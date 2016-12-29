Российская телекоммуникационная отрасль ищет пути трансформации

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Российская телекоммуникационная отрасль в уходящем году продолжила снижение, обусловленное как сложной макроэкономической ситуацией, так и другими факторами. Участники рынка все чаще стали говорить о необходимости трансформации бизнеса и поиске новых возможностей для роста, в том числе в digital-сфере.

По данным аналитической компании "ТМТ Консалтинг", объем российского телеком-рынка в уходящем году сократится на 0,6% (до 1,6 триллиона рублей), что, впрочем, немного лучше отрицательной динамики 2015 года (0,8%). "Роста не будет. Вероятно, рынок ожидает небольшое падение или нулевая динамика", — согласен партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.

Второй год подряд, по данным "ТМТ Консалтинг", продемонстрирует снижение и традиционный драйвер рынка – сегмент мобильной связи (на 0,3% против 0,7% в 2015 году). Мобильная связь по-прежнему приносит телеком-отрасли больше половины доходов, но доля все же снижается — до 55,3% с 55,7% в 2015 году.

Крупнейшие сотовые операторы в уходящем году впервые одновременно продемонстрировали падение выручки, а некоторые из них снизили прогнозы финансовых показателей на 2016 год, озвученные в начале года.

Негативные явления в экономике затронули также крупнейший госпроект по обеспечению интернет–доступа в деревнях. Его сроки из-за недофинансирования могут сдвинуться на несколько лет.

Так называемый "пакет Яровой", обязывающий операторов хранить контент пользователей (видео, голос, фото), принятый в 2016 году, не добавляет оптимизма. Его реализация может потребовать от операторов затрат, превышающих их доходы, предупреждали они.

Не избежал телеком-рынок и громкой кадровой новости. Гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин, которому в августе продлили контракт на три года, уже в сентябре подал в отставку после того, как стал фигурантом уголовного дела о взятках чиновникам Коми в 2007-2014 годах (тогда он руководил "КЭС-Холдингом"). Слободин покинул Россию накануне возбуждения уголовного дела и так и не вернулся. Он был объявлен в федеральный розыск.

Отложенное равенство

Самый масштабный в российском телекоме проект – устранение цифрового неравенства (УЦН), призванный провести высокоскоростной интернет в почти 14 тысяч малых поселений численностью 250-500 человек – оказался под угрозой срыва сроков реализации из-за недофинансирования.

"Ростелеком", реализующий этот проект, в 2016 году из-за сокращения расходов госбюджета недополучил 6,9 миллиарда рублей из специального фонда, куда все операторы страны отчисляют по 1,2% выручки. В связи с этим сроки реализации проекта УЦН сдвигаются примерно на три года, а также закроются почти все пункты коллективного доступа в интернет, работавшие в поселениях с количеством жителей от 500 человек.

"Ростелекому" обещали вернуть 3,25 миллиарда рублей из общей задолженности, но в итоге отдали лишь 1,2 миллиарда рублей.

Проблему может решить обособление фонда, которое защитит его от перераспределения средств в пользу других статей расходов бюджета. Проект соответствующего законопроекта уже готов и будет предложен на рассмотрение депутатам в весеннюю сессию.

Между тем, "Ростелекому" могут поручить еще один масштабный госпроект – подключение к высокоскоростному интернету всех больниц и поликлиник страны. Реализовать эту задачу поручил президент РФ за 2 года. В Минкомсвязи назвали сроки реалистичными. Однако остается непонятным, как будет осуществляться финансирование этой задачи.

Телеком теряет доходы

Сотовые операторы "большой тройки" (МТС, "Мегафон" и "Вымпелком") в третьем квартале впервые одновременно показали сокращение как групповой выручки (на 0,8%, 0,1% и 2% соответственно) и ключевой для них — мобильной (на 2,7%, 3,8%, и 1%).

Уходящий год оказался для телеком-операторов хуже, чем они ожидали в его начале: к концу года ряд операторов снизили озвученные изначально прогнозы.

По мнению партнера AC&M Consulting Антона Погребинского, тренд на снижение выручки операторов продолжится в четвертом квартале, однако в 2017 году ситуация должна выправиться. "Я думаю, что операторы будут вынуждены в конце концов начать слегка повышать цены. Это поможет, в том числе, избежать падения выручки, а, возможно, даже и ее немного приподнимет", — полагает аналитик.

Помимо макроэкономического фактора, причинами падения доходов операторы называли усиление конкуренции, падение рубля, изменение потребительского спроса, а также снижение доходов от международного роуминга.

"2016 год продемонстрировал усиление нисходящего тренда на рынке. В полной мере это показали итоги третьего квартала 2016 года, которые в отчетности операторов "большой тройки" прошли под знаком снижения как совокупной, так и ключевой мобильной выручки. При этом на фоне снижения покупательского спроса и замедления макроэкономических показателей конкуренция между операторами лишь усилилась", — сказал РИА Новости гендиректор "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен.

