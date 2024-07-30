Апелляция ЕГЭ в 2026 году: как оспорить результаты

Далеко не всегда ЕГЭ заканчивается с тем результатом, на который рассчитывал выпускник, или проходит в соответствии с утвержденным порядком. Если учащийся не согласен с выставленными баллами или заметил нарушения, он может направить письменную апелляцию. Как подать апелляцию в 2026 году, какие документы для этого нужны, сроки рассмотрения, как аргументировать жалобу и подготовка к заседанию комиссии — в материале РИА Новости.

Что такое апелляция ЕГЭ и почему она важна

Апелляцией называют письменное заявление участника ЕГЭ, при помощи которого он может как оспорить количество выставленных ему баллов, так и отстоять права в случае нарушений порядка проведения экзамена.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируется соответствующим приказом Минпросвещения России №190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018. Процедура рассмотрения апелляции может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате.

« “Важно понимать, что апелляция — это не пересдача и не возможность заново выполнить задания. Ее цель — обеспечить объективность и справедливость оценки, проверив корректность работы экзаменационной комиссии или зафиксировав процедурные нарушения, которые могли повлиять на результат, — отмечает Анна Солдаева, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка, основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Insperia. — Процедура апелляции является важным инструментом защиты прав учащихся. Она не только дает шанс на повышение балла, но и формирует у выпускников навыки отстаивания своей позиции, поиска аргументации, учит нести ответственность за принятые решения и способствует повышению прозрачности всей системы оценивания ЕГЭ”.

Причины и виды апелляции

Законом предусмотрено всего два повода, которые считаются веским основанием для подачи апелляции.

Первый — это нарушения, которые были выявлены непосредственно в самой процедуре ЕГЭ. Например, во время экзамена произошел технический сбой, экзамен начался с серьезным опозданием, в процессе выполнения заданий мешал сильный шум за окном или в коридоре, а также присутствовали другие факторы, отвлекающие экзаменуемых от выполнения заданий.

Второй повод — это несогласие выпускника с полученным результатом (например, учащемуся кажется, что эксперты необъективно оценили его работу).

« “Важно отметить, не принимаются претензии к содержанию заданий, оцениванию тестовой части (кроме технических сбоев), неправильному заполнению бланков. Черновики при апелляции не рассматриваются”, — говорит Артем Кондрашкин, руководитель направления физики онлайн-платформы “Школково”.

Не получится оспорить результаты экзамена и в том случае, если учащийся сам нарушил правила (например, был пойман за использованием шпаргалки) либо допустил ошибку при заполнении бланка (перепутал ответы местами и так далее).

В зависимости от того, что именно послужило поводом для подачи апелляции, будут отличаться и нюансы самой процедуры.

Несогласие с баллами

Если участник ЕГЭ не согласен с выставленными ему баллами за экзамен, до заседания конфликтной комиссии проверяется правильность оценивания его развернутого ответа. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную работу участника ЕГЭ, подавшего апелляцию.

Нарушение порядка проведения экзамена

Апелляция о нарушении порядка подается в случаях, когда имели место нарушения прав участников при проведении экзамена. Для проверки сведений, изложенных в апелляции, организуется проверка, результаты которой оформляются в форме заключения. Затем конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об отклонении апелляции или об ее удовлетворении.

« "Организаторы тщательно следят за порядком проведения итоговой аттестации и ликвидируют нештатные ситуации, или же экзамен переносится на резервный день при невозможности устранить форс-мажор", — рассказала РИА Новости бывший председатель государственной экзаменационной комиссии Татьяна Маркина.

Как подать апелляцию ЕГЭ

Сроки подачи апелляции, порядок действий и другие важные аспекты напрямую зависит от причины, послужившей поводом для данной процедуры.

Куда обращаться и необходимые документы

Если выпускник столкнулся с нарушением процедуры ЕГЭ, ему необходимо сообщить об этом организатору в аудитории. Выпускника направят к члену ГЭК или попросят заполнить форму апелляции ЕГЭ — 2-ППЭ. Лучше сделать это в двух экземплярах, чтобы один остался у выпускника при себе.

