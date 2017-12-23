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Итоги и ожидания

Российское сельское хозяйство в 2017 году: рекорды вопреки

09:2623.12.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУборка урожая пшеницы. Архивное фотоУборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уходящий год для сельского хозяйства можно назвать каким угодно, только не простым. Трудности были разные: и внутри страны, и при экспорте; они были связаны и с погодой, и с человеческим фактором.

Тем не менее, то ли благодаря этим сложностям, то ли вопреки, отечественный АПК в 2017 году поставил новые разнообразные рекорды, предоставив не один повод для гордости российским властям.

Но если таким насыщенным был год 2017-й, чего можно ждать от следующего года? Будет ли он таким же непростым? Сказать сложно. Кто, например, в декабре прошлого года мог предположить, что такая некомфортная погода этой весной может привести к настолько выдающемуся урожаю в 130 миллионов тонн зерна?

С другой стороны, уже сейчас видны задачи, которые необходимо будет решать в 2018 году — это и развитие логистической инфраструктуры, и поддержка внутреннего спроса.

Догоним и перегоним Америку

Главное аграрное событие 2017 года для России — безусловно, новые рекорды экспорта и урожая зерна. Первый рекорд был поставлен в конце июня: по итогам 2016-2017 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) экспорт зерна из России составил 35,474 миллиона тонн, что на 4,7% больше, чем в предыдущем сезоне.

Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Россия подкосила Америку. США проиграли нам "пшеничную войну"

Поставки пшеницы за рубеж в прошлом сезоне выросли на 10% — до 27,075 миллиона тонн. Эти показатели обновили достижения предыдущего сельхозгода: тогда страна экспортировала 33,9 миллиона тонн зерновых, включая 25 миллионов тонн пшеницы.

И хотя в прошлом сезоне Россия лишилась первого места в мире по поставкам пшеницы (США экспортировали около 29 миллионов тонн), и российские власти, и аналитики, и даже министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов ожидают возвращения Россией звания лидера в этом сельскохозяйственном году.

Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду составит 45 миллионов тонн, а поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по состоянию на 13 декабря экспорт зерна из РФ увеличился на 34% по сравнению с прошлым сезоном — до 24,5 миллиона тонн. Пшеницы было экспортировано на 33,2% больше — 19,074 миллиона тонн.

Не стоит, кстати, забывать о выдающихся результатах, которые показывает экспорт российского подсолнечного масла. Хотя Россия находится на втором месте после Украины по этому показателю (по итогам сезона 2016-2017 года было отгружено более 2,2 миллиона тонн подсолнечного масла), достижение такого уровня вкупе с расширением рынков сбыта можно считать успехами российского АПК.

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкПодсолнечник
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Подсолнечник

"Помидорные войны"

Уходящий год запомнился и другим событием, связанным с экспортом — весьма протяженным во времени. Поставки российского зерна, да и других продуктов, могли пострадать от ограничений, которые в течение года то вводила, то отменяла Турция — а эта страна является одним из главных импортеров отечественной сельскохозяйственной продукции вообще и зерна в частности.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году запретил поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

Продажа томатов на Центральном продовольственном рынке Калининграда
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Помидорная война" с Турцией обошлась России в 1,5 миллиарда долларов

С осени прошлого года ограничения последовательно снимались. В итоге с начала июня 2017 года Россия сохранила только запрет на импорт помидоров, а также ограничения Россельхознадзора. Параллельно шли переговоры об открытии российского рынка для турецких томатов — а отечественный рынок весьма важен для производителей Турции.

И пока между странами шли переговоры об отмене всех торговых ограничений, власти Турции принимали меры, которые — прямо или косвенно — подталкивали Россию к снятию своих запретов. Например, с 15 марта Турция изменила порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла.

При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Позже Турция объявила об отмене этих ограничений, однако в конце мая несколько российских и турецких сельскохозяйственных ассоциаций сообщили, что Анкара ввела новые барьеры в торговле, Так, для российских компаний было ограничено количество лицензий на импорт в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз товара.

С 9 октября Турция ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ: обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы и ряда других товаров, страной происхождения которой является Россия.

В конечном итоге Россия частично сняла запрет на импорт турецких томатов — до конца 2017 года Турция может поставить в РФ не более 50 тысяч тонн помидоров. Впрочем, свидетельств отмены октябрьских ограничений Турции пока не поступало. А все эти события стали неофициально именоваться "помидорной войной".