Роуминг станет дороже

Снижением доходов от международного роуминга объясняли падение выручки МТС и "Мегафон". В 2016 году число выезжающих за границу россиян снизилось, а те, кто путешествовал, экономил на потреблении услуг в роуминге. Причем на МТС это отразилось особенно заметно. "Роуминг повлиял на МТС намного сильнее, чем на других операторов, ведь по оценкам различных аналитических агентств у МТС больше всего роумеров – почти половина от всех выезжающих за границу россиян", — сказал РИА Новости вице-президент МТС Василь Лацанич.

В конце года оба оператора объявили о намерении повысить роуминговые тарифы: МТС — с 9 декабря, а "Мегафон" — с 12 января. Однако МТС все же отказался от повышения цен в 2016 году, но не факт, что не сделает это после праздников.

Впрочем, все игроки в 2017 году могут столкнуться с необходимостью повышения этих цен – по крайней мере, в Европе. И дело тут не только в снижении турпотока, стремлении абонентов за границей экономить или валютной составляющей. В 2017 году отменяется роуминг внутри ЕС, и европейские операторы, стремясь компенсировать выпадающие в связи с этим доходы, будут повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в ЕС, и уже начали это делать. Без повышения роуминговых тарифов для своих абонентов российские игроки просто окажутся "в минусе".

Аналитики "ТМТ Консалтинг" предрекали падение доходов российских операторов от международного роуминга в 2016 году на 13% — до 17,3 миллиарда рублей. Основным фактором сокращения доходов они называли снижение в условиях экономического кризиса потока выезжающих за рубеж россиян, а также указывали на "европейский" фактор.

Поиск точек роста

Для выхода из сложившейся ситуации операторам необходимо искать новые точки роста и, чтобы не превратиться просто в "трубу" по передаче трафика пользователей интернет-компаний, им самим необходимо становиться digital-игроками, ведь потребительский спрос все больше смещается в сторону пользования интернет-сервисами (мессенджеры, соцсети и т.д.).

"Одной из приоритетных задач для отрасли в ближайшие годы будет поиск выходов из сложившейся ситуации. В среднесрочной перспективе борьба между операторами связи будет идти за сохранение лояльности действующих клиентов и привлечение новых цифровых абонентов, в том числе — за счет новых услуг и качественного сервиса", — сказал РИА Новости гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков.

"И МТС, и наши коллеги сейчас находятся в процессе цифровой трансформации и, конечно, это должно принести результат в среднесрочной перспективе", — отметил Лацанич.

Все операторы делали те или иные шаги в этом направлении, запуская различные услуги и сервисы, но самым решительным оказался "Мегафон", в конце декабря объявивший о намерении приобрести у своего основного акционера – USM Group Алишера Усманова – его долю (15,2% капитала, 63,8% голосов) в интернет-компании Mail.RU Group, владеющей крупнейшими российскими соцсетями "ВКонтакте" (ВК) и "Одноклассники".

Объявляя о сделке, Солдатенков заявил, что взаимодействие двух компаний позволит реализовать стратегические совместные проекты, включая, в том числе, создание и продвижение спецпредложения для цифровых абонентов VK Mobile на базе ВК, а также поможет "Мегафону" предоставлять премиальный и дифференцированный пакет услуг цифровым абонентам. Что оператор вкладывает в понятие "цифровой абонент" и что собой будет представлять VK Mobile, компания обещала разъяснить уже в новом году.

О своем интересе к сотрудничеству с интернет-компаниями и соцсетями заявлял также и МТС. "Сотрудничество с интернет-компаниями дает большие возможности, это органично для нас и ведет к росту data-услуг", — говорил Лацанич.

МТС ведет переговоры о сотрудничестве с ВК и Facebook. Кроме того, у оператора уже есть соглашения с крупнейшими интернет-игроками Google и "Яндекс". Впрочем, как сказал Лацанич РИА Новости, трансформация в условиях давления макроэкономических факторов – крайне непростой процесс, и каждый из операторов справляется с ним по-своему, у каждого свои акценты. "Мы будем готовы представить свое видение рынку в первой половине 2017 года", — сказал Лацанич.

Подобные цели озвучивал также голландский Vimpelcom, владеющий российским "Вымпелкомом", а крупнейший телеком-оператор страны "Ростелеком" давно заявляет о намерении трансформации из традиционного телеком-оператора в провайдера цифровых сервисов.

Связь — бесплатно

МТС в принципе интересна бизнес-модель интернет-компаний, которые предоставляют пользователям основную услугу бесплатно, а зарабатывают на рекламе и дополнительных сервисах, говорили топ-менеджеры оператора.

В мае президент крупнейшего сотового оператора страны Андрей Дубовсков сделал сенсационное заявление о том, что в среднесрочной перспективе сотовая связь должна быть бесплатна для абонента. "На чем Google зарабатывает, отдавая основную свою услугу бесплатно? На рекламе и дополнительных сервисах. Google бесплатен со своими сервисами, но это одна из самых дорогих компаний в мире. Нам такая модель, как видение, в принципе интересна", — пояснял его слова Лацанич.

