Нераспроданные в Москве елки скормили в зоопарке оленям и слонам

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Около 800 нераспроданных елок в российской столице передали московскому зоопарку, деревья в качестве лакомства и игрушек раздали различным животным, в том числе слонам, оленям, обезьянам и снежным козам, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка в среду.

"Мы приняли около 800 стволов хвойных деревьев. Как раз сегодня разнесли по вольерам. Некоторым животным мы даем их на обед. Мы разместили елки в вольерах в качестве разнообразия среды", — рассказала собеседница агентства.

Травоядные, среди которых олени и снежные козы, лакомятся иголками, кто-то использует деревья как игрушки – например, представители семейства кошачьих перетаскивают их с одного места на другое. В первую очередь, деревья вызывают интерес у слонов, обезьян и копытных в целом.

"Мы только что кормили слонов, и они как раз получили такой "десерт". Елки содержат большой комплекс витаминов, это и марганец, и железо, витамин С, поэтому – помимо забавы – деревья являются питательной составляющей. Это только зимой, летом мы их не балуем елками", — пояснили в пресс-службе.

В любом случае, как добавили в зоопарке, деревья вызывают интерес даже у тех животных, которым эти хвойные не знакомы. Это повышает эмоциональный уровень у зверей и является полезной терапией.

Такая акция проходит уже с 2012 года, однако зоопарк не принимает елки, которые люди ставили дома, поскольку они могут быть обработаны химической жидкостью или содержать остатки мишуры, елочных игрушек, к тому же деревья уже пересохшие.