Томатные войны
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Томатные войны

Укрощение строптивой

Про историю другого рекорда — урожая зерна — можно сказать однозначно: "Эта штука посильнее, чем "Фауст" Гете". И дело здесь не только в значимости самого факта достижения самого высокого за всю историю России урожая, но и в том, как именно покорялась эта вершина. А восхождение было непростым.

Урожай 2016 года составил 120,7 миллиона тонн зерна — самый высокий показатель в новейшей российской истории. Первые официальные прогнозы Минсельхоза по урожаю года текущего — обычно они появляются в апреле, когда становится ясно, как перенесли зиму посевы озимых — были достаточно аккуратными: более 100 миллионов тонн, более 110 миллионов.

Однако свои коррективы внесла погода: апрель и май в этом году были очень холодными, в регионах даже в эти месяцы наблюдался мокрый снег. Да и обычный дождь был частым гостем на полях. Уже в мае аграрное министерство констатировало: темпы сева яровых в 2017 году отстают от прошлогодних.

Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Это создавало угрозу для урожая. В начале июня министр сельского хозяйства Александр Ткачев признавал: из-за плохих погодных условий и затяжной весны урожай зерна текущего года превысит 100 миллионов тонн, но не будет выше 110 миллионов.

Но, как говорится, если где-то убыло — то где-то прибыло. Озимые перенесли прошлую зиму весьма неплохо, а затяжные дожди наполнили землю влагой.

В июле глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, выступая на Дне поля в Казани (по иронии судьбы — под аккомпанемент мощнейшего дождя) вспоминал 1978 год: была тяжелая уборка, шли сильные дожди, однако тогда Россия (в составе СССР) собрала рекордный урожай — 127,4 миллиона тонн. Хороший урожай, по словам Чекмарева, можно было бы увидеть и в этом году, если бы погода улыбнулась аграриям в августе-сентябре. Его слова оказались пророческими. Погода осенью была действительно неплохой, и с течением осенних работ стало ясно: новому рекорду быть.

По данным Минсельхоза, на 18 декабря в стране собрано 140,4 миллиона тонн зерна в бункерном весе, а урожай в чистом весе, по данным Росстата, в 2017 году составил 134,1 миллиона тонн. Это на 11% больше показателя прошлого года и на 5,3% больше исторического рекорда 1978 года.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСнегопад в мае
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад в мае

Что год грядущий нам готовит?

Ответ на этот вопрос с позиции декабря 2017 года: кажется, ничего плохого.

Сельскохозяйственное производство в России растет, и нет причин, чтобы оно резко сокращалось. Финансирование АПК из бюджета в следующем году останется на уровне уходящего года — оно составит 241,986 миллиарда рублей. Если не подведет экспорт зерна, то как минимум один рекорд стране гарантирован.

Пока прогноз Минсельхоза РФ предполагает урожай в 2018 году на уровне 110,6 миллиона тонн зерна — совсем не малый показатель. С другой стороны, собирая высокие урожаи несколько лет подряд, Россия может столкнуться со снижением мировых цен на зерно, что, в свою очередь, способно вызвать сокращение рентабельности отечественных аграриев.

Сельскохозяйственные работы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Ткачев оценил перспективы развития производства зерна в России
"В ситуации резкого увеличения производства, действительно, часто наблюдается снижение цен на мировом рынке. Но российская продукция конкурентоспособна, поэтому в долгосрочной перспективе доля российских экспортеров будет расти", — отметила руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

В свою очередь, эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова указала, что по итогам 2017 года стала очевидной неготовность логистической инфраструктуры к сверхвысоким урожаям — и с точки зрения перевозок, и с точки зрения хранения зерновых.

Кроме того, участники отрасли не первый год говорят о том, что зависимость от импортных средств производства в российском сельском хозяйстве вызывает опасения.

"Многие сельхозпроизводители не используют отечественные семена, а некоторые существенным образом зависят от импортного семенного материала, в частности свекловоды. Решение проблемы локализации производства средств производства — семян, техники, ветпрепаратов и многого другого — будет актуально в ближайшие годы", — указала Снитко.

В свою очередь, Разумова из Аналитического центра допустила, что проблемой может стать снижение рентабельности в ключевых отраслях АПК — это зерновой, масличный и сахарные сегменты. "Для ее поддержки государству придется активнее стимулировать инвестиции", — отметила она.

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