В июне МТС в продолжение этого заявления запустил первый проект условно бесплатной сотовой связи с родственным ему МТС Банком.

В "Вымпелкоме" согласились с позицией МТС, заявив, что при успешном развитии дополнительных услуг базовые могут стать бесплатными.

Другие крупнейшие игроки считают, что стоимость услуг сотовой связи в РФ и так минимальна, и делать ее бесплатной не представляется возможным, поскольку операторам необходимы средства для развития сетей.

Ритейл на пороге мира

Впрочем, в ноябре в Москве заработал до сих пор никому не известный оператор "Атлас", обещающий абонентам "условно" бесплатное пользование своими услугами. "Атлас" – "виртуальный оператор" — у него нет своей сети, он использует инфраструктуру "Вымпелкома". Работа "Атласа" строится по партнерской схеме: абоненту за пользование услугами партнеров оператора будут начисляться "атласы" — виртуальная валюта, которой будет производиться оплата за связь. После запуска в Москве оператор намерен развиваться и в других регионах РФ.

Одной из возможностей для операторов сократить затраты и поправить финансовое положение может стать оптимизация их собственных розничных сетей, о необходимости которой в уходящем году заявили все представители "большой тройки", признав, что нынешнее количество салонов связи на российском рынке избыточно.

В ноябре об этом заявил МТС, обладающий крупнейшей операторской розницей (почти 6 тысяч салонов). Оператор готов оптимизировать свою розницу, если подобные шаги предпримут конкуренты, говорил Дубовсков.

О том же заявлял и "Мегафон", у которого около 4 тысяч салонов. "Я думаю, что со временем операторы будут работать с независимыми ритейлерами и сокращать свои салоны. Сегодня на рынке слишком много магазинов операторов. И на развитие этой розничной сети тратятся деньги, которые в итоге давят на маржинальность бизнеса", — говорил Солдатенков в интервью газете "Коммерсант".

Глава "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен высказал мнение, что оптимальным было бы иметь по 2 тысячи салонов на оператора, и в обозримой перспективе рынок к этому придет. При этом сам "Вымпелком" пока не намерен сворачивать развитие своей розницы, насчитывающей около 1,5 тысячи салонов, но наращивать ее до размеров сети МТС он не планирует.

Впрочем, не стоит забывать, что МТС, в отличие от ближайших конкурентов, развивает только свою собственную розницу, не присутствуя в мультибрендовых сетях – "Евросети" (около 4 тысяч магазинов) и "Связном" (2,7 тысячи), с которыми разорвал сотрудничество, подозревая их в преференциях конкурентам при подключениях абонентов.

"Евросетью" на паритетной основе владеют "Мегафон" и "Вымпелком", которые также продают контракты в "Связном", которым владеет родной брат гендиректора "Евросети". В уходящем году на рынке появились слухи о том, что "Мегафон" и "Вымпелком" могут разделить "Евросеть" между собой и ликвидировать бренд, но компании не подтверждали это.

Позитивной новостью в уходящем году стало планируемое возобновление продаж устройств Samsung – лидера российского рынка смартфонов — в крупнейших мультибрендах, а также в салонах "Вымпелкома" и "Мегафона".

Продажи были прерваны летом 2015 года и объяснялись продавцами большим количеством брака в поставках. Источники же на рынке объясняли такой демарш ритейлеров тем, что МТС, оставшись один на один со своей розницей, начал демпинговать, продавая гаджеты практически по закупочным ценам, и южнокорейская компания не отказалась от сотрудничества с ним.

Уже в августе 2016 года о возобновлении продаж устройств Samsung объявил "Вымпелком", в декабре "Евросеть" заключила с производителем мировое соглашение, "Связной" рассказал, что ведет с вендором соответствующие переговоры, а "Мегафон" сообщил, что готов обсуждать условия появления продукции Samsung, если будут хорошие предложения по ассортименту и ценам.

Взрывной Samsung

Впрочем, хорошие для Samsung новости из России подпортили серьезные проблемы на рынке глобальном. Южнокорейский производитель, в августе начавший продажи своей новинки – смартфона Galaxy Note 7, уже в сентябре объявил об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона этих гаджетов после сообщений о возгораниях аккумуляторов. Крупнейшие авиаперевозчики разных стран в целях безопасности запретили провозить эти смартфоны в самолетах.

Вслед за этим Samsung объявил сначала о приостановке продаж этих смартфонов, а затем и их производства, предложив тем, кто успел купить Galaxy Note 7, заменить их на другую модель или вернуть потраченные средства.

В день объявления о приостановке производства Galaxy Note 7 акции Samsung рухнули сразу на 8%. Сама компания заявила, что из-за скандала ее суммарные убытки в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года могут превысить 3,3 миллиарда долларов. Уже в третьем квартале компания показала существенное ухудшение финансовых показателей: так, операционная прибыль мобильного бизнеса рухнула сразу в 24 раза, став крупнейшим падением с четвертого квартала 2008 года. Компания объяснила это скандалом с Galaxy Note 7.