« “При удовлетворении апелляции результат участника аннулируется, после чего назначается резервный день для пересдачи. В случае отклонения апелляции повторный допуск к сдаче не предоставляется, а результат экзамена остается действительным”, — говорит Артем Кондрашкин.

Если же учащийся не согласен с полученными результатами экзамена, ему необходимо обратиться в свою школу и заполнить заявление по форме 1-АП (это также можно сделать онлайн с помощью специальных сервисов). После этого оно будет направлено в конфликтную комиссию. Адрес и график работы такой комиссии можно найти на сайте регионального центра обработки информации — РЦОИ.

Если оспорить результаты ЕГЭ решил выпускник не текущего года, а прошлых лет, ему необходимо обратиться по месту регистрации на момент сдачи экзамена. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Составление заявления и сроки подачи

Заполнить и подать заявление на апелляцию выпускник может как самостоятельно, так и с помощью родителей (либо законных представителей). Если речь идет о выявленных нарушениях, это необходимо сделать сразу же по окончании экзамена, не покидая пункта его проведения. Такая апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.

В том случае, если выпускник надеется оспорить результаты ЕГЭ, он должен заполнить соответствующее заявление в течение двух рабочих дней. При этом также, как и в предыдущем случае, нужно заполнить два экземпляра заявления. На рассмотрение такой апелляции отводится четыре рабочих дня, следующих за днем ее поступления.

Если в течение указанных выше периодов выпускник передумает подавать апелляцию, он может отозвать свое заявление.

Важно не просто заполнить выданную форму заявления, но также подробно и четко изложить суть своей претензии. Например, указать, какие именно нарушения были допущены при организации экзамена или что в работе, по мнению автора, оценили неверно. С целью аргументации своей точки зрения можно приложить ссылки на учебники, которые входят в федеральный перечень. Также понадобится паспорт участника и родителей, если они будут присутствовать на заседании комиссии, либо нотариальная доверенность, если там планирует присутствовать представитель выпускника.

« “Подать заявление можно не только лично, но и онлайн. В 2026 году это можно сделать через портал “Госуслуги”. Эта опция значительно упрощает процесс и экономит время. Когда результаты будут известны, нужно будет зайти на вкладку “Услуги”, затем выбрать “Образование”, следом — “Среднее общее” и, наконец, “Подача апелляции на результаты ЕГЭ”, — говорит Анна Солдаева.

Жители столицы также могут сделать это на официальном портале мэра и правительства Москвы, а жители Санкт-Петербурга — на сайте ege.spb.ru

Как проходит заседание и как аргументировать

О том, когда и где будет проходить заседание апелляционной комиссии, выпускника должны уведомить заранее, чтобы у него или нее было время как следует подготовиться. Порядок проведения такого заседания изложен в рекомендациях по работе апелляционной комиссии.

На заседании можно присутствовать с родителем или официальным представителем, присутствие педагога (или репетитора) не допускается, но они могут помочь выпускнику подготовиться к данному мероприятию.

« “Заседание комиссии обычно длится около 20 минут. Участнику ЕГЭ предоставят копии бланков, протоколы их проверки и аудиозаписи устных ответов (если была устная часть). Задача выпускника — спокойно и аргументированно изложить свою позицию”, — говорит Анна Солдаева.

По словам эксперта, для этого рекомендуется:

заранее внимательно изучить критерии. Их можно найти на официальном сайте ФИПИ, чтобы убедиться, что работа проверена строго по ним;

подготовить необходимую “доказательную базу”. Это могут быть ссылки на учебники из федерального перечня, научные статьи или нормативные акты, которые смогут подтвердить правоту выпускника. Именно здесь учащемуся особенно пригодится помощь учителей или репетитора;

оставаться конструктивным.

“Вести диалог нужно в доброжелательной и уважительной манере. Эмоции в споре с экспертами неуместны”, — акцентирует внимание Анна Солдаева.

