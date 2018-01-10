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Новый год 2018
Новый год 2018

Нераспроданные в Москве елки скормили в зоопарке оленям и слонам

16:4710.01.2018
(обновлено: 16:51 10.01.2018)
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© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкЕлочный базар. Архивное фотоЕлочный базар. Архивное фото
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Около 800 нераспроданных елок в российской столице передали московскому зоопарку, деревья в качестве лакомства и игрушек раздали различным животным, в том числе слонам, оленям, обезьянам и снежным козам, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка в среду.

Утилизация новогодних елок во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Хвоя, прочь: пять лайфхаков по выбрасыванию елки

"Мы приняли около 800 стволов хвойных деревьев. Как раз сегодня разнесли по вольерам. Некоторым животным мы даем их на обед. Мы разместили елки в вольерах в качестве разнообразия среды", — рассказала собеседница агентства.

Травоядные, среди которых олени и снежные козы, лакомятся иголками, кто-то использует деревья как игрушки – например, представители семейства кошачьих перетаскивают их с одного места на другое. В первую очередь, деревья вызывают интерес у слонов, обезьян и копытных в целом.

"Мы только что кормили слонов, и они как раз получили такой "десерт". Елки содержат большой комплекс витаминов, это и марганец, и железо, витамин С, поэтому – помимо забавы – деревья являются питательной составляющей. Это только зимой, летом мы их не балуем елками", — пояснили в пресс-службе.

В любом случае, как добавили в зоопарке, деревья вызывают интерес даже у тех животных, которым эти хвойные не знакомы. Это повышает эмоциональный уровень у зверей и является полезной терапией.

Такая акция проходит уже с 2012 года, однако зоопарк не принимает елки, которые люди ставили дома, поскольку они могут быть обработаны химической жидкостью или содержать остатки мишуры, елочных игрушек, к тому же деревья уже пересохшие.

