из них. В пересчете по шкале перевода 42 первичных балла дают 100 тестовых.

Набрать максимальное количество баллов очень сложно: нужно не только решить все задания первой части без ошибок, но и получить высокие оценки от экспертов за развернутые ответы во второй части, включая за задание 21 — историческое сочинение.

По данным Рособрнадзора, доля стобалльников по истории среди всех участников ЕГЭ ежегодно невелика. В 2025-м году идеально сдали экзамен 179 человек (из 88200 участников), в 2024-м — 492 из 89324 участника, в 2023-м — 275 из 90000 выпускников.

Распределение баллов за каждое задание

Часть 1 Номер задания Первичные баллы 1 2 2 1 3 2 4 3 5 2 6 2 7 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2

Часть 2 Номер задания Первичные баллы 13 2 14 2 15 2 16 2 17 3 18 3 19 2 20 3 21 3

Таким образом, за 1 часть можно набрать максимум 20 первичных баллов, часть 2 — 22 первичных балла. Задания второй части с максимальной оценкой 3 балла (№ 17, 18, 20, 21) — самые "тяжелые" с точки зрения подготовки: именно они определяют разницу между хорошим и высоким результатом.

Критерии оценки по ФИПИ

Критерии оценивания ЕГЭ по истории разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и закреплены в документе "Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году единого государственного экзамена по истории".

Оценивание части 1 и части 2 строится по принципиально разным правилам. Для заданий тестовой части используются аппаратно-программные средства автоматической проверки. Система оценивания выглядит следующим образом:

задания № 2, 8, 9, 10, 11 — 1 балл при полном совпадении ответа с эталоном, 0 баллов в остальных случаях;

задания № 1, 3, 5, 7 — 2 балла при полном совпадении, 1 балл при расхождении одного символа с эталоном, 0 баллов при большем количестве ошибок;

задания № 6 и 12 — та же логика: 2 балла, 1 балл при одном несовпадении, 0 баллов в остальных случаях;

задание № 4 — 3 балла при полном совпадении, 2 балла при одной ошибке, 1 балл при двух-трех ошибках, 0 баллов — в остальных случаях.

Ответы на задания части 2 оцениваются членами предметных комиссий субъектов РФ по детализированным критериям. Шкала здесь следующая:

задания № 13–16 и 19 — от 0 до 2 баллов;

задания № 17, 18, 20 и 21 — от 0 до 3 баллов.

Оценка в развернутых ответах зависит от полноты, точности и обоснованности ответа. Именно поэтому для успешного выполнения второй части недостаточно знать факты — необходимо уметь аргументировать, выстраивать логику и работать с историческим материалом на уровне анализа.

Система оценивания регламентируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552, зарегистрирован Минюстом России 15.05.2023 № 73314).

Мнения экспертов

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт ЕГЭ по истории Лариса Алешина рекомендует выстраивать подготовку системно, с опорой на официальные документы и грамотным распределением времени.

« "Обратите особое внимание на изучение событий Великой Отечественной войны: задания 8 и 17 всегда посвящены именно этой теме, а кроме того, она может встретиться в любом задании второй части. Это один из немногих блоков, где подготовка дает предсказуемую отдачу", — отмечает эксперт.

В качестве базы для подготовки Лариса Алешина советует опираться на три ключевых документа ФИПИ:

кодификатор — перечень фактов, персонажей и понятий, которые могут встретиться на экзамене;

спецификацию — описание структуры и системы оценивания;

демонстрационный вариант КИМ — образец реального экзаменационного варианта.

Все три документа размещены в открытом доступе на официальном сайте ФИПИ. В качестве дополнительного ресурса для подготовки эксперт отмечает канал Рособрнадзора в ВКонтакте и Rutube , где разбираются нюансы выполнения заданий и проводятся комплексные видеоконсультации.

« "Составьте план подготовки по темам с четким распределением времени. Соблюдайте режим: 30–40 минут — учить, 10 минут — отдыхать. Используйте мнемотехники для лучшего запоминания: ассоциации, образы, рифмы, логические связи. И не пренебрегайте живым общением — обсуждение тем в образовательных сообществах помогает закрепить материал", — советует Лариса Алешина.