Кто рассматривает апелляцию и как проверяется работа

При рассмотрении апелляции могут присутствовать члены ГЭК, аккредитованные общественные наблюдатели, сотрудники Рособрнадзора и иные лица, определенные этим ведомством, а также представители профильного органа власти субъекта Российской Федерации. Важный момент: как подчеркивает Артем Кондрашкин, работу участника рассматривают другие участники комиссии, то есть не те, кто оценивали ее изначально.

“При апелляции о несогласии с баллами работа перепроверяется полностью, даже если выпускник оспаривает только одно задание. К перепроверке привлекается эксперт, ранее не видевший данную работу. Если его мнение расходится с первоначальной оценкой, может быть привлечен третий специалист – его мнение будет решающим, — говорит Анна Солдаева. — Проверка тестовой части при этом не проводится, так как она автоматизирована. Исключение составляют только ошибки в распознавании бланков. Черновики рассматриваться не будут”.

Результаты апелляции: количество баллов, ограничения

По итогам рассмотрения апелляции комиссия может принять одно из двух решений: либо отклонить заявление, оставив все без изменений, либо удовлетворить требования выпускника. Баллы изменят, если выпускник докажет неправильное оценивание своей работы.

Нужно помнить, что количество выставленных за ЕГЭ баллов по результатам апелляции может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Каждый случай рассматривается отдельно.

« “Чаще всего выпускникам удается отбить от 1 до 3 баллов. Решение комиссии является окончательным, но его можно оспорить в вышестоящих инстанциях (Рособрнадзор) или в судебном порядке. Повторная апелляция по одному и тому же предмету не предусмотрена”, — говорит Анна Солдаева.

“Апелляция о нарушении порядка рассматривается два рабочих дня: при удовлетворении результат аннулируется и предоставляется право пересдачи в резервный день, при отклонении результат остаётся в силе, — добавляет Артем Кондрашкин. — Важно отметить, если участник экзамена участвует в пересдаче, то за ним также сохраняется право подать на апелляцию”.

Когда не стоит подавать апелляцию и советы экспертов

В некоторых ситуациях подача апелляции будет нецелесообразной. Так, конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена требований порядка и неправильным заполнением бланков.

« “Апелляцию не стоит подавать в случае, если участник полностью не уверен в корректности выполнения всей письменной части. Это связано с тем, что при повторной проверке работы рассматривается вся письменная часть. При пересмотре работы могут быть снижены баллы за другие задания, к которым ранее претензий у участника не было”, — разъясняет Артем Кондрашкин.

Что же следует сделать выпускникам перед тем, как подать официальную апелляцию? Анна Солдаева рекомендует:

оценить риски.

“Прежде чем подавать заявление, проконсультируйтесь с учителем или репетитором, а лучше несколькими, чтобы сложилась объективная картина”, — отмечает эксперт.

Не пренебрегать подготовкой;

подавать жалобу лишь в том случае, если есть твердая убежденность в собственной правоте, а на руках имеются все необходимые доказательства.

Главное об апелляции ЕГЭ в 2026 году

Апелляцию можно подать в двух случаях: если при проведении ЕГЭ были допущены нарушения, а также при несогласии с баллами. Для наглядности Анна Солдаева представила ключевые характеристики каждого из них в таблице.

Вид апелляции Причины подачи Сроки подачи Важное О нарушении порядка проведения экзамена Внешние обстоятельства в пункте проведения экзамена (ППЭ) помешали участнику качественно выполнить работу. Примеры: посторонний шум, неисправность оборудования, нехватка бланков или черновиков В день проведения экзамена, не покидая ППЭ Если нарушения действительно были, результат экзамена аннулируют и его надо будет пересдать в один из резервных дней. О несогласии с выставленными баллами Участник считает, что его ответы в развернутой части были оценены некорректно. Апелляции на тестовую часть (с краткими ответами) не принимаются, за исключением редких случаев технической ошибки при распознавании символов компьютером. В течение двух рабочих дней после официального объявления результатов по предмету

Апелляцию можно подать как лично, так и онлайн (через Госуслуги или местные сервисы).

На рассмотрение обращения, в зависимости от причин апелляции, уходит от 2 до 4 рабочих дней, при этом о заседании комиссии выпускника предупреждают не позднее чем за один рабочий день.