Из железа, стекла и бананов: какие елки украшают разные города мира
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа центральных улицах российской столицы к новогодним праздникам установили 266 украшенных елей, а всего город украшают более тысячи новогодних деревьев, из них половина — натуральные.Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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На центральных улицах российской столицы к новогодним праздникам установили 266 украшенных елей, а всего город украшают более тысячи новогодних деревьев, из них половина — натуральные.
© REUTERS / Ali HashishoАдминистрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.Человек украшает елку из бананов в Дамуре, Ливан
© REUTERS / Ali Hashisho
Администрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.
© Sputnik / Мурад ОруджевПерейти в фотобанкНа площади Азнефть в Баку в этом году установили золотую композицию из новогодних елок. Инсталляции, изображающие праздничные деревья, имеют коническую форму и украшены узорами, напоминающими павлиньи хвосты.Елки на площади Азнефть в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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На площади Азнефть в Баку в этом году установили золотую композицию из новогодних елок. Инсталляции, изображающие праздничные деревья, имеют коническую форму и украшены узорами, напоминающими павлиньи хвосты.
© REUTERS / Omar IbrahimЕлка в центре города Згарта на северо-западе Ливана.Елка в городе Згарта на северо-западе Ливана. 9 декабря 2017 года
© REUTERS / Omar Ibrahim
Елка в центре города Згарта на северо-западе Ливана.
© REUTERS / Tony GentileРождественская елка в центре Рима, Италия.Рождественская елка в центре Рима, Италия. 19 декабря 2017 года
© REUTERS / Tony Gentile
Рождественская елка в центре Рима, Италия.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗеркальная елка-куб напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Высота арт-объекта — 10 метров.Посетители у новогодней елки, которая появилась напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Зеркальная елка-куб напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Высота арт-объекта — 10 метров.
© REUTERS / Ammar AwadМонахини несут рождественские елки, которые ежегодно раздают в муниципалитете Иерусалима в Старом городе.Монахини несут рождественские елки, ежегодно раздаваемые муниципалитетом Иерусалима в Старом городе. 21 декабря 2017 года
© REUTERS / Ammar Awad
Монахини несут рождественские елки, которые ежегодно раздают в муниципалитете Иерусалима в Старом городе.
© Sputnik / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкПожалуй, самая необычная елка появилась у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси. На самом деле это колонна, увенчанная золотой статуей Святого Георгия, но "приодетая в платье" из гирлянд.Новогодняя елка у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Пожалуй, самая необычная елка появилась у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси. На самом деле это колонна, увенчанная золотой статуей Святого Георгия, но "приодетая в платье" из гирлянд.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолее трех с половиной тысяч игрушек украсили главную новогоднюю елку России на Соборной площади Кремля. Дизайнеры в этом году вдохновились темой русских ярмарок, поэтому на праздничном дереве можно увидеть разноцветных петушков, шишки и крендели. Дерево украшают более тысячи огней.Рабочие украшают новогоднюю елку на Соборной площади Кремля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Более трех с половиной тысяч игрушек украсили главную новогоднюю елку России на Соборной площади Кремля. Дизайнеры в этом году вдохновились темой русских ярмарок, поэтому на праздничном дереве можно увидеть разноцветных петушков, шишки и крендели. Дерево украшают более тысячи огней.
© REUTERS / Ilya Naymushin Таким необычным способом отметили праздники участники зимнего плавательного клуба "Криофил". Новогоднюю елку они взяли с собой в Енисей.Члены зимнего плавательного клуба Криофил с новогодней елкой в реке Енисее в Красноярске. 23 декабря 2017 года
© REUTERS / Ilya Naymushin
Таким необычным способом отметили праздники участники зимнего плавательного клуба "Криофил". Новогоднюю елку они взяли с собой в Енисей.
© REUTERS / Ints KalninsГлавная елка Литвы установлена на Кафедральной площади Вильнюса. Дерево высотой 27 метров украшено огромным куполом из гирлянд, под которым раскинулась рождественская ярмарка.Елка в Вильнюсе, Литва. 6 декабря 2017
© REUTERS / Ints Kalnins
Главная елка Литвы установлена на Кафедральной площади Вильнюса. Дерево высотой 27 метров украшено огромным куполом из гирлянд, под которым раскинулась рождественская ярмарка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.Новогодняя елка РИА Новости/Россия сегодня в Парке Горького
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.
© AP Photo / Markus SchreiberГлавная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.Рождественская елка возле Бранденбургских ворот в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Главная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.
© REUTERS / David W CernyНа Староместской площади Праги появилась живая елка, ее высота 24 метра. Длина гирлянды на дереве — 4,5 километра, на ней более двух тысяч шаров и множество новогодних игрушек.Рождественская елка на Староместской площади в Праге
© REUTERS / David W Cerny
На Староместской площади Праги появилась живая елка, ее высота 24 метра. Длина гирлянды на дереве — 4,5 километра, на ней более двух тысяч шаров и множество новогодних игрушек.
© REUTERS / Costas BaltasНеобычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.Мужчина с ребенком делают селфи на центральной площади Синтагма в Афинах, Греция. 12 декабря 2017 года
© REUTERS / Costas Baltas
Необычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.
© REUTERS / David GreyСемья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия.Семья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия
© REUTERS / David Grey
Семья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия.
© AFP 2017 / Delil SouleimanБоец сирийско-курдского отряда устанавливает рождественскую елку в разрушенной Армянской католической церкви Святых Великомучеников в Ракке, Сирия.Елка в сирийском городе Ракка. 26 декабря 2017
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Боец сирийско-курдского отряда устанавливает рождественскую елку в разрушенной Армянской католической церкви Святых Великомучеников в Ракке, Сирия.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОткрытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas Главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.Кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas 
Главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.
© AFP 2017 / Tengku BaharНовогодняя елка в центре Гонконга.Индонезийские женщины делают селфи под гигантской елкой накануне праздника в Центральном районе Гонконга. 24 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Tengku Bahar
Новогодняя елка в центре Гонконга.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЕлка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.Новогодняя иллюминация в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Елка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.
© AFP 2017 / Dimitar DilkoffЕлка в центре Софии представляет собой лучи из гирлянд.Елка в центре Софии, Болгария
© AFP 2017 / Dimitar Dilkoff
Елка в центре Софии представляет собой лучи из гирлянд.
© REUTERS / Ammar AwadРождественская елка в ​​городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.Люди делают селфи перед рождественской елкой в ​​городе Вифлеем на Западном берегу. 19 декабря 2017 года
© REUTERS / Ammar Awad
Рождественская елка в ​​городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.
© REUTERS / Rafael MarchanteРождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне поборется в этом году за титул самой экологичной. Тридцатиметровое дерево украшают 86 тысяч светодиодов.Рождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне
© REUTERS / Rafael Marchante
Рождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне поборется в этом году за титул самой экологичной. Тридцатиметровое дерево украшают 86 тысяч светодиодов.
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Новый год 2018
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Le Fou
от таких десертов скоро слоны станут мамонтами
16:50
10.01.2018
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